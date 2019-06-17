EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2166  86
Все про:Зеленский (1787) Россия (73044) Совет Европы (538) Кулеба Дмитрий (138) Макрон (266)

 Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новое время, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

В то же время глава украинского государства подчеркнул необходимость сохранения санкций, связанных с Советом Европы, в отношении России.

Ранее постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в членстве России в Совете Европы, поскольку это обяжет ее выполнять решения этого органа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3132738
 
   
 Топ комментарии
 
Что же, визит клоуна был неубедителен получается
 показать весь комментарий
 
Молдова, Грузия, Украина... И везде, где нагадила раша с плешивым, и где пока безнадежно заморожены решения по конфликтам, совершенно случайно в переговорщиках - Франция, Германия, ОБСЕ. Годами и десятилетиями.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что и стоило ожидать....тихо ждут пока Пукин сам скопытится...
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше надіють я ,що України не стане, а Путя їм бабосики носить
 показать весь комментарий
 
 
"А был ли мальчик"? путен может быть вечным, в виде копий. Это образ, икона и ему ,как бренду не дадут помереть.
 показать весь комментарий
 
 
Рашка для лягушатників лєпший друг ще з часів Бонопартія. Тай бабки нехілі жаль втрачати.
 показать весь комментарий
 
 
Пукин давно скопытился и в холодильнике лежит. Вместо него выступает мудак-подделка. Все это знают и всех это устраивает. Я не дивлюсь, что это сговор мирового правительства, которое посадило планету на углеводородную иглу.
 показать весь комментарий
 
 
Тут дело даже не в ****** а в системе власти которую это ***** выстроелО. Там сдохнет одно ***** на его место придет другое *****...
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, что они уверены в возможности договориться со следующим или серьезно занимаются этим вопросом..
 показать весь комментарий
 
Молдова, Грузия, Украина... И везде, где нагадила раша с плешивым, и где пока безнадежно заморожены решения по конфликтам, совершенно случайно в переговорщиках - Франция, Германия, ОБСЕ. Годами и десятилетиями.
 показать весь комментарий
 
 
Ось і санкції їхні такі ж фальшиві. Навіщо та Рада Європи? Хіба що це бухта для старих пердунів, відставлених європолітиків і прихисток для різного політичного мотлоху, щоб не засмічувати свої країни? Про які права людини можна говорити, приймаючи як рівноцінного партнера країну, яка на ці права родила великий болт? Це все одно, як прийняти у жіночий монастир педофілів та ще й чоловічої статті. Я вважаю, що можливо варто влаштувати демарш країнам, які постраждали в страждають від кацапської агресії. Можливо варто припинити членство на деякий час.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
О , Валюха - путриотка с немецким флажком . Я целую вечность ждал твоего икспердного мнения по этому вопросу Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 9683
 показать весь комментарий
 
 
Что же, визит клоуна был неубедителен получается
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Для вас порохососов вообще нет ничего более убедительного чем дешевый петин пи@дёжь. Ах, да, я ж совсем забыл - сразу после многочисленных убедительных визитов шоколадного кнура НАТО объявило рашке войну за освобождение Крыма и Донбасса!
 показать весь комментарий
 
Вы, зебилы совсем уже зажрались.
Никакое НАТО за нас воевать не должно и не будет, союзники дадут нам максимум вооружение и военные технологии, а дальше сами, все сами.
А зе делает все, что бы и таких союзников не было похоже...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Походу, визит удался.
 показать весь комментарий
 
 
Какой мощный результат поездки Зегидранта. Не припоминаю таких высказываний в присутствии Пороха.
 показать весь комментарий
 
 
Короткая у тебя память. И не твой ли сладкий воевода ху.лу руку пожимал?
 показать весь комментарий
 
 
Для Франції це цілком логічно. Найзручніше мати справу з прирученим ведмедем, ніж зі здичавілим.
 показать весь комментарий
 
 
Конфликт не имеет военного решения
(с)
Один президент мира
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
который закончил войну за две недели.
 показать весь комментарий
 
 
"президент миру" - маловато будет... теперь у нас вселенский взеленский президент.
 показать весь комментарий
 
 
До ОНН была такая себе Лига Наций, которая обьективно играла на стороне агрессора. Потом случилась вторая мировая...
 показать весь комментарий
 
 
гитлер сам вышел из Лиги Наций,
кстати с помощью референдума
 показать весь комментарий
 
У Гейропейцев все как всегда....через задний проход...
 показать весь комментарий
 
 
И зачем нам та Европа? И че мы туда лезем? Ну не хотят же нас! А взашей им вытолкать неудобно, вот и обещают - через 3 года, через 5 лет, раньше чем через 10 лет не ждите, а вообще-то, возможно, с 2035 года может что и получится, но не сразу...
 показать весь комментарий
 
