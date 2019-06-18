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 Враг за сутки 34 раза атаковал позиции ОС: один украинский воин получил боевую травму, трое оккупантов ранены, - штаб

17 июня вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды окраины населенного пункта Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Талаковку - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- Пищевик - из крупнокалиберных пулеметов;
- трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- три раза Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Новоселовку Вторую - из автоматических гранатометов;
- Пески - из минометов калибра 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Авдеевки - из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- населенный пункт Марьинка - из миномета калибра 82 мм;
- Опытное - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 17 раз:
- четыре раза Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окраины Крымского - из миномета калибра 82 мм;
- Попасную - из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета;
- семь раз Луганское - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Шумы - из стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окраины Новоалександровки - из120 мм миномета, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;
- Золотое-4 - из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

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По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Луганское из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также сообщается, что за текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 34 раза атаковал позиции ОС: один украинский воин получил боевую травму, трое оккупантов ранены, - штаб 01
Враг за сутки 34 раза атаковал позиции ОС: один украинский воин получил боевую травму, трое оккупантов ранены, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132761
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання всім пораненим українцям.
Смерть ворогам.
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Хорошо что без потерь. Бойцу выздоровления.
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Вічна пам'ять полеглому Герою України!!! Співчуття близьким!!! (((
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Хорошо что без потерь. Бойцу выздоровления.
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Одужання всім пораненим українцям.
Смерть ворогам.
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Привіт, Ксенія, я бачу брехню штаба, читай вчорашню новину у часі 19-59
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17.06.19 20:32 "Командир розвідки 42-го ОМБ Павло Тихонов загинув під час виконання бойового завдання в зоні ООС" Не розумію навіщо вони брешуть
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Работа у них такая. На любой войне любая сторона конфликта всегда занижает свои потери и завышает потери врага в целях пропаганды.
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Привіт, надаль є втрати... але у штабі брешуть...
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А як же Павел Тіхонов, командир розвідки, загинув 17/06 ????? чи це не Українець???? щось штабні ваще забрихались???!!!!! *****, якась хрінь відбувається... цей хомчак ваще біса гоне?? Новина учора була у 19.59
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Вічна пам'ять полеглому Герою України!!! Співчуття близьким!!! (((
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 34 раза атаковал позиции ОС: один украинский воин получил боевую травму, трое оккупантов ранены, - штаб
 
 
 
 
 
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