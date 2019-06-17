 Зарплата рядового патрульного составляет 10 - 13 тыс. грн, - Жуков

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас зарплата патрульного полицейского в Киеве составляет 13 тыс. гривен, в Одессе и других городах-миллионниках - 12 тыс., а в других населенных пунктах, где проживает менее миллиона граждан - 10 тыс. гривен. Кроме этого, спецподразделение "ТОР" получает на 2 тыс. больше, чем рядовой патрульный ", - сообщил Жуков.
Что касается социального пакета правоохранителей, начальник Департамента отметил, что МВД за 2018 год выдало более 800 квартир сотрудникам.
"Сейчас ввели новую систему лизингового жилья с финансированием МВД. Мы можем взять квартиру в кредит, а весь процент, например, на 20 лет, будет оплачивать МВД. То есть патрульный в Киеве может взять себе квартиру в лизинг и платить за нее не более 4 тыс. гривен. И так же в других городах Украины", - подчеркнул Жуков.
Министерство внутренних дел Украины купит 13 самолетов Ан-178 украинского производства. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время поездки во Францию на авиасалон Paris Air Show, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.
"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты из украинских и европейских, но без российских комплектующих", - сказал министр.