туда не просто идти надо, а достигнув минимальных показателей а пока их нет, и входа нет и не надо перекручивать не хотят Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6141
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто информация к размышлению!
А с какого будуна, Франция должны беспокоиться об Украине?
И не важно ради кого!
Мы должны сами решать свои проблемы...
Не исключаю, что с их помощью, но уж никак не они должны решать наши проблемы...
Петя нам пять лет туфту втирал про Европу, а сам с рашей торговал!
Надеюсь, что Зе' не повторит ошибок кондитера...
 показать весь комментарий
 
 
...надейся ...бачиш які "кадри" розставляє ...
 показать весь комментарий
 
 
Это нехорошо,хуйлобад надо давить повсеместно и всем а сидеть одним задом на двух стульях это история не новая ,Гитлер этим красиво воспользовался и сожрал Францию в шесть секунд из-за вот таких Макронов,которые думали,что они самые умные.. Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 8973
 показать весь комментарий
 
 
Точно также два ублюдка Чемберлен и Деладье слили Польшу. Потом Европа кровью умылась. Макрон - тупой лягушатник не понимает простой истины, что кацапия и ее ***** понимают только грубую силу

 показать весь комментарий
 
 
Вчіть Історію. не Польщу, а Чехословаччину.
 показать весь комментарий
 
Що ти хотів цім сказати, ватнику7 По-перше - вивчи українську мову, по-друге навчись викладати свою думку
 показать весь комментарий
 
Як 100 років тому поляки прийняли рішення анексувати Галичину та Волинь

https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/2/153764/

Дмовський у геополітичних процесах наголошував на ролі волюнтаризму, а як приклад вказував досвід поляків під пануванням німців (прусів), які завдяки шаленому тиску відзначалися національною зрілістю.
Цей принцип він пропонував перенести й на галицьких українців, щодо яких бачив дві можливості:
"Якщо Русини мають стати Поляками, то їх треба полонізувати. Якщо мають залишитися самостійним, спроможним до життя та боротьби руським народом, треба їм казати тяжким зусиллям здобувати те, що хочуть мати, казати їм гартувати у вогні боротьби, який їм ще потрібніший, ніж нам, бо вони за характером ще пасивніші та лінивіші за нас.
Якщо без опору будемо давати їм усе, що захочуть, "а навіть більше ніж хочуть", то цим способом лише покинемо Русь, але народу руського не створимо.
Задовольнивши їхні сьогоднішні надмірні апетити, ми залишимо цю прекрасну землю ситим порожняком, самостійність якого триватиме доти, доки хтось енергійніший за нас не покладе на них своєї руки. Замість самостійного руського народу приготуємо погній під народ московський"[2].
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А герб то почему польский???
 показать весь комментарий
 
руцький тролль - ватодаун. оно хистори с учит по аналу "Красная Звязда"
Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 336
 показать весь комментарий
 
 
1648 год...

Вели́кое кня́жество Лито́вское (ВКЛ; лат. Magnus Ducatus Lithuaniae, лит. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė), полное название - Вели́кое кня́жество Лито́вское, Ру́ское, Жема́йтское и ины́х [земе́ль] - восточноевропейское государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы(за исключением Клайпедского края), Белоруссии, Украины(большая часть, до 1569 года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично; после 1561 года), Эстонии (частично; с 1561 по 1629 годы) и Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 года).
С 1385 года находилось в личной унии с Королевством Польским, а с 1569 года - в сеймовой Люблинской унии в составе федеративной Речи Посполитой. В XV-XVI веках Великое княжество Литовское - соперник Великого княжества Московского в борьбе за господство на восточнославянских землях и в целом в Восточной Европе. Прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году.
 показать весь комментарий
 
Ватник! А почему у Московии герб Золотой Орды?
Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 2607
 показать весь комментарий
 
Ну если французам нравится что Ху*ло превращает Францию в помойку с миллионами беженце то пускай. Вопрос стоит стоит ли Украине оставаться в етой бесполезной организации да еще взносы платить
 показать весь комментарий
 
 
Много ли во Франции беженцев из России? Или он Макрона их принимать заставляет?
 показать весь комментарий
 
вибору як такого бракує: або на Захід в ЄС, або на схід до кацапів у ТС.
Сама Україна не випливе, якщо її залишити безконтрольно одну на поталу місцевим олігархам, то скоріш за все повністю продадуть країну кацапському капіталу, як вони це успішно робили до 2014 року...
Ізраїль - не приклад, бо там дуже серйозний протекторат США і розміри території Ізраїля не такі великі, як України, хоча прагнути бути схожими на них, то непогано.
Створити, щось типу регіонального блоку з країнами Балтії, Польщі, Туреччини, так ні, вони вже в своїх блоках... ось так і виходить, що альтернативи західному напрямку всерівно немає.
 показать весь комментарий
 
