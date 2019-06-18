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Все про:Германия (3352) Зеленский (1787) Мельник Андрей (77)

 "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию

Перед официальным визитом в Германию президент Украины Владимир Зеленский дал интервью популярной немецкой газете Bild.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он отметил: "Накануне первого официального визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью самой тиражной немецкой газете Bild (12 млн. читателей) об ожиданиях от Берлина. 

Текст интервью ПО ССЫЛКЕ 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 17 июня посетит Париж, а 18 июня - Берлин (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3132760
 
   
 Топ комментарии
 
Не давайте Зеленскому говорить без присмотра, мне кажеца он вообще слабо понимает что происходит, ляпнет чего лишнего потом не расхлебаем. Петя хоть понимал что говорит, этот парниша мне вообще доверия не внушает..
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так вот оно че, достаточно было сказать. а порох не догадался...
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Дымон понимаешь как бы тебе толерантно обьяснить, кароче тут власть поменялась..у нас тут новый преЗЕдент...ну ты понимаешь Библия как бЭ не совсем уже подходит..Нет она хорошая славная книженция, но всё же... лутше предложи 11 мощных цитат из Торы...это сейчас более актуально...
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Бильд - довольно низкопробный немецкий таблоид и кто-то из Команды Зе должен был ему подсказать, что ему не стоило бы давать интервью.
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ему подсказали, что интервью будет напечатано немецкими буквами "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 397
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Дымон понимаешь как бы тебе толерантно обьяснить, кароче тут власть поменялась..у нас тут новый преЗЕдент...ну ты понимаешь Библия как бЭ не совсем уже подходит..Нет она хорошая славная книженция, но всё же... лутше предложи 11 мощных цитат из Торы...это сейчас более актуально...
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так а тора, то ж фактично старий заповіт.
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Не давайте Зеленскому говорить без присмотра, мне кажеца он вообще слабо понимает что происходит, ляпнет чего лишнего потом не расхлебаем. Петя хоть понимал что говорит, этот парниша мне вообще доверия не внушает..
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ты/вы не поняли!!эт он внушает!! а всеобщее доверие его интересует ток со стороны коломойского!! и не более!! "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 9950 "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 6443
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так вот оно че, достаточно было сказать. а порох не догадался...
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Это мощный сигнал! Это ж надо набраться смелости- набрать побольше воздуху в груДЯ и сказать: Крым -это Украина! А ***** ему в ответ: ***... а я ж не знал...! извини -Вофа.. "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 2180
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"Я скажу Путину: Крым - это Украина!" а оно скажет "Вопрос закрыт. Крым-РФ!".
И на этом все закончиться.
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И что? Разойдемся еще на год. Ху*ло повезет на Рашку санкции а мы будет подымать и вооружать Украину для дальнейшей войны. А что может быть иначе?
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разойдёмся и на год!!уже ведь ранее сказано было!!,,где то посредине"(не подумайте что посредине УРАЛА!!этот комик преложил средину ДНЕПРА!!карл!!) "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 7271 "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 3982
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А при Порохе было иначе ?
Ой, извините, я забыла, что Порох зраднык, барыга и наживался на войне "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 9748
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Для начала организуй с ним встречу , а потом скажешь если не испугаешься .
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"Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию гы!!улыбнуло!!здесь да !!скажет!!(в дойчланде) а вот в москве повторит??(наверняка там не псина как для меркель будет а кадыров его поджидать будет)так что вован прежде чем ,,бильду" сказать!!подумай как извиняться будеш??(благо теперь по закрытым каналам сможеш!! смотриш народ и не узнает!!)ток кадыров не тот чтоб тебя публично не ,,простить"(прогнулся раз!! прогнут и второй!!)как то так.(тут не от повесток отпетлять!!) "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 3049 "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 9575
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Сегодня модер серьёзный юмора не понимаИт))))
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Шутка в первый раз не прошла . Надо бы повторить .
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М.Задорнов талановита і розумна людина. Колись мені подобався.
Але з часом я зрозумів (ще до війни 2014), що він став замаскованим пропагандистом Кремля. Але дуже тонким, інтелектуальним і інтелігентним пропагандистом.
Основна ідея його гумору: "Запад багат и технически развит, но бездуховен. Американцы и европейцы - тупые.
А вот Россия хоть отсталая и бедная, но охеренно духовна.
Россияне чрезвычайно умны и мудры, умнее и мудрее всех в мире."
Ну, а з 2014р. він вже був проявився повністю як кремлівський пропагандист.
Сам же М.Задорнов жив в Прибалтиці - в ЄС! Здається, під Ригою в нього був дім. Жив він не в "высоко и глубоко духовной" Росії, а в "бездуховном" ЄС!
А в США живе його дочка.
Коротше, грузив він російських дурачків по повній... Ще й гроші на них заробляв - колесив по всій РФ з своїми концертами і
не безкоштовними ))))))))))))))
А сам був лицеміром і брехуном!
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Он работал в доме культуры КГБ и возглавлял там театр. Думаю никаких иллюзий после развала совка у него не было. Он тупо рубил бабло издеваясь и над русскими и над американцами (на концертах в сша он в том же ключе обсирал русских).
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Володя, порохоботы от тебя ждут противоположного, ты их разочаруешь, они как впали в апреле в маразм, доси выйти не могут
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эт точно
дерьма уже тонну скинули на вентилятор
только всё на себя
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" Я скажу путену: Крым - это Украина!" - встав на колени с мокрыми штанами.
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Це треба володіти великою особистою мужністю-таке сказати. Бо ж Порох завжди говорив протилежне- мабуть "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 3926
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Мы еще не забыли, у Пороха одни договорняки с Путиным были
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а ще кожний день телефонував кацапському карлику і зливав державну таємницю "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 2927
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ЗЕБЕня хорошо устроился, теперь не он сам, а вся его бригада сливать таемныци в рашу. "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 9940
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Ещё в 16 веке многие европейцы, после посещения Москвы писали:

