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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2821) вертолет (577) МВД (7869) Франция (2077)

 В 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят 5 новых вертолетов Airbus, - Аваков

В 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов. Три вертолета Н225 получат спасатели и нацгвардейцы, еще два вертолета Н125 будут переданы Летной академии МВД в Кременчуге для обучения пилотов.

Об этом сегодня, 17 июня, на Ле-Бурже во Франции договорились министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный директор Airbus Helicopters Брюно Ивен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С гордостью сообщаю, что мы создаем собственный современный учебный пилотный центр на базе Кременчугского университета, благодаря досрочной поставке первых двух H125 и трех H225, которые прибудут в Украину и будут функционировать уже в декабре 2020 года", - сказал Арсен Аваков.

Аваков напоминил, что почти год назад был подписан контракт с Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД и уже сегодня 3 вертолета Н225 выполняют задачи на территории Украины.

"В частности, спасательный вертолет Н225 недавно участвовал в ликвидации последствий страшного наводнения на западе Украины", - сказал министр.

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Глава МВД отметил, что Украина со своей стороны выполнила все обязательства по осуществлению предварительной оплаты.

"До конца года мы получим еще 3 вертолета Н225: 2 из них для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и еще один - для Национальной гвардии, а также два Н125, которые будут работать в Летной академии МВД в Кременчуге для подготовки и повышения квалификации наших пилотов. Также в 2020 году получим полный симулятор полета H225", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что сейчас для МВД Украины стратегически важно подготовить как можно больше квалифицированных пилотов.

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"Мы вышли на новый этап нашего сотрудничества с Airbus. Сейчас мы обращаем внимание на подготовку пилотов, техников и есть договоренность, что поставка H125 будет раньше оговоренных сроков, практически на полтора года. Наш проект развивается значительно быстрее. Летная академия МВД в Кременчуге подготовит техников и пилотов. Система авиационной безопасности МВД, благодаря которой мы и реализуем этот крупный контракт, будет очень эффективной и будетвлиять на качество жизни каждого украинца", - сказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3132725
 
   
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новость то какая радостная! а военным на санитарки пускай волонтеры собирают..
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Все краще - поліції. Бо нікому більше корупцію захищати.
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новость то какая радостная! а военным на санитарки пускай волонтеры собирают..
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Все краще - поліції. Бо нікому більше корупцію захищати.
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Арсенал Авакова начинает превосходить армию.
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собаков у дєцтві не награвся вєртольотікамі
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5*2000000=$10000000, на год должно хватить Авакову с отпрысками.
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Такое создается впечатление,что оборона идет от народа.
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Нацгвардии на передке нет,но зато у них вертолеты,самолеты,новые БТР и новое стрелковое оружие,а также обмундирование
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят 5 новых вертолетов Airbus, - Аваков
 
 
 
 
 
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