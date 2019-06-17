EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  7581  196
Все про:Геращенко Ирина (1400) Зеленский (1787) гендерные проблемы (96)

 Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это "неприличная и отвратительная штанга", - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко прокомментировала высказывания президента Зеленского во время визита в Париж.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Визит в Париж. Важно - что советники начинают готовить нормандский формат, президент Зеленский исправил переводчика относительно прямых переговоров с сепаратистами, подчеркнув, что это невозможно и заявил о том, что нет никаких предпосылок для возвращения российской делегации в ПАСЕ. Хорошо, что эти месседжи внешнеполитические советники заложили в тезисы. И что президент Зеленский это публично озвучил. Это положительно и по сути продолжает риторику президента Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном

О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная  штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена ​​подобными заявлениями".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132748
 
   
 Топ комментарии
 
Схоже - після інциденту з БППшним хамлом Баласинович , зрадою Гройсмена і розуміння що партія ПЕС пролітає на виборах - в житті ІркиГ. дійсно настає ВЕЛИЧЕЗНА штанга ! Слова президента о" женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 2119
 показать весь комментарий
 
Если кратко то: "Красивые женщины, это бренд Украины"...Правда Ирка в это понятие не входит...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Бігун по фонтанам пареплюнув навіть проффесора. Зебіли, кого ви посадили на трон?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бігун по фонтанами переплюнув попередника шістку професора та Азметова - отак правильно звучить вираз.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ирочка как всегда решила поработать моськой, вот только ее обгавкивание рыгов и медведчука не помню. Ответ на фото.
Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 9545Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 4306


 показать весь комментарий
 
 
лиза богуцкая пишет...говорить мешают губы...такая и с трибуны будет молчать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А клоун посадит Медведчука? ну вы все ныли что Петя не посадил Медведчука. Но клоун то уж точно не Петя, правда? Он то хоть посадит ?? Или вы будете ныть что Петя того не посадил , Петя вот этого не посадил, но сами садить не будете, ога Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 9886
Так вот конкретный вопрос - ты как адептка клоуна скажи - клоун исправит ошибки Пети и посадит Медведука??
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо вы устроились. Напаскудили Украине во главе с хапугой, а теперь прибирать за вами кто будет?
 показать весь комментарий
 
 
О, пошёл мороз. А если прибирать не хотите то чего полезли во власть? То есть нифига делать не будете? Работать не хотите..только шаурму жрать и по заграницам раскатывать. ессно за гос счёт. .Я понял политику зебилов - он вам ничего не должен.
 показать весь комментарий
 
 
Порохомолодята, і у них два кума Офшоренко українській та х..ло російський. Співпадіння?
 показать весь комментарий
 
 
Так клоун их посадит или что ты пустозвониш? Два, три, четыре..не понял конкретно клоун будет их садить или ты пустозвониш??
 показать весь комментарий
 
 
Козлорилий, а почему твое Пуйло от одного имени Пороха корячило?
 показать весь комментарий
 
сказывается монгольское детство эрденета...там местные делят свою жену с приезжими геологами-металлургами...такое внимание и почет
 показать весь комментарий
 
 
Он Жеку с собой в Германию к Меркель вАзмЙОт. Жека все чётко разрулит Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 2567
 показать весь комментарий
 
 
Тем временем, ходят слухи, что в Моспино (Пролетарский район Донецка), насчитали 9 свежих могил с удобрением.
(C)
@ptn_pdr
👍
 показать весь комментарий
 
 
Вибилося, чмо, в політики і почало тулити цю політику у всі дірки.
 показать весь комментарий
 
 
)))) та завидУет она украинским женщинам. по доброму, по парламентски.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот.
была бляха-муха.
приперлась штанга.
боливар не вынесет двоих.
 показать весь комментарий
 
 
З другом дружини кума Порошенко Допою разом коксу нюхнули.
 показать весь комментарий
 
Чем зебилы отличаются от кацапов? А ничем, кроме страны проживания.
Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 2009
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, все списав у Порошенка. Зеленському залишилось позбутись лише одного "недоліка" аби ця товстосрака пані заспокоїлась і переконалась, що "країна в надійних руках" - навчитись красти, як Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Коли вже ця дівка займеться якоюсь справою, а не пересудами було-не було. Добре пристроїлася, нічого не робить і не збирається. Яскравий представник сьогоднішньої Ради!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ти ба, як облизувати Ющенка, Кличко, Порошенка, заради теплого мiсця бiля корита, так це не сексизм. Аж тут раптом стала фемiнiсткою. Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 9235
 показать весь комментарий
 
 
Это точно
Просто в 10
Все знают как эта мадам себе карьеру делала
 показать весь комментарий
 
Порохоботы продолжают пробивать очередное дно. Но скоро, выражаясь терминами Ирки, им дадут финальный свисток.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
когда уже?сколько можно ждать?
 показать весь комментарий
 
 
Погоди ноги драть - дай кую встать! Всё будет, даже не переживай.
 показать весь комментарий
 
 
Відчуття занадто тривалого галюциногенного бед-тріпу продовжується
"Порноактриса з німецького кіно" отримала "гідний" сіквел.
...

"Ой ви, сімсят три процінти,
Що ж ви наробили?
Булаву гетьманів славних
Блазню доручили!"

(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
 показать весь комментарий
 
 
Порноактриса Ірка разом з порноактором Офшоренко разом обкурились, а разом з ними 23 відсотки порохобецілів - кандидатів у порноактором.
 показать весь комментарий
 
 
Допрыгалась! Ирина Геращенко (ФОТО, ВИДЕО)
Оказывается, профессиональная патриотка за 5 лет стала миллионером и сколотила невиданные материальные блага
В интернете вскрыли Ирину Геращенко, ту самую профессиональную патриотку, которая рассказывала о Гетьмане Украины Порошенко, о том что нельзя менять власть, ибо в стране война.
https://is.gd/lNifly

🙄
 показать весь комментарий
 
 
Чи в Іри проблеми бальзаківського віку,ЧИ ЧОЛОВІК вІАГРИ НЕ КУПУЄ. Однак доконаний факт - як не виступ Геращенко, так і звинувачення в СЕКТИЗМІ. уЖАСЬ, сектизм.
 показать весь комментарий
 
 
Іноді краще шаурму жувати ніж говорити. В Україні він таке не ляпне бо «прилетить».
 показать весь комментарий
 
 
Шо , Ирка .
Во Францию не возит граф Порубай.
Прошла в е с н а -
настало лето ! Спасибо партии за это . Ваше время закончилось !
Освободите зал ВР от Вашего присутствия .

Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 5525
 показать весь комментарий
 
 
а смокінг знову був в штани заправлений ?! Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 479
 показать весь комментарий
 
 
точно, весна прошла, будет голодный год - нет посадок, а как щёки малой надувал, шутки про без руких гнал. Слышь сектант - может я что то пропустил - кого посадили, особенно из олигархов?
 показать весь комментарий
 
 
Шо как Офшоренко за пять лет никого? Или еще пять лет не прошло?
 показать весь комментарий
 
 
Гитлер еще хуже был, так что у Зебила есть место для отступления!... Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непростойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж - Цензор.НЕТ 1579
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю брови у одной естественной красавицы с возрастом сильно улетели на лоб
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо смотрится наш Президент с супругой
 показать весь комментарий
 
не плохо путешествует дамочка за наши деньги...))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть на себя Геращенко посмотрит жаба тупоголовая. Весь ютуб ржал как эта придурковатая во время дебатов на стадионе бахнулась на колени и бестолковой об пол!!! Это не человек а безропотное животное.
 показать весь комментарий
 
 
та не всякое животное таким идиотизмом может похвастаться, моя собака то намноооого умнее))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Що з цією істотою сталося???Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 5147
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не закусює
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я плакал...
 показать весь комментарий
 
 
Такие опухшие хари раньше можно было встретить у вокзальных бомжей
 показать весь комментарий
 
Сам не зрозумів, про що він хотів сказати. Там точно бренд прозвучало? Може брєд?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Штанга, это - ирина геращенко
 показать весь комментарий
 
 
О женщинах - бренд и туризм - это из рубрики "страна проститутка" = Зеро что думает, то и поёт.Один такой проффессссор уже был
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И шо конкретно тебе не понравилось? Ипануться какие вы обдолбаи. Дно.
 показать весь комментарий
 
 
Зебил сказал, что туристов привлекают украинские женщины, мол это бренд - любому ясно, что это намек на секс туризм и доступных женщин стоящих вдоль дороги. = переЗЕдинет сутенер
 показать весь комментарий
 
 
Клоун поехал прорекламировать мою страну как привлекательную для секстуризма и прямо сказал об этом, это вам нравиться?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Облажался Владимир Александрович, а виновата у его поклонников Геращенко, хотя после всех высказываний со сцены об Украине, трудно ждать что-либо другое... Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 4426
 показать весь комментарий
 
 
Живет Валерия Гонтарева со своим младшим сыном Никитой в небоскребе на берегу Темзы. Дом находится по Альберта Эмбанкмента, адресу набережная 23 (Albert Embankment).
\Это неподалеку здания парламента,
а также Вестминстерского аббатства. В 15 минутах ходьбы от башни Биг-Бен и колеса обозрения.
Больше информации на портале Антикор

Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это штанга, - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж - Цензор.НЕТ 1880
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну она вообще-то востребованный в МИРЕ кризис-менеджер, по финансам.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
- тобто , там де треба створити кризу - туди звуть Гонтареву ?!
 показать весь комментарий
 
