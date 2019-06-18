EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  391  4
Все про:Госдепартамент США (949) Россия (73044) угрозы (613) Помпео (134) Сальвини_Маттео (5)

 Помпео обсудил с вице-премьером Италии Сальвини исходящие от РФ, Ирана и Китая угрозы,- Госдеп США

Госсекретарь США Майк Помпео и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обсудили во время встречи в Вашингтоне проблемы, связанные с Россией, Ираном и Китаем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Они обсудили противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России и Ирана, угрозу, исходящую от инвестиций Китая в ключевую инфраструктуру и технологии в Италии и Европе", - говорится в сообщении.

Помпео и Сальвини отметили необходимость укрепления сотрудничества Рима и Вашингтона в сфере обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США

Также стороны подчеркнули важность отношений США и Италии, в том числе в рамках НАТО и G7.

Источник: https://censor.net.ua/n3132762
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они обсуждают инвестиции КИТАЯ в Иран с европейцами? Что это даст? Китаю пофиг как то.
 показать весь комментарий
 
С Сальвини обсуждать российскую угрозу? С тем Сальвини который предлагает снять санкции и фоткался на красной площади в футболочке с ввх?
 показать весь комментарий
 
Да, это именно тот самый Сальвини.
Это вообще какой то сюр. АнрИал.
Вдуматься... они обсуждают с европейцами инвестиции Китая... в Иран.
Кого они за дураков считают?
Китайцев? Европейцев? Иранцев?... Себя?
Полнейшая чушь!!!
Над ними весь мир потешаться скоро будет.
Нет Рейгана
 показать весь комментарий
 
Стоп! Первоначально в тексте здесь было про инвестиции Китая в Иран.. А сейчас про его инвестиции в Европу..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомпео обсудил с вице-премьером Италии Сальвини исходящие от РФ, Ирана и Китая угрозы,- Госдеп США
 
 
 
 
 
 вверх