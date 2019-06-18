 "Я скажу Путину: Крым - это Украина!", - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Он отметил: "Накануне первого официального визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью самой тиражной немецкой газете Bild (12 млн. читателей) об ожиданиях от Берлина.
Текст интервью ПО ССЫЛКЕ
И на этом все закончиться.
Ой, извините, я забыла, что Порох зраднык, барыга и наживался на войне
Але з часом я зрозумів (ще до війни 2014), що він став замаскованим пропагандистом Кремля. Але дуже тонким, інтелектуальним і інтелігентним пропагандистом.
Основна ідея його гумору: "Запад багат и технически развит, но бездуховен. Американцы и европейцы - тупые.
А вот Россия хоть отсталая и бедная, но охеренно духовна.
Россияне чрезвычайно умны и мудры, умнее и мудрее всех в мире."
Ну, а з 2014р. він вже був проявився повністю як кремлівський пропагандист.
Сам же М.Задорнов жив в Прибалтиці - в ЄС! Здається, під Ригою в нього був дім. Жив він не в "высоко и глубоко духовной" Росії, а в "бездуховном" ЄС!
А в США живе його дочка.
Коротше, грузив він російських дурачків по повній... Ще й гроші на них заробляв - колесив по всій РФ з своїми концертами і
не безкоштовними ))))))))))))))
А сам був лицеміром і брехуном!
дерьма уже тонну скинули на вентилятор
только всё на себя
"Сущность московитов - лживость, лицемерие и лукавство. "
Уже зібрався до х***ла ? Домовлятися посередині ? І на коліна ставати ?
Ага ... Я такий стрАшний ... Ууууу Всіх налякаю. ...