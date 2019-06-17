 Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Когда время наступит, мы сможем - Франция готова - провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до тех пор нам нужны в ближайшее время определенные действия, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон.
Кроме того, Макрон заявил о поддержке возобновления переговоров в Минском формате и заверил Украину в своей поддержке в переговорах с Россией.
Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".
Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.
В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.
Татьяна Лайф
Потом по поводу 'не був зобов'язани'
Був. У нас был будапештский договор, по которому нам гарантировалась территориальная целостность в обмен на ядерный арсенал. А ваш пэця помог западу съехать с темы, перекрыв их обязательства новым договором , минским, согласно которому уже нам никто ничего не был должен, как вы и написали.
17.06.2019 07:14
Дрескод, незнання мов, у тому числі своєї держави, погрози у соціальних
мережах, кадрова політика, передвибочі обіцянки... Все вже давно лежить
на столах західних лідерів.
кому они сказаны-от того и ждут...или там еще кто то был?
хотя зебилы, как и сам зеленка, таких слов, наверняка, даже не знают.
зеленка гордится 14ти буквенным
Зеленский, кстати, искренне не понимает - зачем? Он этим и не дорожит, а холопы обойдутся не то что без Европы, но и без Украины - они Зеленским счастливы.
Власть взять не трудно -трудно ее удержать.
Думал об этом? Или низзя о таком думать?
Зеро не только не надо уговаривать на минскую капитуляцию - он готов и рад сам, но ищет хитрый способ избежать народного гнева - например все подать как волю самого народа через референдум.
Поможет ли это слуге русского народа?
Не думаю!
А можеш так само випадково змитися? ;?
Ещё не всё порохоботы сбежались ))
Потом начну вас по-чуть-чуть зебилынить
Докажите, что вы не порохобот?
Браво Василий! Поддерживаю!
Я так понимаю, что Украина в лице Порошенко брала на себя некие обязательства, которые Франция и не только Франция, готовы поддержать (не знаю как), но Украина не предприняла никаких шагов для выполнения этих обязательств и теперь Макрон сомневается в том, что Украина имела намерение их выполнять.
Очень интересно, о каких именно обязательствах идет речь?
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в Примітці, до кінця 2015 року.
Примітка:
Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей
- право на мовне самовизначення
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.