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 Киевские новости
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Все про:Кличко (2655) мост (443)

 Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кличко.

В сообщении отмечается: "Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост.

Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился в Патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль.

Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности.

Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это - наш город и нам о нем заботиться!".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3132753
 
   
 Топ комментарии
 
Перевірте, на якому місці він у списку "Слуги народа", ой, точніше "Хуцпи урода"!
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...руснявое, может, приедешь и расскажешь об этом киевлянам? Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 8867 Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9452
Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9097
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вот вы ссылаетесь что кто то что то говорит.... А мы точно знаем как кавказцы и азиаты москвичей строят и валят … Терпите, скоро ваша электронная очередь .
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Парк зарядье -ахаха... А ты видел парк "замкадье"?
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слушай олень , я видел как парк Зарядье в три дня обнесли и в дерьмо превратили ваши ордынцы . Деревья, клумбы ….. все что смогли , то и упёрли, а что не смогли то уничтожили.
Про ваших "строителей" ничего не хочешь проблеять ?
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Самые большие достопримечательности Маасквы ето чечены с автоматами рассекающие на заниженных тачках по улицам и разбегающиеся как куры немногочисленные рюзкие питерасты. Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 5929
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Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 195
этот что-ли? Убожество бетонное с жалкими клочками зелени это парк? Да у нас в Кремне (а это по сути провинциальный городок) Приднепровский парк на пять километров растянулся. Мда, разные у нас видать понятия о парках.
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Востаннє був у тій довбаній мацкві у 1999 році. Поголовно усі "зубожілі" після дефолту. У комерційних та комісійних магазинах ціни в руплях залишилися додефолтними. Купив дружині кубачинський гарнітур (ріел, не фейк) за 10 баксів. І ще деякі красиві та користі цяцьки.
Відставний капітан якогось там рангу "бомбив" на жигулях. Хотів щось мені бовкнути про "рузгій город сєбаздуполь", я сказав "разговорчики аццтавить, "тіпс" не дам" і дав кілька команд, які зазвичай капітан дає стерновому. Повіз мовчки.
Біля кожного продмагу алкани просили 10 рублів. Або долар. Або 5 гривень. "У савеццких собственная гордость".
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4G нормально працює. Для чого ваш коментар?
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ну так сиди у себя в мацкве, шо ты сюда то лезешь. коцапы как тараканы...
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Всем по медальке, тягчайшее административное правонарушение на 255 грн. успешно раскрыто.
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Так это же те 24% которые за Порошенко голосовали.
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надо было просто скинуть их вместе с машиной с моста и усё.
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Найдена машина предателя и дезертира генерала Хомчака, который так убегал с поля боя что забыл где ее оставил
https://www.youtube.com/watch?v=xR2aWi1zvMM&t=305s
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"Владельцем авто является мужчина 1993 года рождения, ранее замеченный в нарушениях ПДД. "(с)
А с ним в авто сидело это тело и вело трансляцию в Инстаграм:
Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 4547
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голова великоВата, значит роста мелкоВата
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Они шли к успеху, и тут...какая то наглая личность посмела прервать их нелегкий путь.
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Дед Зигирь 6a5ea49c Їм ж нічого за це не буде.Права не заберуть,заплатить декілька копійочок,от і все.
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Типичная недоразвитая шалава -отброс общества .
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Клячко заговорил, наверное был в нокдауне после пецыного разгрома
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кацапам слова не давали, смокчить свое хйло мовчки
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А не повод ли это пидалику пропиариться? Бог и правда - а имена?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПолиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко
 
 
 
 
 
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