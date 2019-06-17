 Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это "неприличная и отвратительная штанга", - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Визит в Париж. Важно - что советники начинают готовить нормандский формат, президент Зеленский исправил переводчика относительно прямых переговоров с сепаратистами, подчеркнув, что это невозможно и заявил о том, что нет никаких предпосылок для возвращения российской делегации в ПАСЕ. Хорошо, что эти месседжи внешнеполитические советники заложили в тезисы. И что президент Зеленский это публично озвучил. Это положительно и по сути продолжает риторику президента Порошенко.
О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена подобными заявлениями".
Так вот конкретный вопрос - ты как адептка клоуна скажи - клоун исправит ошибки Пети и посадит Медведука??
(C)
@ptn_pdr
👍
была бляха-муха.
приперлась штанга.
боливар не вынесет двоих.
Просто в 10
Все знают как эта мадам себе карьеру делала
"Порноактриса з німецького кіно" отримала "гідний" сіквел.
...
"Ой ви, сімсят три процінти,
Що ж ви наробили?
Булаву гетьманів славних
Блазню доручили!"
(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
Оказывается, профессиональная патриотка за 5 лет стала миллионером и сколотила невиданные материальные блага
В интернете вскрыли Ирину Геращенко, ту самую профессиональную патриотку, которая рассказывала о Гетьмане Украины Порошенко, о том что нельзя менять власть, ибо в стране война.
https://is.gd/lNifly
🙄
Во Францию не возит граф Порубай.
Прошла в е с н а -
настало лето ! Спасибо партии за это . Ваше время закончилось !
Освободите зал ВР от Вашего присутствия .
\Это неподалеку здания парламента,
а также Вестминстерского аббатства. В 15 минутах ходьбы от башни Биг-Бен и колеса обозрения.
Больше информации на портале Антикор
Женщины зе-команды гордитесь.....
Вы сделали это вместе...
Homer @ItechVK 3 ч.3 часа назад
А помните, как ржали с януковича за его "приезжайте, у нас весною женщины раздеваются". Как ненавидели его за кортежи, перекрытые дороги и трусость? Всё это вернулось. Только тогда эа это голосовало примерно половина страны, а сейчас гораздо больше.
P.S Зе-фанам все годно!даже если их кумир на пресконференции будет пердеть в микрофон,они почтут это оратарским искуством от " простогр парня ищ народа"