 Зарплата рядового патрульного составляет 10 - 13 тыс. грн, - Жуков

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас зарплата патрульного полицейского в Киеве составляет 13 тыс. гривен, в Одессе и других городах-миллионниках - 12 тыс., а в других населенных пунктах, где проживает менее миллиона граждан - 10 тыс. гривен. Кроме этого, спецподразделение "ТОР" получает на 2 тыс. больше, чем рядовой патрульный ", - сообщил Жуков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков

Что касается социального пакета правоохранителей, начальник Департамента отметил, что МВД за 2018 год выдало более 800 квартир сотрудникам.

"Сейчас ввели новую систему лизингового жилья с финансированием МВД. Мы можем взять квартиру в кредит, а весь процент, например, на 20 лет, будет оплачивать МВД. То есть патрульный в Киеве может взять себе квартиру в лизинг и платить за нее не более 4 тыс. гривен. И так же в других городах Украины", - подчеркнул Жуков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине