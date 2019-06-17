EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  190  8
Все про:здоровье (1248) Донецкая область (4280) Лисянский Павел (26) КПВВ (11)

 На пунктах пропуска Донетчины необходимо создать полноценные станции скорой помощи, - Лисянский

На КПВВ "Марьинка" и "Майорск" в Донецкой области нет представителей неотложной помощи. Сейчас там дежурят медики от международных организаций.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу обратить внимание военно-гражданской администрации на то, что на КПВВ с украинской стороны медицинскую помощь оказывает международная организация Première Urgence Internationale и Asap. Это две международные организации, которые оказывают медицинскую помощь. То есть мы как государство помощь не предоставляем. Если мы вызовем скорую, она, конечно, приедет. Но от Министерства здравоохранения нет никого", - отметил Лисянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезновения людей, доносы, "отжимание" собственности, - представитель омбудсмена Лисянский о беззаконии в ОРДЛО

Он отметил, что международные организации "сегодня есть, а завтра они могут уйти".

"Поэтому я буду докладывать, что нужно открывать медицинские пункты. Не только, чтобы там были медицинские пункты с аптечками на КПВВ, а полноценные станции скорой помощи, так как на улице жара, очередь из людей очень велика. Они на той стороне стоят четыре часа и, конечно, они приезжают сюда и им может стать плохо", - пояснил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях.

Он рассказал, что во время его визита на КПВВ "Майорск" в палатке Première Urgence Internationale лежал без сознания человек и ему оказывали помощь.

По его словам, на КПВВ он выезжал в выходной день, поскольку именно об этом неоднократно просили. В своих обращениях они отмечали, что в выходные на КПВВ почти нет представителей различных служб, к которым они могут обратиться за помощью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ. ФОТО

Люди, которые пересекали КПВВ жаловались, что боевики со своей стороны медленно пропускают людей - чтобы пройти контроль с их бока, нужно минимум четыре часа.

"Была одна семья на машине, которая рассказала, что они едут вторые сутки. Говорят, что вчера приехали на КПВВ со стороны оккупированной стороны. Ждали-ждали, до шести часов вечера не успели и остались ночевать в машине. И только на следующий день утром их пропустили. То есть, они проходили контроль со стороны оккупантов шесть часов", - рассказал Лисянский, комментируя обстановку на КПВВ "Майорск".

По его словам, так же медленно пропускают людей и на КПВВ "Марьинка".

Лисянский заметил, что он не слышал жалоб на работу украинских пограничников.

Читайте также: Бывший наемник РФ сдался полиции на Донетчине

Источник: https://censor.net.ua/n3132741
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
закрити ті кпп. А то "с украінской сторони" - получайєця шо то вже не українська сторона
 показать весь комментарий
 
 
А может вам там магазины с борделями еще открыть на линии фронта? Вы че там совсем рехнулись? Уже границу начинаете обустраывать потихоньку как с крымом?
 показать весь комментарий
 
 
Треба повністю закрити кордони із свинособаками та сєпарами із ордило. Ніяких пенсій, ніяких соціальних виплат, ніяких ресурсів з України. Най жеруть свій рускій мір повною дирявою ложкою.
 показать весь комментарий
 
 
а давайте еще хостелов понастроим, что бы сепары при поездке за пенсией могли передохнуть.
 показать весь комментарий
 
 
в Україні з "пунктами" вже повний порядок ...тепер головне щоб криси не передохли ...хто ж буде кричати ********** ?
 показать весь комментарий
 
Зачем? Люди хотели умереть в росии, дайте им эту возможность, ироды
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа пунктах пропуска Донетчины необходимо создать полноценные станции скорой помощи, - Лисянский
 
 
 
 
 
 вверх