 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Пабло Матеу.

"Поздравляем посла Великобритании в Украине Джудит Гоф с получением награды от украинского ЛГБТ-сообщества сегодня на мероприятии при поддержке посольства Швеции в Украине, МИД Норвегии, посольства Великобритании в Украине. Вы стали образцом для подражания для многих украинцев. УВКБ ООН в Украине ждет присоединения к "КиевПрайду" в следующее воскресенье", - говорится в сообщении Пабло Матеу.

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"Выше всего - быть верным самому себе", - цитирует слова Джудит Гоф при получении награды посол Канады в Украине Роман Ващук.

В 2017 году Джудит Гоф присутствовала на "Марше равенства" в Киеве.

Ежегодно с 2012-го года проходит "КиевПрайд-неделя".

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В этом году она началась 16 июня и закончится 23 июня "Маршем равенства" - заключительной акцией. Организаторы ожидают 10000 участников. Ожидается, что в течение лета и осени организации ЛГБТ проведут также свои мероприятия в Запорожье, Херсоне, Одессе, Николаеве, Харькове, Кривом Роге.

По данным рейтинга, который составила правозащитная группа ILGA-Europe, Украина занимает тридцать пятый место среди 49 стран Европы в области защиты прав ЛГБТ сообщества