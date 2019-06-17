 Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, реагируя на слова французского лидера, которые в переводе на украинский прозвучали так, что Макрон выступает за диалог между украинской властью и сепаратистами на Донбассе, Зеленский сказал: "Мне кажется, что возникла небольшая ошибка относительно диалога с сепаратистами - именно так я услышал перевод. Мы готовы в Минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь ... Необходимо освободить пленных, что должны сделать обе стороны в ближайшее время".
Президент также отметил, что все стороны - не только Украина, но и Россия - должен захотеть прекратить войну.
Перед этим переводчик так перевела слова Макрона: "Я увидел и услышал, что Президент Украины дал понять, что он готов на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым форматам переговоров".
Однако после замечания Зеленского Президент Франции уточнил, что имел в виду ведение диалога с украинскими гражданами, проживающими на захваченных территориях.
Порошенко продписал соглашение об ассоциации.
Зеленский пробежал через фонтан.
Оцени масштаб личностей!
А Зэээля що зробив, по фонтану пробігся?
Як то колись казали "Зэээля марне тре плечима горностай"!
Мадам, ви обєктивно працювали проти України на рускій мір. Байдуже, що ви думали, важить результат.
Наслідком вашого срачу є політична турбулентність і невизначеність долі України. Ви наблизили нову війну на відстань витягнутої руки, бо війни виникають тоді, коли нападник вважає, що противник ослаблений внутрішніми чвари=ами та невизначеністю.
Ви здійните алію, у вас проблем немае, але у 42 мільйонцв українців проблемає!
І ця проблема ви та такі як ви!
Не буде при ЗЕбілу росту економіки (ВВП) більше, ніж 4%. Чомусь думаю, що і двох не буде. Бо бені борги треба забирати.
А зебіл пручається... Надовго?
Зебілам обманювати народ - що два пальці...
Началось!
Хомчак слил?
Це наслідок товоєї діяльності протягом 5 років!
Якщо мізки є зрозумієш, якщо совість є покаєшся, якщо дух є не забухаєш, а зробиш висновки і намагатимешся виправити те, що ти наробив!
Чи Лосі, чи Люсі...
Головне, звучить однаково
ПОКАЙСЯ І ВИПРАВ ЗЛО ЯКЕ ЗРОбИВ!
Але думаю ..ваші *ПЕСикі * на виборах - зась !
"драстє, люди добрі! я - Петро (Іван, Андрій, Олег, Микола), маю три освіти, 2 червоних диплома, вільно володію 6 мовами, маю наукову ступінь, та нагороджений Держ.преміями за наукові розробки! якщо ви оберете мене, ми будемо робити реформи! по-научному!
люди гудуть: які! шо пропонуєш? - Розповідаю. Пан Газдицький мусить платити податки, пан Даїшніков мусить припинити брати хабарі, пан Наливайко мусить припинити доливати воду в пиво, пан Пасічник мусить припинити додавати в мед антибіотики, пану Літаковичу доведеться змиритися
змиритися з тим, що конкуренція буде сприяти здешевленню авіаквитків, пані Пігулкіна більше не буде наживатися на ліках в аптеках нашого міста, а всі решта будуть працювати, припинять палити в громадських місцях, недопалки кидатимуть в урни, сміття сортуватимуть і будуть чемними
люди чешуть рєпи...
виходить інший кандидат в супроводі напвоголених дівчат, під гучну музичку, сипле жартами і анекдотами в натовп кидає шаурму і пігулки екстекзі
хелоу, чувакі і дєвчьонкі! я юрист-недоучка, за фахом не працював, люблю шутіть, з дєцтва любіма іграшка - м'ясорубка, і ващє я кльовий чувак, у мене є кубік і прес зєлєні! якщо ви оберете мене - хуже нє будєт! я вам покажу новий сєріал зі старими жартами, спіжєними в інтернеті
а ще я вам покажу, як я граю на роялі без штанів в АП пиво і мед за мого президенства залишаться такої самої високої якості , як і раніше, дякую вам пан Наливайко і пан Пасічник! дякую, я вам дуже дякую! чую вас, чую кожного!
тепер ваші бажання - це верховенство права, на Конституцію і Закони можна не зважати! народ все вирішуватиме кнопкою в смартфоні у кого смартфону немає - той лох, і буде позбавлений права голосу! хто не хочуе бути лохом - купує у мого пресс-секретаря смартфон за спец-прайсом
бонус до смартфону - мій автограф, хто придбає 10 смартфонів в одно ліцо - селфік без штанів в АП а січас - всім пиво від пана Наливайка і діскатєка! звучить запальна музичка тунц-тунц-тунц, летить шаурма і ллєцця пиво
dneprlena @dneprlena 8 ч.8 часов назад
вніманіє вапрос! за кого проголосує мудрий нарід, що хочє жити як у казці?