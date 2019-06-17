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Все про:Медведчук (874) телевидение (527)

 "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Журналистка и телеведущая Татьяна Даниленко объявила о своем последнем эфир на канале ZIK.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем блоге на "Украинской правде".

Причиной такого решения стало то, что владельцем канала ZIK стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. По словам журналистки, управлять каналом будет не он, а Медведчук и Россия.

"Есть разные плохие. Но именно Виктор Медведчук в 80-х принимал участие в кафкианском судах над украинскими диссидентами. Он повел на долгую, несправедливую и унизительную смерть поэтов Василия Стуса и Юрия Литвина. В начале 2000-х именно он выстраивал систему цезуры, против которой восстала профессия. Я оказалась в самом жерле восстания - на оппозиционном 5 канале.

Весь мой жизненный путь против того, чтобы читать в эфире о "о гражданский конфликт на Юго-Востоке Украины" или спрашивать у Виктора Владимировича, как ему удается быть умным и красивым одновременно", - пояснила Татьяна Даниленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист и политик Рахманин заявил о прекращении сотрудничества с каналом ZIK

По ее словам, ZIK был последним каналом, где собственник не диктовал информационную повестку дня.

Журналистка и телеведущая анонсировали свой последний эфир на канале ZIK, который состоится сегодня, 17 июня, в 21:30.

"Он будет о том, что я люблю больше всего - свою профессию. Я отказываюсь стрелять людям в головы", - добавила Татьяна Даниленко.

Татьяна Даниленко с марта 2018 вела на канале ZIK проект "Игра с огнем", который выходил в эфир по понедельникам и средам в 21:30.

Также читайте: Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком

Источник: https://censor.net.ua/n3132750
 
   
 Топ комментарии
 
Напомните кто-нибудь кто этой гниде медведчуку устроил сладкую жизнь за последние пять лет в Украине?
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Заробив за 5 років в долі з Петром Олексійовичем бабла, чому б і не купити за видерті у нас кошти черговий телеканал, щоб розповідати, як Орда готова дати нам знижку на газ та який добрий Пуйло.
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Порошенко обоссался воспользоваться решением рады о санкциях против 112 и ньюс-ван, ибо мертветчук его партнер.
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Заробив за 5 років в долі з Петром Олексійовичем бабла, чому б і не купити за видерті у нас кошти черговий телеканал, щоб розповідати, як Орда готова дати нам знижку на газ та який добрий Пуйло.
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Недолго ему осталось.
Зеленский посадит и бабло конфискует.
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Это теперь не проблема, барыгу мародёра убрали, а Зеленский сейчас всех посадит кого барига не посадил. Зеленский это ж вам не какой то там барига мародёр, он сейчас всех и посадит по быстрому.
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Напомните кто-нибудь кто этой гниде медведчуку устроил сладкую жизнь за последние пять лет в Украине?
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Зеленский, канешна жи! Это он устроел риванш!11
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Ничего...Его Баканов через месяц посадит...Правда?...
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Почему через месяц? А пяти лет барыги не хватило?
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треба 10 , як мінімум - президент Зеленський буде займати цю посаду 2 терміни .
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Раньше?...Петя был плохой...А сейчас все новое и справедливое..Так через сколько дней его посадят?...или очередное бла-бла-бла?..
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То есть вы дали ему укрепиться, создать свою партию, купить информационное пространство в Украине в угоду кремлю, а теперь у вас хватает наглости требовать быстренько за вами прибрать? Нет уж, не дорогенькі, вперед к петиному дому и требуйте от него убрать за собой.
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Т.е., новая честная и непорочная власть не собирается бороться с Медведчуком, Ахметовым, Новинским, Фирташем, Коломойским?... Браво!!!...


Именно в таком стиле на паРашке рассказывали, что электрички отменили из-за Обамы, а Пукин не виноват... "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 6776
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То есть старая "проукраинская" власть со своими ботами не собирается бороться с Медведчуком, Ахметовым, Новинским, Фирташем, Коломойским?... "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 4460 Браво!!!...

Именно в таком стиле на паРашке рассказывали, что электрички отменили из-за Обамы, а Пукин не виноват...
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А почему старая власть должна с ним бороться если вы выбрали его кореша Кучму на переговоры?
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То есть ты прямо говоришь что пусть папередники сами решают свои проблемы, а мы ничего делать не будем. ВОт и вся ваша суть зебилы и вашей клоунской власти. А нифига вы делать и не собираетесь только визжать про папередников..
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Вы натворили, вам и расхлебывать! Вперед и с песней!
Научитесь отвечать за свои слова и поступки.
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Новая власть настолько инфантильна?....Пропал дом...(с)...
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спілкуватись з ботами - себе не поважати ... десь через місяць вони зникнуть повністю , коли ПЕСики зрозуміють , що вони пролетіли по повній ...
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ВОт это уже ближе к правде Танюша. Много кричала , топила сначала за Юлю потом за клоуна, пустозвонила, а в итоге дули всем тычешь и говоришь что ничего вы делать не собираетесь, ничего не обещали. Вот это уже ближе к реальной настоящей политике ЗЕбилов. Так оно и будет. Будете вы 5 лет скулить про Петю и продолжать грабить со своим Беней. Вот и вся ваша программа.
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Може через місяць і не посадить та у літак підсаджувати не буде щоб летів до *****, так як грицак.
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Так его все знают! Ну тот,который:моя страна;моя армия;мой народ;я дав доручення;за моею вказивкою;я внис проект закону;а про реформы промолчу.
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Ты так и не отетила Зелеснкий исправит ошибки Пети и посадит Медвдечука??? что ты морозишься уходишь от ответа. Плачешь про барыгу на весь форум но если спросить будет ли ли твой любимый клоун садить Медведчука ты просто тупо начинаешь отмораживаца...То есть Медведчук при кловуне будет продолжать делать то же что и при Пете??
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Порошенко обоссался воспользоваться решением рады о санкциях против 112 и ньюс-ван, ибо мертветчук его партнер.
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Как-то быстро при Владимире Александровиче бывшая братва на ноги встала... "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 9053 К чему бы это?... "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 9650
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Дмітрій, це не ми, а ви, разом з виборцями мертвечука, за презЕ голосували "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 7979 "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 984
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виборці мертвечука голосували за соєвого Хряка і Бойка !
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Прицопане, хто вийшов в другий тур президентських виборів?
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Соя не тупи ..Голосували не за Зе ..
а проти .Свинарчука та його кодли ! "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 8188
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Сьогодні на зміні зебіл хамуватий, тупуватий у відпустці?
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..Що вже ? Що поробиш.... .свин .генетика "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 2169
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Куля голові з ватними мізками жодної шкоди не причинить.
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Петро Incognito сейчас здесь: Телеканал ZIK.
15 июня в 14:14 · Киев ·

"Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 4903

Куплений Медведчуком телеканал ZIK очолив медіа-менеджер каналу Порошенка!
Телеканал ZIK придбав близький до Віктора Медведчука бізнесмен та нардеп Тарас Козак.
https://bit.ly/2ZnSJx2

Це означає, що кум путіна зосередив в своїх руках потужні медіа-активи - крім ZIKа, телеканали 112 і NewsOne.
Нагадаємо, що саме за президентства Порошенка Козак став власником двох телеканалів в результаті ретельно спланованої операції, коли 4 жовтня 2018 року президентська більшість у Верховній Раді звернулась до РНБО про запровадження санкцій стосовно каналів 112 і NewsOne. Саме після цього ставленик Медведчука Козак опанував ці активи.
https://bit.ly/2IfZKue
На базі цих інформаційних ресурсів створений холдинг «Новини», який очолив Олексій Семенов. Раніше Семенов був генеральним продюсером телеканалу Прямий, що фактично належить Петру Порошенку.

https://bit.ly/2XJ7jPq
Саме Семенову належить «честь» перетворення цього каналу на інформаційну помийку, наближення до стандартів російських пропагандонів та створення в суспільстві атмосфери ненависті, розколу та пошуку ворогів.
Так Петро позичив своєму партнеру Медведчуку медіа-менеджера, аби той відтворив у холдингу «Новини» практики Прямого. Очікуємо продовження перетікання пропагандистських кадрів від Порошенка до Медведчука. На черзі Ганапольський та Березовець!
Про те, як в списку партії Медведчука з'явились люди Порошенка.
https://bit.ly/2wMxCrX
Про факти тісної бізнес-співпраці кума путіна й Петра.
https://bit.ly/2I1vNOlhttps://bit.ly/2WutcW6
Про те, як «соціологи» Медведчука малювали Порошенку перемогу на президентських виборах.
https://bit.ly/2WtwSr2
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В начале 2000-х именно он выстраивал систему цезуры, против которой восстала профессия. Я оказалась в самом жерле восстания - на оппозиционном 5 канале.Источник: https://censor.net.ua/n3132750
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Глянув. То вiн ще громадянин рф, якому пан Петро видав громадянство України. За якi заслуги?
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а за які заслуги Хряк надав громадянство таким "персонажам" , як Григоришин чи вбитий Воронєнков ?!
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О, не знаете, шо делать? Всем украинцам бойкот зик! И нехай его смотрят одни мокшанские козломорды и ходят на него лапотные валенки. Тьфу какая гадость.
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їм у голови будуть вкладати, що росія не агресор, а жертва. Україна повинна вибачитися за агресію відносно волевиявлення кримчан і того самого, хоч трохи незаконного, але референдуму на Донбасі. Скільки їх з таким мозком ми побачемо вже в осени?
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осталась пара каналов до полной зачистки аля-рус
и настанет зеленский мир
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"если бы кумохуйл не купил канал, его бы мог купить солдат нато"
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Бедные худенькие солдаты в пластиковой форме... Она ведь не хотела стрелять, но был приказ и она нажала на курок. Понять и простить...
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Татьяна Даниленко может открыть свой ютуб-канал и быть его владельцем.

А Медведчук пусть тратится - чем меньше денег у него - тем лучше для Украины.
Всё равно телевидение постепенно отмирает как ушли в прошлое паровозы и динозавры.
И Медведчук отомрёт - никуда не днется - всё, что ни делается - всё к лучшему.
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.Дивлюсь зараз передачу ....***** ПРодажним (від кума фуйла ) прямо у вічі кажуть. яке вони лайно ! "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 276
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Самое страшное, что этот урод станет депутатом. Я вот не исключаю даже того, что это мерзопакостное при помощи ***** остановит войну и потом все и всё плохое о нем забудут. И кем он был и кем стал. А потом выборы президента. Он снова при помощи ***** "возвращает" нам Донбасс и становится президентом . Дальше сами додумаете ?
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Медведчук с его херизмой может стать президентом разве что Донбасса, и то не всего.
Гаулятер вместо Захарченка, или кто там был на раздаче.
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ЧЕЛОВЕК! Уважаю. А этот канал не смотрю. Как и 5. Вообще - телевизор для стада баранов.
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Слабенькая попытка убедить, что у этой дешёвки осталась совесть.
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Бегите! Работающие на Медведчука долго не живут.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком
 
 
 
 
 
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