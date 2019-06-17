 Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новое время, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.
В то же время глава украинского государства подчеркнул необходимость сохранения санкций, связанных с Советом Европы, в отношении России.
Ранее постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в членстве России в Совете Европы, поскольку это обяжет ее выполнять решения этого органа.
Никакое НАТО за нас воевать не должно и не будет, союзники дадут нам максимум вооружение и военные технологии, а дальше сами, все сами.
А зе делает все, что бы и таких союзников не было похоже...
(с)
Один президент мира
вселенскийвзеленский президент.
кстати с помощью референдума
А с какого будуна, Франция должны беспокоиться об Украине?
И не важно ради кого!
Мы должны сами решать свои проблемы...
Не исключаю, что с их помощью, но уж никак не они должны решать наши проблемы...
Петя нам пять лет туфту втирал про Европу, а сам с рашей торговал!
Надеюсь, что Зе' не повторит ошибок кондитера...
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/2/153764/
Дмовський у геополітичних процесах наголошував на ролі волюнтаризму, а як приклад вказував досвід поляків під пануванням німців (прусів), які завдяки шаленому тиску відзначалися національною зрілістю.
Цей принцип він пропонував перенести й на галицьких українців, щодо яких бачив дві можливості:
"Якщо Русини мають стати Поляками, то їх треба полонізувати. Якщо мають залишитися самостійним, спроможним до життя та боротьби руським народом, треба їм казати тяжким зусиллям здобувати те, що хочуть мати, казати їм гартувати у вогні боротьби, який їм ще потрібніший, ніж нам, бо вони за характером ще пасивніші та лінивіші за нас.
Якщо без опору будемо давати їм усе, що захочуть, "а навіть більше ніж хочуть", то цим способом лише покинемо Русь, але народу руського не створимо.
Задовольнивши їхні сьогоднішні надмірні апетити, ми залишимо цю прекрасну землю ситим порожняком, самостійність якого триватиме доти, доки хтось енергійніший за нас не покладе на них своєї руки. Замість самостійного руського народу приготуємо погній під народ московський"[2].
Вели́кое кня́жество Лито́вское (ВКЛ; лат. Magnus Ducatus Lithuaniae, лит. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė), полное название - Вели́кое кня́жество Лито́вское, Ру́ское, Жема́йтское и ины́х [земе́ль] - восточноевропейское государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы(за исключением Клайпедского края), Белоруссии, Украины(большая часть, до 1569 года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично; после 1561 года), Эстонии (частично; с 1561 по 1629 годы) и Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 года).
С 1385 года находилось в личной унии с Королевством Польским, а с 1569 года - в сеймовой Люблинской унии в составе федеративной Речи Посполитой. В XV-XVI веках Великое княжество Литовское - соперник Великого княжества Московского в борьбе за господство на восточнославянских землях и в целом в Восточной Европе. Прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году.
Сама Україна не випливе, якщо її залишити безконтрольно одну на поталу місцевим олігархам, то скоріш за все повністю продадуть країну кацапському капіталу, як вони це успішно робили до 2014 року...
Ізраїль - не приклад, бо там дуже серйозний протекторат США і розміри території Ізраїля не такі великі, як України, хоча прагнути бути схожими на них, то непогано.
Створити, щось типу регіонального блоку з країнами Балтії, Польщі, Туреччини, так ні, вони вже в своїх блоках... ось так і виходить, що альтернативи західному напрямку всерівно немає.
Поддерживает Макрона...
Нужно с чистого листа...
Сесть и договорится где то по середине....
Что бы мир наступил во всем мире...
Что бы ВСУ не стреляли...
Однако, сколь нибудь заметной жесткости и стойкости перед более сильным визави в Зеленском до сих пор замечено не было.
Додон назвал "хорошим примером" единую позицию Запада и России по ситуации в Молдавии
всё правильно,макарон,как деды Париж сдавали - как раз в эти дни 40-го года...
Фюрера маленько поозабочивали,потом немцам сосали,аж до высадки в Нормандии..
Москва.Кремль.
только сейчас будут не плакать,а ржать,и не французы,а афробеженцы..