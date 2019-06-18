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 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества. ФОТО

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Пабло Матеу.

"Поздравляем посла Великобритании в Украине Джудит Гоф с получением награды от украинского ЛГБТ-сообщества сегодня на мероприятии при поддержке посольства Швеции в Украине, МИД Норвегии, посольства Великобритании в Украине. Вы стали образцом для подражания для многих украинцев. УВКБ ООН в Украине ждет присоединения к "КиевПрайду" в следующее воскресенье", - говорится в сообщении Пабло Матеу.

Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш равенства прошел в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Выше всего - быть верным самому себе", - цитирует слова Джудит Гоф при получении награды посол Канады в Украине Роман Ващук.

В 2017 году Джудит Гоф присутствовала на "Марше равенства" в Киеве.

Ежегодно с 2012-го года проходит "КиевПрайд-неделя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве

В этом году она началась 16 июня и закончится 23 июня "Маршем равенства" - заключительной акцией. Организаторы ожидают 10000 участников. Ожидается, что в течение лета и осени организации ЛГБТ проведут также свои мероприятия в Запорожье, Херсоне, Одессе, Николаеве, Харькове, Кривом Роге.

По данным рейтинга, который составила правозащитная группа ILGA-Europe, Украина занимает тридцать пятый место среди 49 стран Европы в области защиты прав ЛГБТ сообщества

Источник: https://censor.net.ua/n3132759
 
 
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Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 8322Дмитро Корчинський
15 червня о 20:30 ·

Швеція та Данія - чудові країни. На жаль шведське та данське посольства в Україні за головну мету вбачають провадження агресивної гомопропаганди.
Посли беруть участь у всіх маніхейських акціях, фінансують громадські організації, які агітують за виродження, нацьковують українську владу та поліцію на християн, які не бажають робити операції по зміні статі.
Вчора хлопці й дівчата з Братства, Традиції й порядку, Невідомого патріота пікетували обидва посольства аби нагадати їм, що на прапорах їхніх країн зображені хрести - символи нашої віри, а не посольського сатанізму.

Втім, можливо, посли й не зовсім винні. Вони слідують лінії шведської «лютеранської» «церкви», яка впала в страшний гріх і давно відійшла від Христа.
Будемо сподіватися, що шведи, з якими нас так багато пов'язує, знайдуть в собі сили повернутися до пієтизму Карла ХІІ, а ще краще до католицизму Урбана ІІ.
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Извращенцы уже друг другу медали вручают. А тут напишешь йух или срака и тебя сразу банят. За курение травы садят в тюрьму, за выпивание спирта и водки тебя садят на коня. Дожили мля. маразматики везде
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Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 8322Дмитро Корчинський
15 червня о 20:30 ·

Швеція та Данія - чудові країни. На жаль шведське та данське посольства в Україні за головну мету вбачають провадження агресивної гомопропаганди.
Посли беруть участь у всіх маніхейських акціях, фінансують громадські організації, які агітують за виродження, нацьковують українську владу та поліцію на християн, які не бажають робити операції по зміні статі.
Вчора хлопці й дівчата з Братства, Традиції й порядку, Невідомого патріота пікетували обидва посольства аби нагадати їм, що на прапорах їхніх країн зображені хрести - символи нашої віри, а не посольського сатанізму.

Втім, можливо, посли й не зовсім винні. Вони слідують лінії шведської «лютеранської» «церкви», яка впала в страшний гріх і давно відійшла від Христа.
Будемо сподіватися, що шведи, з якими нас так багато пов'язує, знайдуть в собі сили повернутися до пієтизму Карла ХІІ, а ще краще до католицизму Урбана ІІ.
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Лео Кот Інколи Корчинський щось нормальне каже.Але тут він виступає на стороні московських уйопків.В православній вірі,яку він так пропагує ,завжди були гомовідносини.Також були патріархальні браки між служителями церкви,чоловіками.Я вже не кажу,про педофілію.
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Oni chuzie i unas Latvija priezgjajut, a mesnix pochti nevidno! Oni tak dengi i politicheskoe zarabativajut, da i mozet i sami geneticheski bolnie... Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 3354
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А Вазелину, чего не дали? хм?? а слабо догадаться??(почему не дали??) по тому и не дали!!что украину ,,дамой лёгкого поведения"назвал!!(как бы по ихним понятиям) а вот тыкает таки не туда!!(куда надо) в клавиши рояльные!! Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 9140 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 7267
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Нажаль, українське суспільство дуже архаічне та нетолерантне до ЛГБТ, тому тут потрібно років 50 кропіткої просвітницької роботи.
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Как может нормальный человек быть толерантвным к пропаганде извращений ? Его можно заставить как это сделали в западных странах , но при свободе которая еще есть в Украине люди сопротивляются .
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... сегодня на мероприятии... А Шо былА за мЄрАприятия, пАзвольте АсвЄдАмЦА?... Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 883 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 6142
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Извращенцы уже друг другу медали вручают. А тут напишешь йух или срака и тебя сразу банят. За курение травы садят в тюрьму, за выпивание спирта и водки тебя садят на коня. Дожили мля. маразматики везде
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Vsjo klasno skazano, no kuriit nado menshe, a mozet bolshe...
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А какая хоть награда то? Бриллиантовый ...типа космического корабля "Союз" - уменьшенный макет, конечно, и без солнечных батарей, чтобы в быту сгодился?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества. ФОТО
 
 
 
 
 
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