 
Прально Ирка, не давай себя забыть даже на соевые какашки найдется ценитель...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
якщо по Фрейду, то штанга - це фалос. Шкода Ірку. )
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ирина в недоумении, кому теперь лизать?
 показать весь комментарий
 
 
тепер цим питанням задалися всі боти мінстеця ..))
 показать весь комментарий
 
 
Ага, все списав у Порошенка. Зеленському залишилось позбутись лише одного "недоліка" аби ця товстосрака пані заспокоїлась і переконалась, що "країна в надійних руках" - навчитись красти, як Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Хорошо устроились порохоботы : если Зеленский что-то скажет или сделает положительное, то это всё в русле, в духе, по-заветам и чуть ли не по-прямому указанию великого Порошенко...
 показать весь комментарий
 
 
Секс - туризм от Зю....
Женщины зе-команды гордитесь.....
Вы сделали это вместе... Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це штанга, - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж - Цензор.НЕТ 2453
Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це штанга, - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж - Цензор.НЕТ 300
 показать весь комментарий
 
 
позорник отстойный, сколько эта мерзость будет продолжаться?...
 показать весь комментарий
 
 
Вы о украинских женщинах и новом сутере?
 показать весь комментарий
 
Курва порошенківська. Скоро тобі гол заб*ють.
 показать весь комментарий
 
 
Старая лярва никак не может понять, что давным-давно вышла в утиль, и теперь интересна лишь самым истовым соевым имбециллам, фапающим на икону свинорошена в красном углу
 показать весь комментарий
 
 
это интерпретация шуточки ещё одного карлика про бабушку, который дедушка.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
простой нарид размножился, а не простой уехал...

Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непростойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж - Цензор.НЕТ 9518 Homer‏ @ItechVK 3 ч.3 часа назад
А помните, как ржали с януковича за его "приезжайте, у нас весною женщины раздеваются". Как ненавидели его за кортежи, перекрытые дороги и трусость? Всё это вернулось. Только тогда эа это голосовало примерно половина страны, а сейчас гораздо больше.
 показать весь комментарий
 
 
Я хоть і сам не за Зе,але сексизму там не було.Бо багато з наших жінок,кидаються на іноземців,бо в тих є гроші і з цим ніхто не буде сперечатися.Це видно навіть по Києву.Так само,як і московитські і білоруські.А ще наших молодих жінок повно в європейських країнах,шукають собі багатіїв,це також правда.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ухтиж,як зебілоїди захищають право називатись"лучшіми бл"ядями", не хвилюйтесь ви такі Є.
 показать весь комментарий
 
Да пошла нахрен, уже не знают к чему прицепится.
 показать весь комментарий
 
 
под кем только эта херащенко не валялась, оно не имеет морального права судить кого либо...
 показать весь комментарий
 
 
раз батько так сказали - то так воно і є.
 показать весь комментарий
 
Я саджав би в буцегарню всіх за матерні слова проти висопосадовців України, вина яких не доказана.
 показать весь комментарий
 
Это риторика МАЙДАНА!!! Порошенко ничего не начал, ничего не придумал, ничего не создал. МАЙДАН создал нынешнюю риторику и изменил всю внешнюю политику Украины. Порошенко только присвоил себе все. Он всегда лежал под ситуацией, под Януковичем, под Кучмой, под всеми, в 2014 лег под лозунги Майдана. Если бы он хоть на йоту изменил риторику Майдана его снесли бы за сутки. Поэтому Геращенко, ХВАТИТ ВРАТЬ и приписывать себе заслуги украинского народа!!!
 показать весь комментарий
 
 
Человек сказал как есть, в Украине красивые женщины.
 показать весь комментарий
 
Эта любительница свина мальдивского - говорящая голова с дыркой меж ушей и ног доживает свои последние политические деньки. Молчи, Ирочка, за умную все одно не сойдешь. ))
 показать весь комментарий
 
Зе выглядел очень слабо.И замечание о крсоте украинок к чему?Это что предложение живого товара?Или реклама сексиндустрии?И это замечание макрону нужно было делать нн публично,а во время переговоров.Короче...оправдались опасения что зеленский "наш мальчик молодой" будет еще часто обсераться.Это знаете,как какой-нибудь элитный клуб подпишет контракт с "восходящей звездой", а он никакой!Только владельцы клуба деньги потеряют,а мы можем страну...
P.S Зе-фанам все годно!даже если их кумир на пресконференции будет пердеть в микрофон,они почтут это оратарским искуством от " простогр парня ищ народа"
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлова президента о "женщинах, бренде и туризме" это "неприличная и отвратительная штанга", - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж
 
 
 
 
 
 вверх