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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1787) нормандская четверка (572) Макрон (266)

 Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон

Франция готова к проведению переговоров в "нормандском формате", но перед этим должны быть предприняты шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Когда время наступит, мы сможем - Франция готова - провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до тех пор нам нужны в ближайшее время определенные действия, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова встретиться в "нормандском" формате, - Лавров

Кроме того, Макрон заявил о поддержке возобновления переговоров в Минском формате и заверил Украину в своей поддержке в переговорах с Россией.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".

Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

Также читайте: "Дорожную карту" по минским переговорам обнародуют не ранее 19 июня, - Мендель

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.

Источник: https://censor.net.ua/n3132734
 
 
 Топ комментарии
 
Война в Грузии показала , что когда Франция и Германия стают посредниками , то Россия оккупирует территорию, а Франция и Германия получают новые контракты и прибыл. Помним это граждане Украины!
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В общем, ты, Зеленский, давай там прогибайся под Путина, а Макрон тебя в этом с удовольствие поддержит.
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вот зеля и перевел Украину из субъектов в объекты, да при пете такое не допускалось...
хотя зебилы, как и сам зеленка, таких слов, наверняка, даже не знают.
зеленка гордится 14ти буквенным
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шаги..нужны шаги, доказывающие ЧТО и от кого?Вот и первый урок на звание украинца или запроданца
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И давно Макрон на звание украинца претендует?
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он не только претендует, но реально юзает зелю как как объект политики. для этого как раз вредно быть украинцем...
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а я бы вам посоветовал снять. и розовые очки заодно...))))))))))))))))))
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Там не тільки окуляри треба зняти, хоча деякі заплатять багато, щоб не знімала😊
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прикол в том что они мнят себя асами словесных баталий и подставляются как нашкодившие котята, даже скуШно становится..))))
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Сьогодні була розмова з однією Танею за життя. Вона стведжувала, що у Будапештському договорі (нема договору, а є Меморандум) є гарантії територіальної цілісності України. Це ж треба які вони неуки😏
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мой опыт общения к этой публикой подсказывает, что никто из них никогда не пытался ознакомиться с первоисточниками. с любой темой они знакомы только из пересказов переврунов. поэтому я крайне редко пробую просто обратить их внимание на нестыковки и очевидный бред. чаще просто подъе...аю
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Татьяна Лайф

Потом по поводу 'не був зобов'язани'
Був. У нас был будапештский договор, по которому нам гарантировалась территориальная целостность в обмен на ядерный арсенал. А ваш пэця помог западу съехать с темы, перекрыв их обязательства новым договором , минским, согласно которому уже нам никто ничего не был должен, как вы и написали.
17.06.2019 07:14

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ужас в том что зеленка и его окружение одного уровня со своими почитателями.. но его визави реальные асы искусства возможного..(
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Цими словами західні лідери сказали зе, що йому не довіряють.
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их представители были при инаугурации. И они слышали его слова журналистам о роспуске Рады в виде шутки...
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Я трохи знаю як працюють дипломати і які бувають закулісні розмови. Тому я впевнений, що слова зе піддаються аналітиці і ціну йому вже склали. Дрескод, незнання мов, у тому числі своєї держави, погрози у соціальних мережах, кадрова політика, передвибочі обіцянки... Все вже давно лежить на столах західних лідерів.
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там вверху вообще шедевр. Так чьи слова не были переведены правильно?
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Поки у мене нема відомостей, що неправильно перевели.
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Ali Hasan
Дрескод, незнання мов, у тому числі своєї держави, погрози у соціальних
мережах, кадрова політика, передвибочі обіцянки... Все вже давно лежить
на столах західних лідерів.


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Так стаття тільки про одного Макрона. Ти давай з грибочками на обід обережніше.
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от какого вовы они ждут выполнения не сказал
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кому они сказаны-от того и ждут...или там еще кто то был?
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Гыг с Вами
кому они сказаны-от того и ждут...или там еще кто то был?
Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон - Цензор.НЕТ 7203

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Мне нравится что в будущей верховной зраде будет более половины представителей Зеленского. Это классно и по приколу: шухер намечается не по-деЦЦки! Голосуем за Зеленского сейчас и сразу на местных выборах, которые пройдут после ВР
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та да...над вашим шухером и ***** потешается...
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во закрутил- но перед этим должны быть предприняты шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства. Ни хрена не понятно.
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вот зеля и перевел Украину из субъектов в объекты, да при пете такое не допускалось...
хотя зебилы, как и сам зеленка, таких слов, наверняка, даже не знают.
зеленка гордится 14ти буквенным
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Дайте слово "крутым" переговорщикам Кучме, Медведчуку, Бойко и безбашенной летчице Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон - Цензор.НЕТ 4231И ждет Украину федерализация, особый статус Донбасса, всеобщая амнистия бандитам Лугандона, Таежный Союз и прочие прелести руцького мира

