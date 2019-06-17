 Лоукостер Ryanair начал полеты из Харькова в Польшу, - Омелян

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - написал Омелян.

Цены на билеты стартуют от 12 евро. Рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

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"19 июня ждем Ryanair в Одессе", - отметил министр.

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