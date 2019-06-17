EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  338  12
Все про:Харьков (4313) Омелян (641) лоукост (117) Ryanair (81)

 Лоукостер Ryanair начал полеты из Харькова в Польшу, - Омелян

Сегодня состоялся первый рейс европейского лоукостера Ryanair из Харькова в Краков (Польша).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - написал Омелян.

Цены на билеты стартуют от 12 евро. Рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

"19 июня ждем Ryanair в Одессе", - отметил министр.

Лоукостер Ryanair начал полеты из Харькова в Польшу, - Омелян 01

Также читайте: Лоукост Buta Airways открыл регулярные рейсы из Харькова в Баку

Источник: https://censor.net.ua/n3132729
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
плохой Петя очень плохой - МАУ не любит - надо шоб только Беня зарабатывал - вернем все взад
 показать весь комментарий
 
 
Так Петя вернул всех взад,заднее некуда
 показать весь комментарий
 
ЦЕННЫЕ КАДРЫ...
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
...После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.

Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
 показать весь комментарий
 
 
Это еще заслуги команды Порошенко, от ЗЕушлепков Украина видела надувные гонтели для Зеленского , мешки-стулья в лесу и развал управления страной.Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян - Цензор.НЕТ 7116
-
 показать весь комментарий
 
 
й гнидобищный емельян. где мыролюбно отремонтированные дороги?
 показать весь комментарий
 
Что скажет на это барышевский районный суд?
 показать весь комментарий
 
 
Саабщил Омельян..
Сообщитель, мля..
😂😂😂
 показать весь комментарий
 
Улучшать качество жизни в стране наши чиновники всегда начинают с себя.🤑
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛоукостер Ryanair начал полеты из Харькова в Польшу, - Омелян
 
 
 
 
 
 вверх