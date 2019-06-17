 Польша предлагает ЕС продлить санкции против России на год, а не на 6 месяцев, - Чапутович

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая перед польскими журналистами в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, он отметил: "По нашему мнению, это была бы хорошая идея (санкции на 12 месяцев - Ред.), Но увидим, каким будет окончательное решение".

Чапутович заметил, что инициативу Польши поддержали балтийские страны. По его словам, если бы ЕС принял это предложение, то не надо было бы каждые полгода возвращаться к вопросу, что делать с Россией.

Министр отметил, что Кремль не изменил своего поведения в отношении Украины, поэтому необходима соответствующая реакция Евросоюза.

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"Каждый раз появляются какие-то новые проблемы. Задержанные россиянами моряки находятся в тюрьме в Москве, а сейчас появился вопрос паспортов. Было бы важно поддержать украинские вопросы, сделать что-то важнее, чем до сих пор", - констатировал глава польской дипломатии.

Еще одним предложением со стороны Польши является наказание лиц, ответственных за выдачу российских паспортов.

"По нашему мнению, это было бы хорошим решением, хотя это не было предметом углубленного анализа. Этот вопрос будет координироваться в столицах стран ЕС, и на нашем уровне, возможно, какое-то решение будет принято", - подчеркнул Чапутович.

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Принятие политического решения о продлении санкций против России ожидается на саммите ЕС 20-21 июня.