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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, поэтому Европе стоит готовиться к газовому кризису, - Зеркаль

Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису, так как она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией.

Об этом в телефонном интервью Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне скептицизма, что она согласится на новый транзитный договор с Россией до истечения срока действия текущей сделки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину

Очень высока вероятность, что до 1 января 2020 года не будет нового контракта, по мнению Зеркаль.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказала замглавы МИД.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132720
 
   
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Україні газ непотрібен,бо по такій цені він для людей недоступний,а Європа нехай сама чухається))
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росія випробовує малі ядерні заряди на Новій Землі і тому Європі та США потрібно готуватись до локальної ядерної війни на території України, Польщі, Білорусі! Все набагато серйозніше ніж просте перекриття газової труби.
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Украина уже взяла в лизинг в Израиле несколько изделий для Московии. Средства доставки тоже есть Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7719
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Україні газ непотрібен,бо по такій цені він для людей недоступний,а Європа нехай сама чухається))
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Ни сельхозпроизводителям, ни IT-специалистам для работы газ не нужен вообще.
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А тепілам забугорним ..тим більше ! Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, поэтому Европе стоит готовиться к газовому кризису, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5586
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Та й щорічний прибуток від транзиту 2-5 млрд. дол. нафіг нада від клятих москалів ! Піднатужимось,самі заробимо,скинемось !
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Молодец , хлопче . Я сам топлю за то , шоб эту сраную трубу отрезать от москалей . Из-за этой трубы , Украина уже 28 лет является колонией москалей . А газа у нас своего полно .
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Действительно... Раньше как то жили без этой трубы... По большому счету простым людям от этой трубы ничего не перепадает
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хе-хе)) а у нас газовое процветание...чи ми теж Эвропа?))
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По логике нормальных людей, одновременно с прекращением транзита газа прекращается ЛЮБОЙ транзит из параши в Европу через территорию Украины всеми видами транспорта: трубопроводным, авто, ж-д. Но это если у власти нормальные люди, чего не наблюдается. Поэтому готовимся к газовому кризису. Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, поэтому Европе стоит готовиться к газовому кризису, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7428
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Я в курсе. Это который принимает в любом виде и с любой стороны.
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не только. Он еще писюнист, владелец 73% клавиш пианино "УКРАИНА"
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Иногда складывается впечатление, что главная задача Газпрома, это помочь США завоевать газовый рынок ЕС.
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только вот США не смогут продавать газ дешевле РФ. А какой европеец захочет платить больше?
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Какая стоимость американского газа?
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А може нам,нарешті,почати добувати власний газ,бо його запаси в нас оцінюються приблизно в 5,5 трильйонів,Карл, кубічних метрів. Та й продавати потихеньку старушкє-Европі...А кацапія нехай іде на #уй.Все таки в нас друге місце в Европі за запасами газу...Кому цікаво,зайдіть на Уніан,почитайте...
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І хто казав, що Зеркаль - це політик?
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Просто переговоры о транзите в ЕС должно вести ЕС, а Украина затем решать - выгодно это или нет, причем разговаривая только с ЕС
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если бы газ стал бесплатный, то трудно даже представить, как бы взлетела его цена для населения.
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Не заметили,как быстро и легко, решилась проблема власти в Молдове?Вот так же решиться проблема и с транзитным договором! Некто из "незалежних" политиков будет бежать впрыпрыжку туда ,куда скажет Европа!
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Новый контракт будет укладывать Тимошенко Юля,и Пеца ей уже не сможет помешать как когда то Ющара
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, поэтому Европе стоит готовиться к газовому кризису, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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