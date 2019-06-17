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 Полиция расследует массовое отравление на Львовщине, в больницы обратились более 10 человек

В Каменка-Бугский отдел полиции 16 июня поступило сообщение о пищевом отравлении, которое произошло, по предварительным данным, в одном из кафе райцентра.

В медицинские учреждения Каменка-Бугской и Львова обратилось более десяти граждан в возрасте от 14 до 45 лет, у которых медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области. Установлено, что они отдыхали в одном из местных кафе.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет.

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Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также количество потерпевших, назначены экспертизы.

Источник: https://censor.net.ua/n3132745
 
 
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В Одессе уже 17 человек после пляжа умерло, как пишут некоторые недалекие сми)
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обычные схемы поваров и обслуги.
хозяин догадывается, но его все устраивает.
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Хоч не після цукерок "Рошен", львів"яни?
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а шо там с расслєдованійєм убійства мальчіка Кірілла???
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