 Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кличко.
В сообщении отмечается: "Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост.
Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился в Патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль.
Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности.
Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это - наш город и нам о нем заботиться!".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.
Про ваших "строителей" ничего не хочешь проблеять ?
этот что-ли? Убожество бетонное с жалкими клочками зелени это парк? Да у нас в Кремне (а это по сути провинциальный городок) Приднепровский парк на пять километров растянулся. Мда, разные у нас видать понятия о парках.
Відставний капітан якогось там рангу "бомбив" на жигулях. Хотів щось мені бовкнути про "рузгій город сєбаздуполь", я сказав "разговорчики аццтавить, "тіпс" не дам" і дав кілька команд, які зазвичай капітан дає стерновому. Повіз мовчки.
Біля кожного продмагу алкани просили 10 рублів. Або долар. Або 5 гривень. "У савеццких собственная гордость".
https://www.youtube.com/watch?v=xR2aWi1zvMM&t=305s
А с ним в авто сидело это тело и вело трансляцию в Инстаграм: