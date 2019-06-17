 Правительство Германии твердо выступает за продолжения транзита газа территорией Украины, - министр энергетики Альтмаер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер.
После встречи с вице-президентом Европейской комиссии, ответственным за энергетическую политику в ЕС, Шефчович министр выразил удовлетворение, что главный чиновник Евросоюза отдан продолжению трехсторонних переговоров об этом транзит между Еврокомиссией, Украиной и Россией, сообщили в министерстве.
По его словам, этот транзит должен быть обеспечен и после 2019 года, когда истекает срок действующего российско-украинского договора. И Германия сделает свой вклад в то, чтобы эти переговоры были успешными, добавил министр.
скоро будет нормандский формат, в котором зеро + немцы с французами будут рассказывать зебилам, как будет хорошо ввести главарей лугандона в Раду = минские договоренности
Главное что и в немецкой прессе не встречала никакой информации которая бы объяснила это «мы должны строить СП-2 даже если нам это не по душе»
и про собачек,и про каких-то левых боксерах,про спасение кошечек в Непале,а об этом - ничего..
гордость не позволяет ?
но северный поток дороже.
гораздо дороже.
не заплатят, возьмут газом. хранилища (мерзкое слово) есть.
Де газ взяв? В тумбочці
Сволочи!
а там СП-2 мягко стелет...