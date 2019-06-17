 На пунктах пропуска Донетчины необходимо создать полноценные станции скорой помощи, - Лисянский

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу обратить внимание военно-гражданской администрации на то, что на КПВВ с украинской стороны медицинскую помощь оказывает международная организация Première Urgence Internationale и Asap. Это две международные организации, которые оказывают медицинскую помощь. То есть мы как государство помощь не предоставляем. Если мы вызовем скорую, она, конечно, приедет. Но от Министерства здравоохранения нет никого", - отметил Лисянский.

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Он отметил, что международные организации "сегодня есть, а завтра они могут уйти".

"Поэтому я буду докладывать, что нужно открывать медицинские пункты. Не только, чтобы там были медицинские пункты с аптечками на КПВВ, а полноценные станции скорой помощи, так как на улице жара, очередь из людей очень велика. Они на той стороне стоят четыре часа и, конечно, они приезжают сюда и им может стать плохо", - пояснил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях.

Он рассказал, что во время его визита на КПВВ "Майорск" в палатке Première Urgence Internationale лежал без сознания человек и ему оказывали помощь.

По его словам, на КПВВ он выезжал в выходной день, поскольку именно об этом неоднократно просили. В своих обращениях они отмечали, что в выходные на КПВВ почти нет представителей различных служб, к которым они могут обратиться за помощью.

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Люди, которые пересекали КПВВ жаловались, что боевики со своей стороны медленно пропускают людей - чтобы пройти контроль с их бока, нужно минимум четыре часа.

"Была одна семья на машине, которая рассказала, что они едут вторые сутки. Говорят, что вчера приехали на КПВВ со стороны оккупированной стороны. Ждали-ждали, до шести часов вечера не успели и остались ночевать в машине. И только на следующий день утром их пропустили. То есть, они проходили контроль со стороны оккупантов шесть часов", - рассказал Лисянский, комментируя обстановку на КПВВ "Майорск".

По его словам, так же медленно пропускают людей и на КПВВ "Марьинка".

Лисянский заметил, что он не слышал жалоб на работу украинских пограничников.

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