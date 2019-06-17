 Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал в интервью Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся. Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - сказал Хомчак.
По его словам, во время захвата украинских моряков и судов российскими военными "были провокации с российской стороны".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.
Зеро же сказал - встанет на колени, попросит - и ему все дадут
Мы будем искать такую коленно-локтевую позицию чтобы это было не очень больно.
Ну шо, Азов слит, теперь уже официально. Здобулы.
2,5 года назад я впервые услышал от российских СМИ-аналитиков, что надо полностью выдавить украинскую военную составляющую из азовской акватории и сделать этот бассейн закрытыми исключительными водами РФ со всеми вытекающими не только военными, но и экономическими последствиями.
И сразу было понятно, что без яростного сопротивления нам этого не преодолеть. Сегодня Хомчак по сути провозгласил капитуляцию. Пойду в который раз ******* за упокой Украины.
В общем Зельцер обещал договориться по середине и честно выполняет общаное, осталось выяснить где точно эта середина, хотя это уже не так и важно.
в каждом конвое украинских судов будет корабль НАТО, то есть он будет выполнять функцию сопровождения. Одно дело задержать украинские суда, и совсем другое попытаться под тем же предлогом задержать корабль НАТО, другая цена вопроса.
в договоре между Украиной и Россией сказано, что свободный проход должен быть кораблей и суден обоих государств в Азовское море.Сам по себе Крымский мост - это уже провокация. одно дело создавать картинку в ток-шоу для внутренних граждан, совсем другое смотреть в амбразуру на корабль НАТО. Путин наглец, но не кретин ! Он опасен, если почуствует слабость, нерешительность !
А если Украина и НАТО пробуют устроить дежурство и подождать пока проход не освободят - так этот сухогруз к хреням свинячьим там тонет. Россия опять очень сожалеет и извиняется, устраивает тендер на подьём судна. Тщательно выбирает исполнителя, потом оказывается что исполнитель своровал деньги, все со всеми судятся... А корабль в пролёте лежит до тех пор пока РФ на захочет открыть проход.
Этот мост даёт РФ такой простор для импровизации...
зеля фактически объявил отказ от совместного пользования Азовским морем.. зебеняки хлопали в ладоши. хомчак реализует этот отказ.
И нынче надо взглянуть на его участие в истории Иловайска в ином свете