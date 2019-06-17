 ПАСЕ призвала Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Об этом говорится в заявлении докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титуса Корлэцяна, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Беларусь еще раз показала, что она не полностью придерживается базовых европейских стандартов и применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы", - сказал Корлэцян.

Он подчеркнул, что "независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорционального наказания, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах".

Это заявление стало реакцией ПАСЕ на то, что в Беларуси был приговорен к расстрелу Александр Жильников за убийство трех человек.

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