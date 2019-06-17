 Советники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украиснкую правду.
"Мы договорились о важности восстановления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".
Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.
В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.
Это не громкие слова , это печальный факт .
Являлись ли эти "власти" выразителем интересов народа ? Нет , нет и нет .
Являлось ли правительство Пэдра выразителем народных интересов ?
Смешно , правда ?
Дадут ли эти твари , которые обсели все ветви власти , хоть что-то сделать для народа ?
Без массовых расстрелов - вряд ли ...
Стреляли много и охотно . Причём , пользовались уважением и привилегиями .
А у нас на этом ещё и заработать можно !
Вот , например , государство объявляет аукцион на расстрел , к примеру , Ющера или Пэдра . Начальная ставка для желающего исполнить - 5 000 гривен .
Государство выдаст победителю торгов винтовку с обоймой и почётную грамоту .
Желающих будет море .
Тут главное , как это сейчас модно говорить , политическая воля .
как дипломат - ноль, как главнокомандующий - ноль.. зебилы должны быть довольны.. а как радуется маленькое хйло - думает: ещё чуть-чуть и золотой ключик будет у него в кармане