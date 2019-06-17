 Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке", - заверил Зеленский. В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты.
Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.
В то же время от французских предпринимателей нужны качественный товар, честная конкуренция и локализация, чтобы в Украине были созданы рабочие места, отметил Зеленский.
Уже весна прошла.
очень ново, ага. Я прям у Порошенко такого не помню.
отличная идея!
1 ч. ·
Паризький вояж Зе підтвердив попередні припущення:
- Франція та Німеччина підтискатимуть Україну до виконання Мінська
- Росія гратиме другим номером, насамперед інформаційними вкидами та активністю бойовиків
- Очікувати на зміну формату переговорів та енергійне втручання США можуть хіба що професійні оптимісти
- Завдання України просте - не стати розмінною монетою. Це можливо
- Відосики та жарти братів Шефірів не прокатять
А з клованом, за якого зебіли затопили - а чого би й ні? Навіть примушують до прямих переговорів з терористами.
Огласите кстати список , пожалуйста 😀😀
Hellis @13Hellis_13 2 ч.2 часа назадЗеленский в Париже: "Конфликт пора завершать". С*ка, когда-нибудь тебе на лбу поставят тавро: "Война, а не конфликт. Победа, а не капитуляция"
Лисиця~Кіцуне @lisitcya 1 ч.1 час назад
Уявляєте, що воно меле за зачиненими дверима? Як могло статися, що у нас такий президент? Настрій жахливий.