 ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы

Как сообщается на facebook-странице ЦИК, 164 кандидата в народные депутаты Украины включены в избирательный список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.
Также всего ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов, которые баллотируются в общенациональном избирательном округе.
"Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Гончаренко А.В., который баллотируется в ОВО № 137 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в Комиссию его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины. Следовательно, всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутых политическими партиями - 47", - говорится в сообщении.
"иди на"уй, б"ять."
Где то на Цензоре засел ватник.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:
«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».