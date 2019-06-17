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 Политика Украины
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 Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО

Украина не собирается повторять попыток прохода военных кораблей через Керченский пролив, как это было в ноябре 2018 года.

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал в интервью Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся. Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - сказал Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не собиралась выполнять нормы морского права в Керченском проливе, - Хомчак о захвате украинских кораблей

По его словам, во время захвата украинских моряков и судов российскими военными "были провокации с российской стороны".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Россия уже 5 месяцев затягивает процесс над украинскими моряками, - Климкин

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3132723
 
 
 Топ комментарии
 
Мирнийплан із душком зелємойши?
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Стратегия попахивает гавнецом....Это типа созвучие - приспосабливаться,подстраиваться,согласовываться,спрашиваться и т.д. ? Так это не стратегия. Это жололизание.Тому кто на тебя плюет.
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к чему такие заявления. Сначала найдите решения проблемы, а потом и трубите. А то получается, что проливом не пойдем, А что? отдадим оркам что ли.Пока пролив будет конфликтным, проходным, только тогда он будет украинским. Притормозите на минуточку и прощай....
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......это ВСЁ (белый флаг и признание в ПОРАЖЕНИИ )
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Правильно, у нас не так много кораблей, чтобы так просто их отдать. Не говоря уже о людях.
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И потому нужно затаиться и не отсвечивать, а лучше каждый раз запрашивать высочайшее соизволение его императорского пуйлочества.
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Что тут думать?
Зеро же сказал - встанет на колени, попросит - и ему все дадут
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Правильное решение. У порохоботов хотелось бы спросить: сколько ваш сывочолый гетьман построил подводных лодок (хотя бы дизель-электрических) в бытность президентом? Сколько у нас прибыло эсминцев или универсальных десантных кораблей? Но я, конечно, полностью за то, чтобы погрузить всех порохоботов, вопящих о поражении и дозволении *****, на баржу и пустить на таран через керченский пролив.
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Тебя повесим на нос корабля. Будешь гальюнной фигурой отпугивать врагов и морских демонов.
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Муженко розкритикував заяву Хомчака про відмову відправляти кораблі через Керченську протоку. Так? В такому випадку давайте спорядимо флотилію "Рошен" ... посадимо туди Муженко, Порошенко і інших Нестримних полководців, дамо їм все необхідне ... нехай покажуть клас!
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Опасное предложение. Я думаю, что в таком случае они поплывут не через к керченский пролив, а сразу же на Ростов. Поэтому лучше забить эти корабли порохоботами.
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Стратегия довольно проста - подаешь заявку и ждешь, пока пропустят те, кто контролирует Керченский пролив. Так что, Руся, не суши мозги - никаких особых разработок не нужно.
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яку таку стратегію??? кланятись цапам, щоби дали дозвіл користатись звичайними правилами???
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Переводим на понятный язык:
Мы будем искать такую коленно-локтевую позицию чтобы это было не очень больно.


Ну шо, Азов слит, теперь уже официально. Здобулы.
2,5 года назад я впервые услышал от российских СМИ-аналитиков, что надо полностью выдавить украинскую военную составляющую из азовской акватории и сделать этот бассейн закрытыми исключительными водами РФ со всеми вытекающими не только военными, но и экономическими последствиями.

И сразу было понятно, что без яростного сопротивления нам этого не преодолеть. Сегодня Хомчак по сути провозгласил капитуляцию. Пойду в который раз ******* за упокой Украины.
В общем Зельцер обещал договориться по середине и честно выполняет общаное, осталось выяснить где точно эта середина, хотя это уже не так и важно.
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Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3312Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявляет о том, что Вашингтон предлагает союзникам по Североатлантическому альянсу увеличить число своих кораблей в Чёрном море, чтобы способствовать обеспечению безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

в каждом конвое украинских судов будет корабль НАТО, то есть он будет выполнять функцию сопровождения. Одно дело задержать украинские суда, и совсем другое попытаться под тем же предлогом задержать корабль НАТО, другая цена вопроса.
в договоре между Украиной и Россией сказано, что свободный проход должен быть кораблей и суден обоих государств в Азовское море.Сам по себе Крымский мост - это уже провокация. одно дело создавать картинку в ток-шоу для внутренних граждан, совсем другое смотреть в амбразуру на корабль НАТО. Путин наглец, но не кретин ! Он опасен, если почуствует слабость, нерешительность !
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Предвижу развитие событий: Конвой с кораблём НАТО подходит к мосту не по установленным РФ правилам. В судоходном пролёте тут же случайно садится на мель какой нибудь сухогруз, перекрывая его напрочь. Россия очень извиняется, просит прощения но сроки какие потребуются на освобождение прохода называть не хочет. Корабли крутятся в окрестностях пока у них не закончится автономность и уходят обратно в порт...

А если Украина и НАТО пробуют устроить дежурство и подождать пока проход не освободят - так этот сухогруз к хреням свинячьим там тонет. Россия опять очень сожалеет и извиняется, устраивает тендер на подьём судна. Тщательно выбирает исполнителя, потом оказывается что исполнитель своровал деньги, все со всеми судятся... А корабль в пролёте лежит до тех пор пока РФ на захочет открыть проход. Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3834
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А хто РФ будет спрашивать?Подгонят краны и сами поднимут
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...а рядом новый затопится... Да ещё и с каким нибудь грузом который просто так не поднять (например со списанными боеприпасами на утилизацию, какие придётся по одному поднимать чтоб к чертям не рванули, или с бочками химикатов, которые поднять тоже целая спец операция). Да и затонуть может корабль такого размера, что кран для его подьёма не пройдёт под мостом.

Этот мост даёт РФ такой простор для импровизации...
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Нехай топлять.Их порты тоже будут заблокированы.А Украине это даст,ще один повод обратиться в суд.Плюс ко всему, пацаки продемонстрируют знов, себя во всей красе перед мировой общественностью.Можно экологов и Гринпис даже подключать...Неговоря вже що в морской мировой конторе им зальют сала за шиворот.Будут их корабли торбить по всем акваториям. Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8892
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Кроме как языком это сделать, больше ничего не вижу.
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пока в командовании такие дебилы , толку не будет
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тихим сапом сливаются интересы Украины, впрочем ожидаемо ((((
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а все начиналось с фразы зеленского - у нас нет ничего общего с россией, кроме границ.
зеля фактически объявил отказ от совместного пользования Азовским морем.. зебеняки хлопали в ладоши. хомчак реализует этот отказ.
И нынче надо взглянуть на его участие в истории Иловайска в ином свете
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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