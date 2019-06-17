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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1869) патрульная полиция (1273) Жуков Евгений (23)

 Зарплата рядового патрульного составляет 10 - 13 тыс. грн, - Жуков

С 2015 года наблюдается тенденция к увеличению заработной платы рядового состава патрульной полиции. Также МВД внедряет систему лизингового жилья для сотрудников.

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас зарплата патрульного полицейского в Киеве составляет 13 тыс. гривен, в Одессе и других городах-миллионниках - 12 тыс., а в других населенных пунктах, где проживает менее миллиона граждан - 10 тыс. гривен. Кроме этого, спецподразделение "ТОР" получает на 2 тыс. больше, чем рядовой патрульный ", - сообщил Жуков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков

Что касается социального пакета правоохранителей, начальник Департамента отметил, что МВД за 2018 год выдало более 800 квартир сотрудникам.

"Сейчас ввели новую систему лизингового жилья с финансированием МВД. Мы можем взять квартиру в кредит, а весь процент, например, на 20 лет, будет оплачивать МВД. То есть патрульный в Киеве может взять себе квартиру в лизинг и платить за нее не более 4 тыс. гривен. И так же в других городах Украины", - подчеркнул Жуков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине

Источник: https://censor.net.ua/n3132756
 
 
 Топ комментарии
 
если честно - то мало, но если судить по их работе, то много.
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Так як вони процюють це багато від одна шкода..недоноски.
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Какими налогами? Дурость не пишите, не берут с них налоги, как и с ЗСУ
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Все равно зарплата неплохая,а работу свою исполняют плохо, непрофессионально и часто занимаются преступной деятельностью.
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Порохосос и сюда успел прискакать. Иди лесом.
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Тогда чего понабирали дебилов, которые по детям шмаляют???
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Разница в ценах и в уровне налогов примерно как и разница в зарплате
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если честно - то мало, но если судить по их работе, то много.
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Так це мало.В Європі поліція дуже добре заробляє.З такою зарплатою корупція буде і надалі.
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Это который на корпоративе отжигал? Помним, помним, как жеж такое забыть
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Так як вони процюють це багато від одна шкода..недоноски.
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МВД купит 13 самолетов Ан-178 .

Министерство внутренних дел Украины купит 13 самолетов Ан-178 украинского производства. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время поездки во Францию на авиасалон Paris Air Show, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.
"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты из украинских и европейских, но без российских комплектующих", - сказал министр.
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Минимум тридцатку при собачачей работе
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І 7000 у доцента національного ВНЗ, який учився 5 років булучи студентом та ще мінімум 3 роки в аспірантурі. Була надія на наукову пенсію, але і ту відібрали. За лікарів вузького профілю типу хірургів із зарплатою у 5000, які училися по 7 років, я взагалі мовчу. І поліцай після 2-х місячних курсів! Країна абсурду!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарплата рядового патрульного составляет 10 - 13 тыс. грн, - Жуков
 
 
 
 
 
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