Вот именно, что страны Запада как видим нам не помошники. Скорее они проблем нам подкинут в виде новых обязательств и беженцами с гомосеками поделятся. Нам нужно вступать в Альянс с США и странами НАТО. Строить военные базы, совместные полигоны и рынки сбыта и сотрудничества.
 показать весь комментарий
 
...Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы...и найух сесть и на качельке покататься ...вот такая она гейропа Источник: https://censor.net.ua/n3132738
 показать весь комментарий
 
 
Оце тобі...а куди ж тоді Порошенко зазиває? У моєму селі вИсить бігморда с Пєтей: " Обирай ЄС та НАТО"...
 показать весь комментарий
 
 
Так он везде висит своей мордой раздражает. Прямо над ямами на дороге висит, где наявно видно результаты его реформ. Хочется выйти и морду ему разорвать мрази такой.
 показать весь комментарий
 
Банани, де заява ПреЗЕдента? Це ж в його прямих повноваженнях!
 показать весь комментарий
 
 
Sergey Stolyarenko - Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 2651

Поддерживает Макрона...
Нужно с чистого листа...
Сесть и договорится где то по середине....
Что бы мир наступил во всем мире...
Что бы ВСУ не стреляли...
 показать весь комментарий
 
 
там заявлять нечего, он был там как то сам по себе и его мнением не то что не поинтересовались, но не сочли даже напечатать...
 показать весь комментарий
 
 
Был бы Зеленский умным человеком, то понимал бы, что ведет в Европе переговоры с потенциальным коллективным Чемберленом, перед которым, как раз, прогибаться нельзя ни на миллиметр.
Однако, сколь нибудь заметной жесткости и стойкости перед более сильным визави в Зеленском до сих пор замечено не было.
 показать весь комментарий
 
 
До чого тут Зеленський? Євросоюз - капіталіст і банально не хоче втрачати ринок збуту. А друга причина - прискорене зближення Китаю та Росії. А така перспектива найгірший кошмар не тільки для Європи, але і для Америки. На жаль земля не крутиться навколо України. Реал політик дуже брудна штука і в ній немає місця моралі. Тільки вигода.
 показать весь комментарий
 
 
Китаю плевать на рашку и сближение у них только одно, - что то теплое и влажное все ближе и ближе.
 показать весь комментарий
 
Китаю не плювати на енергоресурси і не плювати на, нехай і ситуативного, але союзника в ООН. Але якщо вам простіше оперувати спрощеними гаслами - ваше право.
 показать весь комментарий
 
 
короче ,диалога не было...стороны огласили свои точки зрения.ну,для начала,неплохо мид отдрессировал зелебеню Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 2581
 показать весь комментарий
 
 
О, Гыг, вы в Зе'билы решили вступить? Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6156
 показать весь комментарий
 
я никуда не вступаю...я -за Украину.пока украинские интересы отстаиваются-это хорошо.будет коалиция европейской солидарности и слуг народа в раде-отлично.пойдет зелебеня в коалицию с рыгами-плохо...чо непонятно? Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 8656
 показать весь комментарий
 
 
Умопомрачительные успехи новоизбранного Президента во внешней политике 🤭👍
 показать весь комментарий
 
 
ну шо,с зелей во внешней политике полная срака - а как зебобики радовались,что его по щекам хлопают всем на потеху...Не ,ну а что ожидать,если зеля приперся сегодня и сходу назвал всех женщин в своей стране простигоспади и обьявил про 150тыщ хакеров
 показать весь комментарий
 
 
при Пете рашка стала отбросом,и ни один недомерок не мог себе позволить такое ему в лицо сказать...так что обтекай,бобик
 показать весь комментарий
 
 
Макарон хоче і рибку з,істи і на бутельку сісти...
 показать весь комментарий
 
 
Pocemu bylo vybrano pojezdka v Franciju a ne angliju ili staty?Francuzam cerez ciur bolsoje vnimanije kazetsia sto oni sto to resjaet.O oni jest na samom dele Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 5341
 показать весь комментарий
 

всё правильно,макарон,как деды Париж сдавали - как раз в эти дни 40-го года...
Фюрера маленько поозабочивали,потом немцам сосали,аж до высадки в Нормандии..
 показать весь комментарий
 
 
И надо ещё в Елисеевском дворце сделать Пукину штаб, чтоб он мог там макарона с женой его периодически дрюкать
 показать весь комментарий
 
"Назначить тов.Макрона Жан-Мишеля Фредериковича первым секретарём Парижского областного комитета Партии"
Москва.Кремль.
 показать весь комментарий
 
Ща чувак в шортах с Макроном за шаурмой все порешает...
 показать весь комментарий
 
 

только сейчас будут не плакать,а ржать,и не французы,а афробеженцы.. Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6404
 показать весь комментарий
 
Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6268скорее всего немцы с францами дожмут клоуна на уступке мокше Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6268
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон
 
 
 
 
 
 вверх