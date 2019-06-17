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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1787) переговоры (3640) сепаратизм (11190) Донбасс (18747) Макрон (266)

 Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном

Украина не будет вести диалог с сепаратистами на Донбассе, но готова на первоочередные шаги для завершения войны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, реагируя на слова французского лидера, которые в переводе на украинский прозвучали так, что Макрон выступает за диалог между украинской властью и сепаратистами на Донбассе, Зеленский сказал: "Мне кажется, что возникла небольшая ошибка относительно диалога с сепаратистами - именно так я услышал перевод. Мы готовы в Минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь ... Необходимо освободить пленных, что должны сделать обе стороны в ближайшее время".

Президент также отметил, что все стороны - не только Украина, но и Россия - должен захотеть прекратить войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон

Перед этим переводчик так перевела слова Макрона: "Я увидел и услышал, что Президент Украины дал понять, что он готов на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым форматам переговоров".

Однако после замечания Зеленского Президент Франции уточнил, что имел в виду ведение диалога с украинскими гражданами, проживающими на захваченных территориях.

Также читайте: Зеленский начал официальный визит в Париж. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132736
 
 
 Топ комментарии
 
Давить их,как тараканов и вся любовь !!! Зе молодчина ! Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном - Цензор.НЕТ 6285
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Сподіваюсь, кацахоле, ти будеш першим претендентом серед добровольців для бліцкрігу на новосібірськ.. Досить вже тобі пропукувати плісові панталончики на дивані в гріховній пристрасті до петі- ти вже дозрів до подвигу..
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Вы с каких окопов строчите? Лично вы и лично кацахол?
Блиц-криг им чужими руками, пока вы тут в тырнетиках посидите
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На 20-й день президентства:
Порошенко продписал соглашение об ассоциации.
Зеленский пробежал через фонтан.
Оцени масштаб личностей!
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Это ж сколько нужно умища, чтобы подписать документ, который 10 лет готовили до него. Да это практически подвиг! Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном - Цензор.НЕТ 3256
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Документ, який Порошенко готував 2 роки, і який похєрив твій овоч.
А Зэээля що зробив, по фонтану пробігся?
Як то колись казали "Зэээля марне тре плечима горностай"!
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Ну, насчет "моего" овоща, это ты погорячился. Ибо овощ это непосредственный начальник петруся, которому он очень верно прислуживал. И что он там готовил 2 года? Факты!
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Не має значення, що ти думаєш і які твої мотиви, важить те, на чий млин ллється те, що з тебе витікає.
Мадам, ви обєктивно працювали проти України на рускій мір. Байдуже, що ви думали, важить результат.
Наслідком вашого срачу є політична турбулентність і невизначеність долі України. Ви наблизили нову війну на відстань витягнутої руки, бо війни виникають тоді, коли нападник вважає, що противник ослаблений внутрішніми чвари=ами та невизначеністю.
Ви здійните алію, у вас проблем немае, але у 42 мільйонцв українців проблемає!
І ця проблема ви та такі як ви!
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Какой забавный фантазёр. Раскочегарит Зеля экономику,говорит...птхахахахахахахахахахах
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"если бы, да кабы, да во рту росли грибы".
Не буде при ЗЕбілу росту економіки (ВВП) більше, ніж 4%. Чомусь думаю, що і двох не буде. Бо бені борги треба забирати.
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странно, но газеты здесь не обратили внимание на это и даже не упомянули каверзу перевода, а написали о новых видениях отношения с кацапией и встречи в формате, которому 70
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преЗЕдент дал понять,что он готов на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым форматам переговоров то есть, как актер немецких фильмов для взрослых, готов принять в любом количестве, с любой стороны ... Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном - Цензор.НЕТ 3273
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Макрон ЗЕбілу: «пацан, чувак, знай своє місце, і куди ти приїхав».
А зебіл пручається... Надовго?
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а може все було не так- Макрону сказав одне , але пообіцяв це усе після виборів , попередивши, що перед журналістами виразить патріотичну позицію... Макрону не звикати виставляти себе демократом , а з путіним підписувати договрняки
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А, може, і так... Побачимо.
Зебілам обманювати народ - що два пальці...
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Командир разведки 42-го ОМБ Павел Тихонов погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС.

