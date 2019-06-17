 Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 17 июня телеканал Ahaber.



Мурси было 67 лет. Его его судили по делу о шпионаже.



В 2013 году Мурси был отстранен от власти египетскими военными во главе с Абдулом Фаттахом аль-Сиси, который сейчас является главой государства.

Читайте на Цензор.НЕТ - Экс-президент Египта Мурси получил еще один пожизненный срок

После прихода к власти аль-Сиси начал борьбу с Мурси и поддерживающей его исламистской организацией "Братья-мусульмане" (в ряде государств она признана террористической). С начала 2014 года не менее 1212 человек были приговорены к смертной казни, в том числе глава "Братьев-мусульман" Мухаммед Бади.



В 2015 году Мурси был приговорен к смертной казни по делу о массовом побеге из тюрьмы и нападении на полицейских в ходе революции 2011 года.

Читайте также - Дело о гибели демонстрантов: в Египте начинается суд над экс-президентом Мурси



В июне 2016 года Мурси также получил пожизненный срок по делу о шпионаже в пользу Катара. В Египте пожизненный приговор, вынесенный Мурси, приравнивается к 25 годам тюрьмы. В рамках других дел экс-президент уже получил такой же срок.



15 ноября 2016 года апелляционный суд отменил смертный приговор Мурси по делу о побеге из тюрьмы в 2011 году.



В декабре 2017 года Мурси приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судей.



