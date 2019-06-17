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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1787) Франция (2082) Макрон (266)

 Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский

Основным в переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном было обсуждение проблемы войны в Украине.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с французским коллегой в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новый уровень партнерства Украины и Франции будет одним из ключевых направлений моей внешней политики. У нас состоялась теплая и очень конструктивная беседа с президентом Макроном. Прежде всего, речь шла о возвращении мира в Украину. Это - моя человеческая позиция и позиция как Президента Украины. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности пока Россия делает вид, что международного права просто не существует.

"И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, что беспокоит каждого украинца. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132742
 
   
 Топ комментарии
 
На 20-й день президентства:
Порошенко продписал соглашение об ассоциации.
Зеленский пробежал через фонтан.
Оцени масштаб личностей!
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А я не хочу, щоб на нашій землі панували орки.
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"И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, что беспокоит каждого украинца. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3132742
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Якщо Франція знає, що турбує кожного українця, то треба було обирати Францію президентом, а не Зеленського. Якщо Крим і Донбас (чому увесь Донбас?) бікфордів шнур, то вони пропонують його відрізати?
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За останні 4 роки? Ой, а хто б це міг бути?
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Украинцы хотят чтобы все кто напал на Украину ответили по закону ...
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франція за себе сама "розписатися" може ...
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А вот Петя засыпал с мыслью об офшоре и прибылей с рошенки, потому и продул
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Вова предпринять нужно шаги на усмирение пороховой бочки, пообщаться с сепарами, послушать кацапию….вот что там было и не надо перекручивать и переворачивать.
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Поделитесь источником информации? Просто ни одно СМИ об это не сказало
Может у вас свои источники в семье Макронов? 😁
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На 20-й день президентства:
Порошенко продписал соглашение об ассоциации.
Зеленский пробежал через фонтан.
Оцени масштаб личностей!
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идиот однако, он стал бы в Форбс на первое место... **** какие же вы тупые и конченые бараны, вот почему вами легко управлять....
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Давай ты не тупи. Твой Форбс давно прогнил и дурит простачков, вроде тебя. Путин никогда в Форбс не был, ты считаешь его нищим? А-а?
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не тупи, а приведи ссылку где "Порох стал в 98 раз БОГАЧЕ"))
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Не дасть він вам посилання на методичку. Не дасть. Це провал. 😀
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Масштабы твоей брехни уступают только масштабам твоей тупости. Петя до президентства был миллиардер и если он ещё в 98 раз стал богаче то теперь у него минимум 100 млрд. Но по версии ФОрбс после президентского срока Петя вообще перестал быть миллиаредром, а вот ты стал в 98 раз брехливей - это я верю.
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А я не хочу, щоб на нашій землі панували орки.
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Порох намочим, бикфордов шнур отберем, стрелять перестанем и настанет мир по зебилу. Ура.
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"И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, что беспокоит каждого украинца. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - сказал Зеленский.

Бла-бла-бла. Уже шестой год не хотят.
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Раніше треба було не хотіть - голи гарантували Україні незалежність та територіальну цілісність в обмін на ядерне розброєння. "Ядерну бочку" ніхто б за шнурки не смикав.
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"И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, что беспокоит каждого украинца. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3132742
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Якщо Франція знає, що турбує кожного українця, то треба було обирати Францію президентом, а не Зеленського. Якщо Крим і Донбас (чому увесь Донбас?) бікфордів шнур, то вони пропонують його відрізати?
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это всё слова...
почему столько времени у власти и ещё ничего конкретного для мира не сделано..
одни слова, один популизм и передел власти
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Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, что это значит?
Нужно отдать эти территории и признать это?
Капитулировать?
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Бессоница по теме гутарит. Похоже тебе за пивасом пора валит, амыриканец.
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Боюсь я...что с таким презЕдентом-чувачком как ты...Украина станет бочкой с гавном...
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По большому счету насрать, чего хочет Макрон. Чего хочешь ты, Президент Украины? Хоть что-то внятное скажи народу Украины !
Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7 :
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Тетяна Даниленко

Zik був останнім каналом, де власник не диктував інформаційний порядок денний. Канал представляв усю палітру думок - від ультраправих до ультралівих. Бували моменти "зашкварів", але після кожного з них хтось грюкав дверима - цей колектив ніколи не читатиме з листочка про "гражданский конфликт".

Останнім часом російські федеральні канали цитували ZIk, називаючи "бандерівським каналом". Якщо росіяни чи їхні сателіти купують щось "бандерівське", то не для того, щоб воно таким і лишалося. "Ополченцы", газ і медіа - грають ту саму роль, що й "Град", "Смерч", "Торнадо". Тільки медіа - зброя підступніша. Вона вбиває всіх зразу. Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4512

Сьогодні о 21.30 мій останній ефір на ZIK. Він буде про те, що я люблю найбільше - свою професію. Я відмовляюся стріляти людям в голов Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4512
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зєля сказав "ніхто не хоче...", а в зоголовку написано "хранція не хоче..." значить ЗЄ сказав шо хранція = ніхто
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При всьому моєму негативному ставленні до Порошенка,одного в нього не віднімеш - він усіх тих жабоїдів,бошів і інших кошаків Леопольдів постійно тримав в тонусі.Зараз вони,суки,розслабились і вже тримають в тонусі анус Вовки-сцикла.
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😁😁😁 попробуйте почитать что пишут о Порошенко с 2016 года в западной прессе
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Ой, щоб у Франції не рвонуло щось, поки він там...
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Мля, порохоботы, вы себя слышите?
Говорит Зе' от себя - чурбан клоунский!
Говорит дипломатично - бла-бла-бла!
Говорит конструктивно - это всего-лишь слова!

Как вам, порохоботам то, говорит нужно, чтобы вам угодить?
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Надо чтобы это говорил дорогой Петр Алексеевич
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Мы уже стали этой "пороховой бочкой" благодаря сильной озабоченности и молчаливого согласия Гейропы и своих доморощенный крыс и предателей мародеров !!!! Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский - Цензор.НЕТ 876
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так "наморадёрничали" шо нова влада распродавать буде, та сокращать.
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Всё как и 80 лет назад, Франция переживает только за свою жопу, какие там европейские ценности
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О як!
Тобто вже не гандурашка порохова діжка Європи, а Україна ?
І шо Зєля? Сиграл їм Мурку на фортепьяно?
За Петра Олексійовича, вони якось слідкували за речами...
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"Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский"
зеленка придумал оправдание для капитуляции.
молодец )
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Тоха Геращенко обвинил Порошенко в Иловайской, Дебальцевской и Луганских трагедиях

походу Тоха кратковременно перестал врать

Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1391
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский
 
 
 
 
 
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