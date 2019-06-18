 "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он отметил: "Накануне первого официального визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью самой тиражной немецкой газете Bild (12 млн. читателей) об ожиданиях от Берлина.

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