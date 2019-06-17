"Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский"

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с французским коллегой в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Новый уровень партнерства Украины и Франции будет одним из ключевых направлений моей внешней политики. У нас состоялась теплая и очень конструктивная беседа с президентом Макроном. Прежде всего, речь шла о возвращении мира в Украину. Это - моя человеческая позиция и позиция как Президента Украины. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности пока Россия делает вид, что международного права просто не существует.
"И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, что беспокоит каждого украинца. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - сказал Зеленский.
Может у вас свои источники в семье Макронов? 😁
Порошенко продписал соглашение об ассоциации.
Зеленский пробежал через фонтан.
Оцени масштаб личностей!
Бла-бла-бла. Уже шестой год не хотят.
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Якщо Франція знає, що турбує кожного українця, то треба було обирати Францію президентом, а не Зеленського. Якщо Крим і Донбас (чому увесь Донбас?) бікфордів шнур, то вони пропонують його відрізати?
почему столько времени у власти и ещё ничего конкретного для мира не сделано..
одни слова, один популизм и передел власти
Нужно отдать эти территории и признать это?
Капитулировать?
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Zik був останнім каналом, де власник не диктував інформаційний порядок денний. Канал представляв усю палітру думок - від ультраправих до ультралівих. Бували моменти "зашкварів", але після кожного з них хтось грюкав дверима - цей колектив ніколи не читатиме з листочка про "гражданский конфликт".
Останнім часом російські федеральні канали цитували ZIk, називаючи "бандерівським каналом". Якщо росіяни чи їхні сателіти купують щось "бандерівське", то не для того, щоб воно таким і лишалося. "Ополченцы", газ і медіа - грають ту саму роль, що й "Град", "Смерч", "Торнадо". Тільки медіа - зброя підступніша. Вона вбиває всіх зразу.
Сьогодні о 21.30 мій останній ефір на ZIK. Він буде про те, що я люблю найбільше - свою професію. Я відмовляюся стріляти людям в голов
Говорит Зе' от себя - чурбан клоунский!
Говорит дипломатично - бла-бла-бла!
Говорит конструктивно - это всего-лишь слова!
Как вам, порохоботам то, говорит нужно, чтобы вам угодить?
Тобто вже не гандурашка порохова діжка Європи, а Україна ?
І шо Зєля? Сиграл їм Мурку на фортепьяно?
За Петра Олексійовича, вони якось слідкували за речами...
зеленка придумал оправдание для капитуляции.
молодец )
походу Тоха кратковременно перестал врать