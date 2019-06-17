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 Политика Украины, За рубежом
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 Европе стоит готовиться к газовому кризису, поскольку Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, - Зеркаль

Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису, так как она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией.

Об этом в телефонном интервью Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне скептицизма, что она согласится на новый транзитный договор с Россией до истечения срока действия текущей сделки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину

Очень высока вероятность, что до 1 января 2020 года не будет нового контракта, по мнению Зеркаль.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказала замглавы МИД.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Также читайте: "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3132720
 
   
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Мінськ підтримав прагнення Києва українізуватись

У Білорусі долучилися до кампанії #KyivNotKiev.
На табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv, передає "Радіо Свобода".
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Для населення вистачає українського газу,для чого повввідавали родовища олігархам.Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2165
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на условиях раши нынешнее правительство договор отказывается заключать, раша ждет парламентских выборов и нового уступчивого правительства. Бойко уже примеряет свой зад на кресло премьера, этим и объясняются его поездки за поребрик и встречи в газпроме. У пацанов руки чешуться делить денежные потоки от газа.
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Vigilant‏ @H_Vigilant 2 часа назад

17 червня.
А ви в курсі, що саме 17 червня 1982 року у виступі на Генеральній Асамблеї ООН президент США Рональд Рейган назвав СРСР імперією зла?
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.....и она (страна ) ВНЕ ЗАКОНА !!! если дословно ((((
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А че Европе беспокоиться? В Словакии полным-полно газа. Украина уже два года там покупает... Да и Штаты помогут, если что. Завезут сжиженный.
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она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией. Источник: https://censor.net.ua/n3132720
Не корректная формулировка. Не на новый,а продление старого,чего требует газпром. На новый,основанный на правилах еврокомисии,не согласна раша.
Расчет на то,что ЕС додавит нафтогаз на подление транзита по старому контракту.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропе стоит готовиться к газовому кризису, поскольку Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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