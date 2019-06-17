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Все про:Беларусь (2842) смертная казнь (79)

 ПАСЕ призвала Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь.

Об этом говорится в заявлении докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титуса Корлэцяна, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

"Беларусь еще раз показала, что она не полностью придерживается базовых европейских стандартов и применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы", - сказал Корлэцян.

Он подчеркнул, что "независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорционального наказания, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах".

Это заявление стало реакцией ПАСЕ на то, что в Беларуси был приговорен к расстрелу Александр Жильников за убийство трех человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

Источник: https://censor.net.ua/n3132755
 
 
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Народ Украины призывает Зе скасувать мораторий на смертную казнь в Украине для казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов!
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народ знает чего надо...
его надо слушать...
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Елена Голиц - "народ это не организованная масса людей движимая в основном низменными инстинктами...." (из лекций для топ.менеджмента)..

И картинка вам не из такого далекого прошлого... ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару - Цензор.НЕТ 7234

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В Украине вообще из-за этого моратория и мизерных сроков за преступления преступность зашкаливает. В Америке почему -то есть в ряде штатов смертная казнь, а у нас при такой преступности и войне нет. Нонсенс.Такое впечатление ,что властям выгодна эта преступность.
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Не из-за этого
А потому что можно откупиться, отмазаться
Потому что можно пьяным сесть за руль и потом получить только штраф

Потому что нет верховенства права
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Какой мораторий, если Бацка уже не хочет переизбираться?
Зачем его потом "пожизненно" мучить за продажу белорусов Путину и развал экономики с урезанием свобод и сажанием и убийством аппозиционеров? Лучше его сразу того, этого...
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Это масонская организация , поэтому именно этим и занимается
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Білорусь правильно робить, вбивцям і катам смерть. Он у Франції, на набережній десятки людей подавили і все о-ля-ля, цінності?, до біса
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И во Франции до сих пор лучше чем в Беларуси 😊
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ну если такими категориями мыслить то и темнокожих для развития экономики запустить надо, и семьи из трех родителей, и много еще чего
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А какими категориями мыслить? Если я хочу жить как в Европе, я веду себя как Европа
А вести себя как Беларусь и в результате жить как в ЕС - не получается что-то
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А кто такие пасе, пусть в своей гейропе командуют.
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офигеть, рашка убивает людей каждый месяц, при том тех кто без вины, а Беларусь уничтожила одного убийца и давай упрекать.
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Смертная казнь в Норвегии была отменена в 1979 и запрещена конституцией в 2014. Уголовный кодекс 1902 вступивший в силу в 1905 отменил смертную казнь в мирное время. Смертная казнь за военные преступления была отменена в 1979.
(с)
У себя не хочешь предложить ввести?
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ПАСЕ любит убийц - рассеян. Зачем возвращаете рашистов в ПАСЕ?
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Пусть США и саудитов призовут, посмотрим как быстро и куда далеко будут посланы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПАСЕ призвала Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
 
 
 
 
 
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