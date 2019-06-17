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 Политика Украины
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 ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы

Центральная избирательная комиссия на заседании 17 июня зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция".

Как сообщается на facebook-странице ЦИК, 164 кандидата в народные депутаты Украины включены в избирательный список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

Также всего ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов, которые баллотируются в общенациональном избирательном округе.

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"Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Гончаренко А.В., который баллотируется в ОВО № 137 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в Комиссию его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины. Следовательно, всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутых политическими партиями - 47", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3132743
 
 
 Топ комментарии
 
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ …….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Где то на Цензоре засел ватник.
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Выборы,выборы,кандидаты ... ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 2992ры , рычат помаленьку ... ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 8369
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ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ …….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Где то на Цензоре засел ватник.
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А чего, прикольная тема на конец дня, хоть поржем))
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Что такое выборы в РФ ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 8533? Модер, что бухаем ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 9895
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 7170
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С чувачком презЕдентом...Украина вскоре будет в РФ...губернией...так что все сходится...
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Госдума НАШ! Первая партия , после освобождения москвы?
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цензор от зеленского и его команды заразился
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я за петю нечего не говорил ,если против зеленского - значит за петю. Логика настоящего зебила.
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Это серливого анатоля партия? А не сильно ли толян губу раскатал...почти на пол рады...при рейтинге ноль целых хрен десятых?
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А тем времене Ирка Геращенко назвала Гройсмана предателем

ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы - Цензор.НЕТ 2455
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відірвані від корита - "..де ж вони будуть харчевацца...?"
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Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:
«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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