 "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем блоге на "Украинской правде".
Причиной такого решения стало то, что владельцем канала ZIK стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. По словам журналистки, управлять каналом будет не он, а Медведчук и Россия.
"Есть разные плохие. Но именно Виктор Медведчук в 80-х принимал участие в кафкианском судах над украинскими диссидентами. Он повел на долгую, несправедливую и унизительную смерть поэтов Василия Стуса и Юрия Литвина. В начале 2000-х именно он выстраивал систему цезуры, против которой восстала профессия. Я оказалась в самом жерле восстания - на оппозиционном 5 канале.
Весь мой жизненный путь против того, чтобы читать в эфире о "о гражданский конфликт на Юго-Востоке Украины" или спрашивать у Виктора Владимировича, как ему удается быть умным и красивым одновременно", - пояснила Татьяна Даниленко.
По ее словам, ZIK был последним каналом, где собственник не диктовал информационную повестку дня.
Журналистка и телеведущая анонсировали свой последний эфир на канале ZIK, который состоится сегодня, 17 июня, в 21:30.
"Он будет о том, что я люблю больше всего - свою профессию. Я отказываюсь стрелять людям в головы", - добавила Татьяна Даниленко.
Татьяна Даниленко с марта 2018 вела на канале ZIK проект "Игра с огнем", который выходил в эфир по понедельникам и средам в 21:30.
Зеленский посадит и бабло конфискует.
Именно в таком стиле на паРашке рассказывали, что электрички отменили из-за Обамы, а Пукин не виноват...
Именно в таком стиле на паРашке рассказывали, что электрички отменили из-за Обамы, а Пукин не виноват...
Научитесь отвечать за свои слова и поступки.
а проти .Свинарчука та його кодли !
15 июня в 14:14 · Киев ·
Куплений Медведчуком телеканал ZIK очолив медіа-менеджер каналу Порошенка!
Телеканал ZIK придбав близький до Віктора Медведчука бізнесмен та нардеп Тарас Козак.
https://bit.ly/2ZnSJx2
Це означає, що кум путіна зосередив в своїх руках потужні медіа-активи - крім ZIKа, телеканали 112 і NewsOne.
Нагадаємо, що саме за президентства Порошенка Козак став власником двох телеканалів в результаті ретельно спланованої операції, коли 4 жовтня 2018 року президентська більшість у Верховній Раді звернулась до РНБО про запровадження санкцій стосовно каналів 112 і NewsOne. Саме після цього ставленик Медведчука Козак опанував ці активи.
https://bit.ly/2IfZKue
На базі цих інформаційних ресурсів створений холдинг «Новини», який очолив Олексій Семенов. Раніше Семенов був генеральним продюсером телеканалу Прямий, що фактично належить Петру Порошенку.
https://bit.ly/2XJ7jPq
Саме Семенову належить «честь» перетворення цього каналу на інформаційну помийку, наближення до стандартів російських пропагандонів та створення в суспільстві атмосфери ненависті, розколу та пошуку ворогів.
Так Петро позичив своєму партнеру Медведчуку медіа-менеджера, аби той відтворив у холдингу «Новини» практики Прямого. Очікуємо продовження перетікання пропагандистських кадрів від Порошенка до Медведчука. На черзі Ганапольський та Березовець!
Про те, як в списку партії Медведчука з'явились люди Порошенка.
https://bit.ly/2wMxCrX
Про факти тісної бізнес-співпраці кума путіна й Петра.
https://bit.ly/2I1vNOlhttps://bit.ly/2WutcW6
Про те, як «соціологи» Медведчука малювали Порошенку перемогу на президентських виборах.
https://bit.ly/2WtwSr2
и настанет зеленский мир
А Медведчук пусть тратится - чем меньше денег у него - тем лучше для Украины.
Всё равно телевидение постепенно отмирает как ушли в прошлое паровозы и динозавры.
И Медведчук отомрёт - никуда не днется - всё, что ни делается - всё к лучшему.
Гаулятер вместо Захарченка, или кто там был на раздаче.