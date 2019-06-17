 Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, реагируя на слова французского лидера, которые в переводе на украинский прозвучали так, что Макрон выступает за диалог между украинской властью и сепаратистами на Донбассе, Зеленский сказал: "Мне кажется, что возникла небольшая ошибка относительно диалога с сепаратистами - именно так я услышал перевод. Мы готовы в Минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь ... Необходимо освободить пленных, что должны сделать обе стороны в ближайшее время".

Президент также отметил, что все стороны - не только Украина, но и Россия - должен захотеть прекратить войну.

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Перед этим переводчик так перевела слова Макрона: "Я увидел и услышал, что Президент Украины дал понять, что он готов на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым форматам переговоров".

Однако после замечания Зеленского Президент Франции уточнил, что имел в виду ведение диалога с украинскими гражданами, проживающими на захваченных территориях.

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