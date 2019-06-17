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Все про:Египет (672) смерть (5942)

 Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси потерял сознание и скончался в зале суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 17 июня телеканал Ahaber.

Мурси было 67 лет. Его его судили по делу о шпионаже.

В 2013 году Мурси был отстранен от власти египетскими военными во главе с Абдулом Фаттахом аль-Сиси, который сейчас является главой государства.

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После прихода к власти аль-Сиси начал борьбу с Мурси и поддерживающей его исламистской организацией "Братья-мусульмане" (в ряде государств она признана террористической). С начала 2014 года не менее 1212 человек были приговорены к смертной казни, в том числе глава "Братьев-мусульман" Мухаммед Бади.

В 2015 году Мурси был приговорен к смертной казни по делу о массовом побеге из тюрьмы и нападении на полицейских в ходе революции 2011 года.

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В июне 2016 года Мурси также получил пожизненный срок по делу о шпионаже в пользу Катара. В Египте пожизненный приговор, вынесенный Мурси, приравнивается к 25 годам тюрьмы. В рамках других дел экс-президент уже получил такой же срок.

15 ноября 2016 года апелляционный суд отменил смертный приговор Мурси по делу о побеге из тюрьмы в 2011 году.

В декабре 2017 года Мурси приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3132740
 
 
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удачно так начался суд человеческий а потом бамц и у Аллаха уже на суде... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 589
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САП и НАБУ, которые были "злочынные", уже нормальные пацаны... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6109
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И тут пэтя призадумался о вечном ... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6442
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удачно так начался суд человеческий а потом бамц и у Аллаха уже на суде... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 589
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В ісламі наче трохи інакше - спочатку два страхітливого вигляду ангели, Мункар і Накір, здійснюють експрес-тест з трьох питань, а потім заморожують у Барзах (це такий духовний кріостазис) до Судного Дня. А вже потім або в Джанну (рай із сексапільними гуріями), або у Джаханнам на вічні пекельні борошна.
Хоча зустрічав різні трактування - залежить від богословів та течій ісламу.
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Не президент Египта , а "брат мусульманин" - террорист и подельник обамы и эрдогана
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а у нас Зеленский уже со всеми договоился из бывшей власти за откаты.. Свинарчуков уже никто не вспоминает, никто из страны не бежит.. все теперь бизнес партнёры)))
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САП и НАБУ, которые были "злочынные", уже нормальные пацаны...
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че ты орешь то? СССамый умный что-ли? надоели эти вопли. капс еще вруби для того чтобы показаться еще крикливей.
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Генпрокурор до сих пор - кум Порошенко, все министры и Гройсман остались старые, бизнес-партнерам Порошенко до перевыборов Рады бояться нечего. Поэтому и пытаются отменить досрочные выборы через КС.
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Ну и что? Смысл распугивать тараканье кубло до часа "Х" ?
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так вот и вопрос.. почему Зеленский до сих пор не отправил в отставку всех министров? Ладно там Рада есть процедура.. но министров то он может легко заменить.. особенно все жаловались на Авакова, а теперь он оказывается лучший министр у Зеленского развели хохлов в очередной раз как овец.. Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 1652
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и про коррупцию не слышно, и Бигуса не видать...
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С завтрашнего дня уже контрабанды не будет...кентюха по просьбе преЗЕдента должен все порешать за две недели был...с 3 июня начал... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 5131
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вообще этот фейк легко проверить подняв информацию про оплату 200т скорых.. когда они были оплачены?
правильно, до Зеленского.. так какого х*я он на них пиарится?
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Милости просим Порошенко в гости в суд...
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смени методичку.. Петя уже не мародёр, а бизнес партнёр
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Згадав оце 18-секундне відео, в Індії якийсь старий письменник помер під час конференції... помер зі звуковими спецефектами, так би мовити... чи то душа полетіла на реінкарнацію через задню чакру )))))))
І сміх і гріх. Серед коментів є ґепічні. Особливо про "способ выкрутиться, когда пёрнул" Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6670
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Я не поклонник религиозных фанатиков, однако "правосудие" - это вера дураков и идиотов! В человеческом мире (как прочем и в животном) кто "прав", а кто "виноват" решается ГРУБОЙ СИЛОЙ (насилием), кто контролирует ситуации (за кем вооруженная сила), тот и "судья"!
О никакой "справедливости" не может быть и речи!
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Вот это я понимаю отмазался от суда... вот это уровень 88 лвл
не то что наши, то на каталке в прокрывале увезут по скорой, то в кресло инвалида сядет...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-президент Египта Мурси умер в зале суда
 
 
 
 
 
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