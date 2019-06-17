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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1175) Зеленский (1787) инвестиции (873) Франция (2082)

 Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса

Во время официального визита во Французскую Республику 17 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с флагманами французского бизнеса. Глава государства обсудил конкретные проекты в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке", - заверил Зеленский. В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты.

Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО

В то же время от французских предпринимателей нужны качественный товар, честная конкуренция и локализация, чтобы в Украине были созданы рабочие места, отметил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3132749
 
 
 Топ комментарии
 
Євген Магда
1 ч. ·

Паризький вояж Зе підтвердив попередні припущення:
- Франція та Німеччина підтискатимуть Україну до виконання Мінська
- Росія гратиме другим номером, насамперед інформаційними вкидами та активністю бойовиків
- Очікувати на зміну формату переговорів та енергійне втручання США можуть хіба що професійні оптимісти
- Завдання України просте - не стати розмінною монетою. Це можливо
- Відосики та жарти братів Шефірів не прокатять
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он пошутил, ему не поверили...не фернандель, не луи де фюнес
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В страну с таким кондомом не вложила бы ни копейки.Никогда.
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Когда же сажать Петю будете?
Уже весна прошла. Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 5188
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наверно, сначала нужно от судей продажных избавится, а то за бабло могут жулика и к лику святых причислить
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ИНТРЕСНО А КАКОВ ЗЕЛИН % ИЛИ КОЛОШМАТОГО БЕНИ% ГЕШЕФТА????
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он пошутил, ему не поверили...не фернандель, не луи де фюнес
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Учителя с 1 июля 4000 баксов получать будут,вторая орошая новость.
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Вчителя вже мають досить достойну зарплату порівняно з тим, що була, але ще недостатньо високу як для гарних вчителів.
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в чем новость? в том что Зеля приехал пообещать и поклянчить?

очень ново, ага. Я прям у Порошенко такого не помню.
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Всего-то навсего надо обеспечить законность в своем государстве. Но это значит, что чиновники и политики должны будут жить скромнее. Поддержат ли они эти начинания президента, имея полноту власти в государстве и не имея должного общественного и внутригосударственного контроля? Посмотрим на силу политической воли Зеленского.
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Единственными клоунами, которых я видел здесь за 28 лет независимости, были мы, простые обворованные украинцы. Поэтому когда кто-то начинает говорить мне о клоунах, я понимаю, что у этого человека прекрасно развито чувство самоиронии.
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Видишь как порохоботня готова поддеожать? Им же чем хуже тем лучше, каждое слово, каждый поступок Зе обсасывают и обгаживают! Это жулика готовы были вторую пятилетку вылизывать, тут им ужо "весна прОшла". Если рухнет страна будут визжать от радости с криками: "а мы же говорили!"
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Я уже когда-то писал, что считаю порохоботов достаточно прагматичными людьми, которые не делают что-либо просто так. Вот сейчас у них тоже есть абсолютно прагматичная задача - оставить чувство "элитарности и интеллектуального превосходства" у 15 % населения, которые голосовали за Петра в первом туре, чтобы проскочить в Раду и закрыться там депутатской неприкосновенностью. Поэтому они и напирают в первую очередь на "клоуна-президента", "зе-дебилов" и прочее. Им абсолютно неважна ваша реакция, только положительная реакция их целевой аудитории.
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какой вы умный. Вот прям все 15% голосовавших за Пороха возьмут и проскочут во ВРУ.

отличная идея!
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логика есть в Ваших суждениях, однако далеко не все они "прагмматики", некоторые просто упоротые, до смерти обиженные, верящие в святость Петра...
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Видимо, обида только за то, что скоро придется уволится с теплого насиженного места в минстеце и начать искать работу. Собственно, из-за этого Порошенка поддерживают многие старые чиновники - сидеть на уютных доходных местах никто не против.
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Богдан от Коломойши и Разумков от региАнало обеспечат законность.
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Так уж повелось, что у нас абсолютно все зависит от воли президента. У меня есть хорошая уверенность в том, что если бы Порошенко захотел, то не дал бы воровать свинарчукам у армии и кононенкам у энергетики (это из того, что лежит на поверхности).
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как он мог не дать воровать, если они воровали и в его интересах в том числе? Это ж себе надо было руки отрубить!
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Сначала нужно сделать чтобы хоть украинцы не убегали. О каких вложениях иностранных речь. Над нашей коррупцией и бюрократией и бешенными поборами уже легенды в мире ходят. Украина ассоциируется как самая нищая страна с самыми большими ценами и самыми жирными и чиновниками.
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Євген Магда
1 ч. ·

Паризький вояж Зе підтвердив попередні припущення:
- Франція та Німеччина підтискатимуть Україну до виконання Мінська
- Росія гратиме другим номером, насамперед інформаційними вкидами та активністю бойовиків
- Очікувати на зміну формату переговорів та енергійне втручання США можуть хіба що професійні оптимісти
- Завдання України просте - не стати розмінною монетою. Це можливо
- Відосики та жарти братів Шефірів не прокатять
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З пізнім Порошенком вони такого собі дозволити не могли...
А з клованом, за якого зебіли затопили - а чого би й ні? Навіть примушують до прямих переговорів з терористами.
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Обговорити - не означає женитися. Тим більше - обговорювали з агентами з продажів, а не з власниками Peugeot, Renault чи *******... Навіть не з виконавчими директорами.
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Перечислите флагманов .
Огласите кстати список , пожалуйста 😀😀
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Барига просив грощі,а Зеленський просе інвестицій.
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ФЛАГМАНЫ ФРАНЦУЗСКОГО БИЗНЕСА ДАЛИ ОТВЕТ ПРО СВОИ ИНВЕСТИЦИИ ПРИ ФИГЛЯРЕ И КОЛОМОЙШЕ.
Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 2874

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теперь наша постоянная рубрика... -" Дурачка и коллаборанта вывезли в люди..."

Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 3571 Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назадЗеленский в Париже: "Конфликт пора завершать". С*ка, когда-нибудь тебе на лбу поставят тавро: "Война, а не конфликт. Победа, а не капитуляция"
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так он с флагманами французского бизнеса общается

Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 3134
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я думаю что его пресс секретарь - дура.бо писать о флагманах французского бизнеса и не называть компаний- ЭТО ДЕРЖАТЬ УКРАИНЦЕВ ЗА ДУРАКОВ
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Акименко Оксана - уже там... Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 6047

Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 4373 Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 1 ч.1 час назад
Уявляєте, що воно меле за зачиненими дверима? Як могло статися, що у нас такий президент? Настрій жахливий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса
 
 
 
 
 
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