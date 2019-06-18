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 Зеленский в Париже: "Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков"

Российская Федерация должна выполнить решение Международного трибунала ООН от 25 мая и освободить 24 украинских моряков и суда, которые она захватила возле Керченского пролива.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в Париже 17 июня.

"Россия также должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков, и я в это верю, – отметил Президент. – Я благодарен за твердую и последовательную позицию Франции в осуждении действий России в Азовском море и Керченском проливе".

Зеленский поблагодарил Макрона за внимание к вопросу освобождения украинцев.

"Я искренне благодарен Президенту Макрону за внимание к судьбе заключенных и пленных украинских граждан. Все они должны быть как можно скорее освобождены", – отметил он.

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Глава государства заверил, что Украина продолжит сотрудничество со своими партнерами, направленное на обеспечение безопасности в Черном и Азовском морях.

"Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с Францией и другими партнерами – членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность мореплавания в Черном и Азовском морях и беспрепятственный проход судов в Керченском проливе", – сказал Президент.

Макрон со своей стороны подчеркнул, что вопрос освобождения украинцев для него и его страны является важным и находится в поле его внимания. Президент Франции также заверил в поддержке усилий для их освобождения.

"Я постоянно помню об украинских моряках, которые пребывают в российском плену с ноября 2018 года. Хочу заверить семьи пленных, что мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее вернулись в Украину", – заявил Макрон.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3132763
 
 
 Топ комментарии
 
Такие вопросы надо было задать Пороху, когда он пообещал, что закончит войну за две недели, не?
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не понял. так Петрусь в 2014 брехал или рекламировал себя?
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Я тоже типа должен признать роялиста президентом Украины, но вот не признаю, для меня он просто дезертир. И шо?
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Арештовуй Порошенка з його другом Медведчуком і торгуйся на моряків з пуйлом. 100% жодна дякула на вулицю за цих двох жаб не вийде. А всі ці макрони будуть тебе, Вовік, поважати за це.
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Не допоможе. Бо кацапом все одно не стану.
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Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків" - даю 24 часа! Вот это слова сильного политика. В Кремле - шок, Песков, пишут, уже несколько часов не может Путина привести в чувства.
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Щок и трепет, да.
А то что, станет на колени?)
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Другое дело если бы Петя так сказал ! Это ж надо такой смелый , не побоялся такое заявить , вот наш герой
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Як суки з кобелями порохолизи злигались з москалями.
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да ты уже порвал своё место сидения на британский флаг...\зашивай - будешь рвать вновь...)\
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Задача ************ привести Мародера до влади,щоб знов грабував Україну,а не Порошенко буде сидіти в буцегарні за злочини і державну зраду разом з другом Мєртвєчуком.
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Скажите спасибо Кучме за подписание соглашения с Россией об отказе от обращения в международные инстанции.
"Любі друзі" теперь вас за это тра-та-та.
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Правильно.
Там нужен жирный ворюга-хряк, вот его ждут как манны небесной, вот он спасёт всех нас от
*****...
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Особь не умеющая отличить театра (постановки) от реальной жизни есть тупой узколобый гельминт. О чём с ним общаться ?
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не ругайте пианиста, он играет, чем умеет)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Париже: "Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков"
 
 
 
 
 
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