"Сущность московитов - лживость, лицемерие и лукавство. "
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так вот он каков план зели - грозно сказать куйлу крым это украина и все. надеюсь не на коленях...
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он уже отсидел на бутылке-смыл .... кровью вину-если можно так сказать "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 3193
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Вова, по чем неньку-родину, Украину, немецкую порноактрису в Германии продавать будешь ? "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 1413
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Фраза эта - для начала переговоров с путей . А потом , как зезя и обещал " договоримся где-то посередине " / по Днепру , это если кто еще не понял / .
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Ы получит 10 лет за посягательство на территориальную целостность запоребрика. "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 8708
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Вообщем немцы интересовались чем отличается Голобородько и Зеленский, спрашивали о приоритетах и предупреждали, что в Германии сильны настроения формально отказаться от бесполезных санкций против рф мотивируя тем, что никаких изменений в политике путина нет и не будет.
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Продюсеры немецких фильмов для взрослых с нетерпением ждут визита Зеленского в Германию .
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Наверняка хотят экранизировать как Зеленский лихо сделал Петю на выборах
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ну. так теперь он сутер немецкой порноактрисы Украины, по должности - преЗик Украины "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 6766
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І ніжкою тупнеш ...

Уже зібрався до х***ла ? Домовлятися посередині ? І на коліна ставати ?
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"Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 42

Ага ... Я такий стрАшний ... Ууууу Всіх налякаю. ...
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А сзади кадырка такой с кинжалом: звыняйся, а то зарэжу.
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Kadirov ne kinzalom, a svoim malenkim shtanax na ochko putina Xy*la nacelivaetca, kak u etix ******* prinjato fashistko roSSiji
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новая характеристика для зели - оторва. оторван от реальности, внезапно бегает через фонтан
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Ось так путін-***** і всралося, воно перед собою кадирку поставить і ти зразу і.... ах піаністос...)
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Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке
"Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию - Цензор.НЕТ 5582
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Разговоры разговоры слово к слову тянется разговоры стихнут снова а .... останется . - Вспомнились слова песни .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию
 
 
 
 
 
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