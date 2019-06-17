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 Польша предлагает ЕС продлить санкции против России на год, а не на 6 месяцев, - Чапутович

Польша выступила с инициативой продолжать европейские санкции против Российской Федерации не на шесть месяцев, как сейчас, а на год.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая перед польскими журналистами в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, он отметил: "По нашему мнению, это была бы хорошая идея (санкции на 12 месяцев - Ред.), Но увидим, каким будет окончательное решение".

Чапутович заметил, что инициативу Польши поддержали балтийские страны. По его словам, если бы ЕС принял это предложение, то не надо было бы каждые полгода возвращаться к вопросу, что делать с Россией.

Министр отметил, что Кремль не изменил своего поведения в отношении Украины, поэтому необходима соответствующая реакция Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции остаются одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения Россией международного права, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

"Каждый раз появляются какие-то новые проблемы. Задержанные россиянами моряки находятся в тюрьме в Москве, а сейчас появился вопрос паспортов. Было бы важно поддержать украинские вопросы, сделать что-то важнее, чем до сих пор", - констатировал глава польской дипломатии.

Еще одним предложением со стороны Польши является наказание лиц, ответственных за выдачу российских паспортов.

"По нашему мнению, это было бы хорошим решением, хотя это не было предметом углубленного анализа. Этот вопрос будет координироваться в столицах стран ЕС, и на нашем уровне, возможно, какое-то решение будет принято", - подчеркнул Чапутович.

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Принятие политического решения о продлении санкций против России ожидается на саммите ЕС 20-21 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3132754
 
   
 Топ комментарии
 
это уже лучше, но я поддерживаю им пожизненно да и с добавкой каждые три месяца.
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Поляки тут здраво мыслят. РФ за 6 мес не прекратит войну и не освободит все оккупированные ею земли Украины.
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Макрон сказал, что переговоры Украины с сепаратистами уже ведутся.

Класс! Поздравляю! Это успех!
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Макрон заявил, что Зеленский готов идти на диалог с сепаратистами. Зедеский назвал его слова ошибкой.https://gordonua.com/news/war/makron-zayavil-chto-zelenskiy-gotov-idti-na-dialog-s-separatistami-ukrainskiy-prezident-nazval-ego-slova-oshibkoy-1047805.html
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"Тут есть небольшая ошибка - мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате, остановить огонь. И я не раз это декларировал", - заявил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/makron-zayavil-chto-zelenskiy-gotov-idti-na-dialog-s-separatistami-ukrainskiy-prezident-nazval-ego-slova-oshibkoy-1047805.html
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Зеленский сказал наоборот,что переговоров с сепаратистами не будет. К чему эта ваша брехня?
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Зеленский начинает работать на репутацию семимильными шагами. Начал сдавать интересы Украины на встрече с Макроном. А после встречи отказался от своих слов и выставил Президента Франции дураком. Переговорщик 73-го левела
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Він пошуткував. Як завжди.
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Зеленский в Париже: "Конфликт пора завершать". С*ка, когда-нибудь тебе на лбу поставят тавро: "Война, а не конфликт. Победа, а не капитуляция"
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Для Європи це не війна, а конфлікт. Десь там, за обрієм.
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Ну да. Давай вспомним кто упорно 5 лет войну называл гибридной агрессией, гибридной торговлей и даже АТО но никак не войной и даже вражеское посольство не выставил из страны и не перекрыл границы, чтобы не прекращать торговлю. Ну и как ето называть? И как ето выглядит в глазах европейцев?
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Ти вже зібрав докази що я ******, як ти сказав? Без них не приходь. Тріпло.
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На мой взгляд, было бы классно если бы Украина выходила бы на международную арену с конкретными предложениями к Европе
То есть не ЕС бы думал как бы им так отреагировать, а Украина бы предлагала конкретные рычаги воздействия на рф
И чтобы это были совместные с Украиной действия

