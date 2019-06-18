 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Пабло Матеу.
"Поздравляем посла Великобритании в Украине Джудит Гоф с получением награды от украинского ЛГБТ-сообщества сегодня на мероприятии при поддержке посольства Швеции в Украине, МИД Норвегии, посольства Великобритании в Украине. Вы стали образцом для подражания для многих украинцев. УВКБ ООН в Украине ждет присоединения к "КиевПрайду" в следующее воскресенье", - говорится в сообщении Пабло Матеу.
"Выше всего - быть верным самому себе", - цитирует слова Джудит Гоф при получении награды посол Канады в Украине Роман Ващук.
В 2017 году Джудит Гоф присутствовала на "Марше равенства" в Киеве.
Ежегодно с 2012-го года проходит "КиевПрайд-неделя".
В этом году она началась 16 июня и закончится 23 июня "Маршем равенства" - заключительной акцией. Организаторы ожидают 10000 участников. Ожидается, что в течение лета и осени организации ЛГБТ проведут также свои мероприятия в Запорожье, Херсоне, Одессе, Николаеве, Харькове, Кривом Роге.
По данным рейтинга, который составила правозащитная группа ILGA-Europe, Украина занимает тридцать пятый место среди 49 стран Европы в области защиты прав ЛГБТ сообщества
15 червня о 20:30 ·
Швеція та Данія - чудові країни. На жаль шведське та данське посольства в Україні за головну мету вбачають провадження агресивної гомопропаганди.
Посли беруть участь у всіх маніхейських акціях, фінансують громадські організації, які агітують за виродження, нацьковують українську владу та поліцію на християн, які не бажають робити операції по зміні статі.
Вчора хлопці й дівчата з Братства, Традиції й порядку, Невідомого патріота пікетували обидва посольства аби нагадати їм, що на прапорах їхніх країн зображені хрести - символи нашої віри, а не посольського сатанізму.
Втім, можливо, посли й не зовсім винні. Вони слідують лінії шведської «лютеранської» «церкви», яка впала в страшний гріх і давно відійшла від Христа.
Будемо сподіватися, що шведи, з якими нас так багато пов'язує, знайдуть в собі сили повернутися до пієтизму Карла ХІІ, а ще краще до католицизму Урбана ІІ.