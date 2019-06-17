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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1787) нормандская четверка (572)

 Советники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский

Внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров этих стран (Германии, Франции, Украины и России).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украиснкую правду. 

"Мы договорились о важности восстановления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".

Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.

Источник: https://censor.net.ua/n3132735
 
 
 Топ комментарии
 
МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.
Советники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9727
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Встреча для сдачи Украины в Россию?
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Валентине. Макрон сказал следующее: "Встреча нормандской четвёрки состоится тогда, когда придёт время". А может и не прийти, и что тогда петь этим "певунам", да и Зеленскому? Запад не забыл шашни Зеленского с Россией и его бизнес в России. На дипломатическом языке означает "после дождичка в четверг". Дипломатия-это не рояль. Это был для запада обычный дежурный визит для ознакомления, какие фортели можно ждать от украинского выскочки, а Зеленский начал раздуваться, аж в зобу дыханье спёрло, что какой он крутой гетьман украинской полу чего-то.
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Зачем сдавать? А разве кто-то куда-то уходил?!
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Повезе Зє. Руку самого Путлєра пожме, можливо холодно як Пєтя, майже з огидою.
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Головне щоб Зєля перед Ху...лом на коліна не бухнувся.
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Не треба поспішати з цією зустріччю, пане Володимире.. Французи і німці - на боці *****..
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постой....те, а как же шаги? или Макрон сказал одно, а Вове подумалось другое.
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МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.
Советники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9727
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Ну вот и слава Зеленскому, а американская шпигунка и разрушительница медицинской системы Украины- чемодан- аэропорт- Вашингтон!
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Зе - едь на эту встречу со стволом - один выстрел и ты Герой Мира !!!
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Валентине. Макрон сказал следующее: "Встреча нормандской четвёрки состоится тогда, когда придёт время". А может и не прийти, и что тогда петь этим "певунам", да и Зеленскому? Запад не забыл шашни Зеленского с Россией и его бизнес в России. На дипломатическом языке означает "после дождичка в четверг". Дипломатия-это не рояль. Это был для запада обычный дежурный визит для ознакомления, какие фортели можно ждать от украинского выскочки, а Зеленский начал раздуваться, аж в зобу дыханье спёрло, что какой он крутой гетьман украинской полу чего-то.
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Все предыдущие группировки , управляющие Украиной , были глубоко антинародны .
Это не громкие слова , это печальный факт .
Являлись ли эти "власти" выразителем интересов народа ? Нет , нет и нет .
Являлось ли правительство Пэдра выразителем народных интересов ?
Смешно , правда ?
Дадут ли эти твари , которые обсели все ветви власти , хоть что-то сделать для народа ?
Без массовых расстрелов - вряд ли ...
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а хто буде розстрілювати. рюцкоєзічний поцреот зебуїна? Маріонетка коломойші, кловун зє?
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Как это не смешно , но история никогда не знала дефицита в желающих расстреливать .
Стреляли много и охотно . Причём , пользовались уважением и привилегиями .
А у нас на этом ещё и заработать можно !
Вот , например , государство объявляет аукцион на расстрел , к примеру , Ющера или Пэдра . Начальная ставка для желающего исполнить - 5 000 гривен .
Государство выдаст победителю торгов винтовку с обоймой и почётную грамоту .
Желающих будет море .
Тут главное , как это сейчас модно говорить , политическая воля .
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в такому разі можна оголосити аукціон на розстріл українофобів.І почати із зєко манди. Я готовий заплатито за право на розстріл.
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А в зебіла зовнішньополітичних радників ще нема, між іншим. Одним Пристайком ситий не будеш.
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"радники зустрінуться", бо сам, головний (прости Господи) дипломат дупля не дасть, навіть і через п'ять років..
как дипломат - ноль, как главнокомандующий - ноль.. зебилы должны быть довольны.. а как радуется маленькое хйло - думает: ещё чуть-чуть и золотой ключик будет у него в кармане
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский
 
 
 
 
 
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