Началось!
Хомчак слил?
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Не манди, до цієї смерті і ти доклався, паскуда!
Це наслідок товоєї діяльності протягом 5 років!
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Правда очі коле, отетерів?
Якщо мізки є зрозумієш, якщо совість є покаєшся, якщо дух є не забухаєш, а зробиш висновки і намагатимешся виправити те, що ти наробив!
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Дивлюся, не тільки я звернув увагу на твої постійні цькування Пороха на протязі 5 років...
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То добре ..а ще добре що признали Свинарчука ! Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 7205
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"На протязі", переводится как "на сквозняке", правильно будет "протягом"
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Ну, то таке)
Чи Лосі, чи Люсі...
Головне, звучить однаково Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 7474
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Дмитрику, розплющ очі...Зєлєно-гнійна зараз - найбільша загроза для країни зараз...а ти все Пороха ніяк не залишиш у спокої...Він в тебе, жінку, часом, не відбив? Чи , може, бізнес твій прикарманив? Якесь ти однобокео-заточене саме на нього...на інші проблеми тобі начхати? Чи тільки за лайно на Пороха платять?
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Бригадою ? На вас ...!.Переконуйте далі оте 25 % бидло. яке до сих пір голосує за олігархів -мародерів на чолі з вашим Свинарчуком . Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 9780
Але думаю ..ваші *ПЕСикі * на виборах - зась !
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А Ви за олігарх_а не голосуєте, ні? Святий наївняк
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С украинскими гражданами- сепаратистами? Или с кем, мосье макрон ?
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та невже??? де гарантія того, що завтра це неадекватне не заявить щось повністю протилежне..., як було вже декілька разів...
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а с повстанцами будет вести диалог?...или они не сепаратисты, так как хотят вернуться в состав украины - на своих правах и жить по своим правилам))
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они могут вернуться только в своих мечтах..
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dneprlena‏ @dneprlena

"драстє, люди добрі! я - Петро (Іван, Андрій, Олег, Микола), маю три освіти, 2 червоних диплома, вільно володію 6 мовами, маю наукову ступінь, та нагороджений Держ.преміями за наукові розробки! якщо ви оберете мене, ми будемо робити реформи! по-научному!

люди гудуть: які! шо пропонуєш? - Розповідаю. Пан Газдицький мусить платити податки, пан Даїшніков мусить припинити брати хабарі, пан Наливайко мусить припинити доливати воду в пиво, пан Пасічник мусить припинити додавати в мед антибіотики, пану Літаковичу доведеться змиритися

змиритися з тим, що конкуренція буде сприяти здешевленню авіаквитків, пані Пігулкіна більше не буде наживатися на ліках в аптеках нашого міста, а всі решта будуть працювати, припинять палити в громадських місцях, недопалки кидатимуть в урни, сміття сортуватимуть і будуть чемними

люди чешуть рєпи...

виходить інший кандидат в супроводі напвоголених дівчат, під гучну музичку, сипле жартами і анекдотами в натовп кидає шаурму і пігулки екстекзі

хелоу, чувакі і дєвчьонкі! я юрист-недоучка, за фахом не працював, люблю шутіть, з дєцтва любіма іграшка - м'ясорубка, і ващє я кльовий чувак, у мене є кубік і прес зєлєні! якщо ви оберете мене - хуже нє будєт! я вам покажу новий сєріал зі старими жартами, спіжєними в інтернеті

а ще я вам покажу, як я граю на роялі без штанів в АП пиво і мед за мого президенства залишаться такої самої високої якості , як і раніше, дякую вам пан Наливайко і пан Пасічник! дякую, я вам дуже дякую! чую вас, чую кожного!

тепер ваші бажання - це верховенство права, на Конституцію і Закони можна не зважати! народ все вирішуватиме кнопкою в смартфоні у кого смартфону немає - той лох, і буде позбавлений права голосу! хто не хочуе бути лохом - купує у мого пресс-секретаря смартфон за спец-прайсом

бонус до смартфону - мій автограф, хто придбає 10 смартфонів в одно ліцо - селфік без штанів в АП а січас - всім пиво від пана Наливайка і діскатєка! звучить запальна музичка тунц-тунц-тунц, летить шаурма і ллєцця пиво

dneprlena‏ @dneprlena 8 ч.8 часов назад

вніманіє вапрос! за кого проголосує мудрий нарід, що хочє жити як у казці?
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Педроботы начинайте хипиш- 'тамженашилюди'
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