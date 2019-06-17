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 Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций. ФОТО

17 июня, в Киеве, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с представителями Совета волонтеров при Министерстве обороны и других волонтерских организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 01

В ходе встречи обсуждались вопросы углубления взаимодействия между Вооруженными Силами и гражданским обществом, пути привлечения волонтеров к узкоспециализированным направлениям деятельности ВСУ. В частности, к решению проблем нормативной неурегулированности, уменьшению формализованных подходов, решению вопросов, по которым не были приняты соответствующие решения.

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 02

Читайте также: Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак

Также собравшиеся обсудили возможность приложения совместных усилий в мониторингово-аналитической деятельности, поиске альтернативных путей коммуникации для усиления эффективности существующей вертикали ВСУ, воплощения эффективных методик подготовки инструкторов, углубленной подготовке личного состава подразделений территориальной обороны с учетом приобретенного боевого опыта.

При обсуждении также уделили внимание повышению мотивации к военной службе, эффективному внедрению электронного документооборота, большей вовлеченности к сотрудничеству в высокотехнологичных направлениях.

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 03

Начальник Генерального штаба во время дискуссии отметил важность учета конструктивных советов, методических и практических наработок волонтеров и их помощи в выявлении сбоев и пробелов в том или ином звене для более эффективного и оперативного принятия управленческих решений. Но в то же время он отметил, что подмена общественными органами военного управления или руководящего состава военных частей абсолютно недопустима.

Также читайте: Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 04

Также Хомчак, отвечая на вопрос, опроверг ложные слухи о планах перспективного развития Вооруженных Сил и акцентировал внимание на необходимости совместных действий по недопущению распространения манипулятивной информации, которая направлена ​​на дестабилизацию общественной обстановки и снижение уровня доверия к командирам всех уровней и ВСУ в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Численность воинских частей будем приводить к оптимальной, не снижая боеспособности, - глава Генштаба Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3132731
 
   
 Топ комментарии
 
Добре , що вже з перших днів роботи новопризначеного начальника Генерального Штабу налагоджується діалог з волонтерами.. Фразу , що петя переміг би і без волонтерів - ще пам'ятаємо?
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Пам'ятаємо, не зібіли ж, як Порох волонтерів допустив до державних закупок.
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Не допустив, а як великий Сцарь дозволив. Щоб холопи не бунтували.
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Добре , що вже з перших днів роботи новопризначеного начальника Генерального Штабу налагоджується діалог з волонтерами.. Фразу , що петя переміг би і без волонтерів - ще пам'ятаємо?
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Пам'ятаємо, не зібіли ж, як Порох волонтерів допустив до державних закупок.
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Не допустив, а як великий Сцарь дозволив. Щоб холопи не бунтували.
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В чём отличие? Зебилы занимаются словоблудием, раньше всё вопили коррупция-коррупция, а теперь забыли.
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Не написав, а як перднув в калюжу.
В Пороха такі самі були повноваження, як в соплі тільки конституції він не порушував (з ****** - за поребрик), різниця тільки в тому, що з відсталого малороса питають відповідно, як з імбіцила, а з Пороха, як з найвизначнішого Українського Президента.
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И стали эти "волонтеры" совсем ручными... Теперь вон, бирюков в Раду намылился...
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Правильно поступил.
Это только кудряшка пью сам все порешал. Типа.
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А не так как Порошенковский сынок будучи туристом в АТО задом наперед. А после папаша бегал и орал не своим голосом, что он сына послал на передовую как детей плебеев
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https://censor.net.ua/photo_news/388086/peredannyyi_ukraine_amerikanskiyi_voennopolevoyi_gospital_stoimostyu_76_mln_prostaivaet_v_glubokom_t
ylu

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій - Цензор.НЕТ 27
Надо встретиться с этим б ы в ш и м советником порошенко
и спросить у расхитителя БИРЮКОВа , куда он дел 2 (ДВА) поставленных на Восточный Фронт Правительством USA полевых госпиталя .Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій - Цензор.НЕТ 6700
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https://censor.net.ua/news/378964/******************************************************************************************************

14.03.16 11:25 Военно-полевой госпиталь стоимостью в $8,5 млн, переданный из США, не используется по назначению в зоне АТО, -
волонтер Богдан Ковалев.
Не трогайте госпиталь! На него уже покупатель есть.12.05.2016 11:04

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій - Цензор.НЕТ 3463
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Стоп. А що на зустрічі робив пан Бірюков? Здається це він на другому і третьому фото
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Кожен, хто мав хоч якісь стосунки з цією особою має пройти сувору перевірку. Бо пан Бірюков є особливо небезпечний шахрай
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Я так і не почув прямої і чесної відповіді на відео у посадці під Іловайськом то він? Яка ж це нова влада, якщо діє як і усі попередні?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций. ФОТО
 
 
 
 
 
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