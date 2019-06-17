 Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Когда время наступит, мы сможем - Франция готова - провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до тех пор нам нужны в ближайшее время определенные действия, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон.

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Кроме того, Макрон заявил о поддержке возобновления переговоров в Минском формате и заверил Украину в своей поддержке в переговорах с Россией.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".

Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.