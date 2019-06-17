 "Голос" выдвинул "тушку" в Шевченковском районе столицы, - нардеп Левченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Украины Юрий Левченко на телеканале ZIK.

Парламентарий, отвечая на вопросы зрителей по партийным спискам отдельных политических сил, в частности, "Голоса" Святослава Вакарчука, заметил, что эта политсила - яркий пример того, чтобы избиратели не смотрели только на бренд, а детально изучали, кто и от какой партии выдвигается, изучали биографии, партийные списки.

"Партия" Голос "позиционирует себя, как такая чистая, незапятнанная, публично заявила, мол, смотрите, люди, на наши списки, мы готовы кого-то исключать ... Надеюсь, что Святослав Вакарчук все же сделает выводы, но пока, к сожалению, несмотря на массовые обращения в партию "Голос" о том, что они в Шевченковском районе выдвинули "тушку" из окружения Петра Алексеевича Порошенко, Филатова и Ложкина, "тушку" "Самопомочи", пока реакции от партии "Голос" нет", - заявил Юрий Левченко.

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Нардеп напомнил, что речь идет о его коллеге из парламента Виктории Пташник, которая попала в парламент в составе "Самопомочи", однако из этой фракции ее исключили после того, как депутат проголосовала за изменения в Конституцию Украины в 2015 году, а после этого она была в "Демальянсе", впоследствии вышла оттуда, сейчас же баллотируется от "Голоса".

Юрий Левченко также напомнил, что по ее семье есть ряд расследований. По его мнению, Виктория Пташник является "техническим" кандидатом, чтобы забрать несколько процентов на выборах в него, поскольку они баллотируются на одном мажоритарном округе в столице.

"Я надеюсь, что господин Вакарчук тоже сделает свои выводы и не будет пятнать свою репутацию столь одиозными личностями", - надеется Юрий Левченко.

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