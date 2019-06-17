EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  464  6
Материалы по теме:
Все про:Гражданская позиция (60) ЦИК (3110)

 ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ

Центральная избирательная комиссия на заседании 17 июня зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция".

Как сообщается на facebook-странице ЦИК, 164 кандидата в народные депутаты Украины включены в избирательный список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

Также всего ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов, которые баллотируются в общенациональном избирательном округе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На печать бюллетеней для внеочередных выборов в ВР будет направлено более 281 млн грн, - ЦИК

"Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Гончаренко А.В., который баллотируется в ОВО № 137 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в Комиссию его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины. Следовательно, всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутых политическими партиями - 47", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3132743
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Выборы,выборы,кандидаты ... ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 2992ры , рычат помаленьку ... ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 8369
 показать весь комментарий
 
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ …….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Где то на Цензоре засел ватник.
 показать весь комментарий
 
Что такое выборы в РФ ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 8533? Модер, что бухаем ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 9895
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 7170
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ
 
 
 
 
 
 вверх