Думаю, у этому придут
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ушли. и при зеле не вернутся
Украина стала объектом, спасибо зебилам. а при пете становилась субъектом...
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Польша радует меня своими идеями. Санкций параше не жалеть - санкций параше много, но по-больше!
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отключить бы кацапам свет на год. потом включить - вопрос решен!
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Тумблер в США. Был бы у нас - кацапы бы уже давно освещали себе дорогу в ад светом от своих пылающих пердаков
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По моему у Финляндии Россия один из главных торговых партнёров. И финские молочники и сырники очень ноют что не могут торговать как раньше в России.
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да, думаю многие ноют, бизнес для них на первом месте, политическая жизнь в Украине далеко не на первых строках.
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не знаю, как должно быть. Есть как есть. но "очень ноют" - это преувеличение. Если бы у них спросили, то думаю они бы высказались за возврат. Но кипятком никто не ссытся. У них традиционно большой рынок сбыта, и условия существования хорошие
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Кстати,у вас в Финляндии второй государственный шведский язык.А шведов у вас всего 7 процентов.Что бы они сказали если бы им как русским в Украине отказали в обучении на родном языке???
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Во первый русским не отказывали учиться на родном языке. Во вторых - глупо сравнивать разные страны с разными историями и разными совершенно ситуациями. В третьих - от Вас смердит кацапским троллем
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А ну ка объясни мне разность ситуаций.В Финке 7 процентов шведов и он второй государственный.В Украине 18 процентов русских и 80 процентов русскоговорящих,но он даже не региональный.Ну объясняй мне как так может быть.И обучение ЗАПРЕЩЕНО.
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Я думаю если бы финские шведы узнали об этой ситуации они бы просто не поверили.
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Гейропа надеется, что через полгода в Украине все решится в пользу Рашки. Зеклоун уже заявил о встрече с Пу.
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это уже лучше, но я поддерживаю им пожизненно да и с добавкой каждые три месяца.
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Поляки молодцы! Они поняли, что с нашим Зебилом далеко не уедешь и он не будет рвать жопу ради санкций каждые полгода, как это делал Порошенко.
Вот и решили облегчить себе жизнь.
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Поляки идиоты.В случае войны они подохнут первыми.Пример надо брать с внеблоковых стран-Фмнляндии и Швейцарии-вот они молодцы.
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Финляндия уже была внеблоковой, в 1939 году. Потому в Зимней войне ей пришлось отбиваться самой от "асвабадительнава пахода РККА"
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Если бы не было этого похода,то Ленинград бы не удалось отстоять.Всё правильно Сталин сделал.Если финики не были способны обивать от Гитлера,то пусть отдают часть своей территории как буфер.Им кстати обмен предлагали.
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да в самом начале советско-германского конфликта фины вернулись на прежнюю границу. и не ни на метр дальше... вы как всегда соврали
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Я к тому что Сталин был прав.Вонючие финики и не собирались воевать с Гитлером.То есть изначально они были враги.И естесственно Сталин хотел отодвинуть территорию к северу от Питера чтобы он был подальше от финников.По моему всё логично.Так же и с Польшей было.Если они не способны воевать с Гитлером,то нафиг они нужны???Ты не понимаешь?
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Пусть пуля тебя отыщет поскорей, сучий ********.
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Пукан дымится?Польша,бандеровцы и прочее отребье-это всё проигравшая сторона.Вы никто и звать вас никак)
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иоптва мать, Украина была и есть не блоковая страна, не катит твоии примеры, кстати Беларусь тоже не блоковая, так что всё ещё в переди.
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Твоя Норвегия кстати тоже вместе с Польшей первой погибнет.Амеры НИКОГДА за вас воевать не будут,а удар получите,просто потому что базы стоят.
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Расии очень не нравится когда её будущие жертвы объединяются для обороны. Понимаю.
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Это кто жертва,Польша?Которая Москву взяла в 1612?И Чехию с Гитлером делила в 38?Пфффф......
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про вкл вы не слышали?? пропагандоном служите?
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Называть Польшу жертвой это дебилизм.Они просто терпилы.Вечно обиженные что им Россия помешала Империю создать.
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_Расии очень не нравится когда намеченные жертвы объединяются для обороны. Понимаю. Но на мнение расии - плевать!
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Если бы Россия знала что Польша станет враждебной страной,то никогда не подарила бы ей независимость и не вывела войска из ГДР.Поляки просто неблагодарные свиньи.Независимость добывается войной,а им всё подарили,а они теперь ещё и гавкают.
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Санкции надо ввести , до тех пор пока росия не выполнит все требования ЕС . А не мусолить одно и тоже , каждые полгода . Например США , если что то вводят , то для отмены нужны десятилетия . Например поправка Джексона-Веника .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша предлагает ЕС продлить санкции против России на год, а не на 6 месяцев, - Чапутович
 
 
 
 
 
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