 Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кличко.

В сообщении отмечается: "Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост.

Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился в Патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль.

Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности.

Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это - наш город и нам о нем заботиться!".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.