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И зачем тогда был нужен Майдан, защита Украины на Донбассе? Десятки тысяч жертв?
Зеленский, кстати, искренне не понимает - зачем? Он этим и не дорожит, а холопы обойдутся не то что без Европы, но и без Украины - они Зеленским счастливы.
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зебилы явление перманентное. А Украина есть, была и будет. А Зеленого ждет очень незавидный финал. И кончать его будет, в первую очередь, его же лехторат.
Власть взять не трудно -трудно ее удержать.
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Война в Грузии показала , что когда Франция и Германия стают посредниками , то Россия оккупирует территорию, а Франция и Германия получают новые контракты и прибыл. Помним это граждане Украины!
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Я много чего предлагаю . Использовать на государственном уровне ложь и пропаганду против путина, что бы людей в России настроить против путина . Например. Китай , что Путин Россию продаёт китайцам . В ООН поднимать вопрос о дискриминации народов России русскими . Так званый марш , свободу народам России . Есть много идей. Просто в Украине не тот президент.
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А чего ТОТ президент ничего этого не делал?
Думал об этом? Или низзя о таком думать?
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Брехня завжди приводить у глухий кут. Достатньо правди про росію, яка саме буде впливати по вашому сценарію.
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Ivan Nielsen - Ваша ідея втілюється блогерами, приєднуйтесь до них.
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В общем, ты, Зеленский, давай там прогибайся под Путина, а Макрон тебя в этом с удовольствие поддержит.
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Ні,народ,починати потрібно з БУДАПЕШТСЬКОГО формату....
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Чем закончилось посредничество Хранцузов в Грузии? Потерей Абхазии и Осетии. Чем закончится посредничество Макрона в Украине? Потерей Крыма и Донбасса. Наши лидеры не поймут, что Франции и Германии нет никакого дела до Украины, им главное чтобы войны в Европе не было. Если для этого нужно отдать весь юго-восток Украины России, они с радостью на это пойдут.
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"...но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон" ---- Франция и Германия с 2015г выламывала руки Порошенко на "минские договоренности", на капитуляцию, но Порошенко спустил их в унитаз.
Зеро не только не надо уговаривать на минскую капитуляцию - он готов и рад сам, но ищет хитрый способ избежать народного гнева - например все подать как волю самого народа через референдум.
Поможет ли это слуге русского народа?
Не думаю!
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На городі бузина,а зебілоїду скрізь порохоботи ввижаються.Гавкнуло,***********?Задоволений?Ну і добре.Тільки не рюмсай.
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Випадково зазирнув, кажеш?
А можеш так само випадково змитися? ;?
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Подожду ещё))
Ещё не всё порохоботы сбежались ))
Потом начну вас по-чуть-чуть зебилынить Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон - Цензор.НЕТ 7991
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Про порохоботов понятно, манечка, а по теме есть что сказать или мыслительных способностей не хватает?
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Так вам даже если и дать нормальную и логическую информацию, то вы один фиг опаплюжите её, если только эта информация не будет возвышать вашего Пэтрыка Кондитерского
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А ты, для начала, дай "нормальную и логическую информацию", если, конечно, на это способен, а там увидим.
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по моему, вы себя переоцениваете..)) и даже очень )))))))))))
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Хорошо))
Докажите, что вы не порохобот?
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да нет проблем, только после предъявления вами справки, что вы не верблюд
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А якщо і його довідці буде написано Camelus Dromaderius или Camelus Bactrianus? Як варіант - Equus asinus asinus. Тоді доведеться показати йому наші посвідчення порохоботів.
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еуропі нада спокойствійє - і нєважно яким путьом. От вони і нагибают тих, хто піддаєця. Нагнути ***** не під силу, а от ЗЄ сам вистрибнув з тим "пєрєстать стрилять"
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Товстий натяк на обов'язки України, яка вона не виконує. Нічого особистого. План плигання по калюжах не спрацював.
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О, и "Оккупационная платформа - За життя" подтянулась с медведчуковыми месседжами.
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.....ОБДУРИЛИ с ядерным оружием Украины , теперь ЗАБИРАЙТЕ всех баб с Украины !!!! что за ПЕРЕЦ это ???? был такой БУРЫЙ , а после пуйла что то требует и ОПЯТЬ с ЛОХОВ ???!!!
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УКРАИНЦЫ , если по ХОРОШЕМУ , то мы после БУДАПЕШСКОГО кидняка должны стоять РУКИ в брюки и глядеть как ГАРАНТЫ пи........ят "другого гаранта" и ВОССТАНАВЛИВАЮТ нашу тер. целостность !!!! а по ПЛОХОМУ восстановить СВОЙ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС и послать на.....й ВСЕХ ГАРАНТОВ !!!
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а по ПЛОХОМУ восстановить СВОЙ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС и послать на.....й ВСЕХ ГАРАНТОВ !!!

Браво Василий! Поддерживаю!
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"Когда время наступит, мы сможем - Франция готова - провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до тех пор нам нужны в ближайшее время определенные действия, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства"

Я так понимаю, что Украина в лице Порошенко брала на себя некие обязательства, которые Франция и не только Франция, готовы поддержать (не знаю как), но Украина не предприняла никаких шагов для выполнения этих обязательств и теперь Макрон сомневается в том, что Украина имела намерение их выполнять.
Очень интересно, о каких именно обязательствах идет речь?
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Ті, які прийняті і підписані у Мінську.
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Мені здається, що мова про пункт 11, там багато цікавого:
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в Примітці, до кінця 2015 року.

Примітка:
Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей
- право на мовне самовизначення
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.
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Усі пункти повинні виконуватися починаючи з першого номеру...
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но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, ..... будапештского меморандума?...
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а разве в меморандумах бывают обязательства, требующие выполнения?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон
 
 
 
 
 
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