 Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новое время, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

В то же время глава украинского государства подчеркнул необходимость сохранения санкций, связанных с Советом Европы, в отношении России.

Ранее постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в членстве России в Совете Европы, поскольку это обяжет ее выполнять решения этого органа.

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