 С начала суток 17 июня враг 13 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них:
вблизи населенного пункта Широкино, от направления Саханки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
Лебединское, от направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
в районе поселка Талаковка, от направления Пикуз - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Пищевик, от направления Верхешироковское - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Водяного, от направления населенного пункта Ужовка - из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза населенный пункт Пивденне, от направления шахты имени Гагарина и Горловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новотошковское, от направления населенного пункта Голубовское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
окраину Крымского, от направления Славяносербска - из минометов калибра 82 мм;
Попасную, от направления Молодежное - из 82 мм миномета и станковой противотанкового гранатомета;
вблизи населенного пункта Шумы, от направления Горловки - из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
спасибо что живые.
лагідного вечора і тихої вам ночки, синочки...