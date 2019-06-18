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 Китайский бизнесмен продавал желающим туры в Чернобыль, а возил группы в российский Челябинск

В Китае руководителя турфирмы приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он продавал туры в Чернобыль, а вместо этого туристам показывали Челябинск,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру. 

Руководитель китайской турфирмы Ляо Гаоминг обещал возить туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Приехавшим в Челябинск туристам говорили, что Чернобыль и Припять смогли устранить последствия катастрофы после взрыва, поэтому город снова заселен.

Как отмечается, обман раскрыл глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь, который купил себе и своей семье путевки у предпринимателя. Чиновник уже был в этом городе в 80-ых годах и смог распознать обман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132758
 
   
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Этот что-ли китайский бизнесмен?
Кто мне скажет,

почему я не удивлена этому "китайскому" бизнесмену-аферисту Китайский бизнесмен продавал желающим туры в Чернобыль, а возил группы в российский Челябинск - Цензор.НЕТ 8694
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Да. Бизнесме-лоховод. Разводит лохов. В Украине ета специальность распространена лучше чем в других странах. Лохов у нас много.
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Лохвыны у нас целые плантации, за кордон экспортируем.
Прижилась эта культура на украинской земле Китайский бизнесмен продавал желающим туры в Чернобыль, а возил группы в российский Челябинск - Цензор.НЕТ 986
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Но туристы обнаружили подвох, заявив: "Да не, тут разрушения явно побольше чем от взрыва на АЭС"
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А что похоже? А население Челябинска сильно смахивает на мутантов. Сузились глаза, потемнела кожа, на лице и спине густая шерсть. Питаются только мясом и ходят в красных макасинах иногда нападают на людей и заставляют кричать Чечня ето круто...
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Этим турыстам очки нннада, раз не заметили подмену городов. Неужели они перед поездкой ничего на читали про Чернобыль и не смотрели фото Припяти и самого реактора под саркофагом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКитайский бизнесмен продавал желающим туры в Чернобыль, а возил группы в российский Челябинск
 
 
 
 
 
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