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 Крупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания

К 2040 году в Европе должна появиться система ведения воздушных боев нового поколения, в проект предполагается инвестировать до 50 миллиардов евро.

В понедельник, 17 июня, в рамках Парижского авиасалона в Ле-Бурже состоялась церемония подписания рамочного соглашения по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения, в которой участвовали министры обороны трех стран Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парли и Маргарита Роблес, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Кроме того, представители трех стран подписали соглашение о проведении анализа выполнимости совместного оборонного проекта, в рамках которого предполагается оценить технические решения и возможную стоимость новой системы. По словам фон дер Ляйен, тем самым стороны сделали "огромный шаг вперед" при осуществлении нового оборонного проекта.

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Так называемая система ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) должна быть готова к боевому использованию к 2040 году. В отличие от европейских истребителей Eurofighter Typhoon, речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Только на разработку концепции Германия и Франция выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему. Руководство проектом осуществляет Франция. Министерство обороны в Париже в рамках проекта будет заключать отдельные соглашения с промышленностью. При этом остается неясным распределение частей проекта между отдельными странами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132728
 
   
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50 миллиардов евро... Как бы тут Петя со Свинарчуком могли развернуться со своей старой советской техникой - а нельзя
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угомонись убогий Крупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания - Цензор.НЕТ 2860 там и так по схеме %30 в откаты для нужных фирм Крупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания - Цензор.НЕТ 7899
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все будит так же как и с кролем - один миллиард украл - не нашли - но как говорили как говорили
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это очень много рабочих мест для айти специалистов - зеленский видно не знал))))
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не только но и для инженеров и прочих посмотрим что выйдет
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Порошенко валидол пьет, акуеть что в мире происходит, а он не может сказать что это он все создал.
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Які повітряні бої? Каци по трубі лізуть, на землю спустіться.
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Україна могла би укласти окремі угоди для виконання таких робіт, але новій владі нічого не запропонували.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания
 
 
 
 
 
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