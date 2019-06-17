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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Франция (2077) Елена Зеленская (17) Макрон Брижит (1)

 Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон. ФОТО

В рамках официального визита Президента Украины во Французскую Республику Елена Зеленская встретилась с супругой Президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон 01

Первые леди Украины и Франции дружески пообщались. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартии, которая определяет задачи и инициативы, курируемые первой леди.

"Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками.

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Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну", - говорится в сообщении.

Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон 02

Справка. С начала президентства Эмманюэля Макрона во Франции был официализован статус первой леди и в 2017 году представлена "Хартия прозрачности статуса жены главы государства", в которой определены роль, задачи и средства их выполнения со стороны жены Президента Франции.

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Так, первая леди Франции занимается коммуникацией с гражданским обществом в сфере образования, в частности инклюзивного, здравоохранения, защиты прав людей с особыми потребностями, культуры и культурного наследия, охраны детства, борьбы со школьным буллингом, гендерного равенства, прав женщин, защиты окружающей среды .

Источник: https://censor.net.ua/n3132719
 
   
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Володимир Саркісян
27 мин. ·

Зізнайтеся, ви у глибині душі сподіваєтеся, що сьогодні у Франції нашого Тузика ткнуть носом у калюжу?
Ні. І у Німеччині не ткнуть. І будь-де на континенті. Зеленський - зручний для Європи, бо уособлює не націю, а населення. Для одних він - просто свій, для інших - зручний дурник завдяки якому (і дурному вибору українців) можна позбутися головного болю і знов "дружити з Росією проти США". Це улюблена справа європейців, якою вони займаються на роботі, вдома, на кухні, у ванній, під ковдрою вночі. Аж доки не гряне чергова катастрофа і не прийде час їм бігти по захист до англосаксонського світу.
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Ткнут носом в свое говно они рошена, если не прекратит подрывать мирные инициативы.
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А що конкретно хотів сказати?
Наразі, це схоже на висер якийсь...
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Макронша хоть бы губы как то накрасила.
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Макронша выглядит изысканее и моложе нашей шавки
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Марфа Порошенко в цей час вишивала хрестиком з Трухановим))
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В першої леді Франції виявляється є обов'язки.... а в нашої лише по бажанню.
Побачимо.
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Молодец , в пятницу получишь шоколадку .
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Ловлю на слові.
Мені такий. 10 плиток.
Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон - Цензор.НЕТ 3973
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Таких нема у Пети , есть только Рошен Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон - Цензор.НЕТ 1278
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Так ви ж пригощаєте.. Чи у вас затонкий гаманець як на мої капризи ?
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Гороховий, не рви руках даремно: ЗЕ дуже любив жартувати над політиками в 95 кварталі, тепер прийшла його черга. І за його жарт про Україну порноактрису я буду чморити до кінця преЗЕденства, нехай пам'ятає ****!
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Француженка какая-то... несвежая. А жена Зеленского как будто в больничном халате.
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а в хутіна взагалі першої леді немає - він медвєдєвим користується
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...В ходе официального визита во Францию Зеленский заявил, что для туристов, посещающих нашу страну, украинские женщины - бренд.Встречу Зеленского с представителями самого большого в мире кампуса стартапов Station F транслировал телеканал "112 Украина".В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу развития Украины и роли IT-индустрии в этом процессе. Разъясняя свою позицию по этому поводу, президент обратил внимание на впечатления иностранных туристов, посещающих Украину.Так, он причислил к туристическим брендам страны красоту природы, кухню и украинских женщин.
"Кстати, я хочу сказать, что, немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - отметил президент.После президент добавил, что вскоре об Украине могут заговорить как о стране, в которой развита IT-индустрия."Но я вам хочу сказать, что есть другие цифры, которые свидетельствуют о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине, и больше 4 % ВВП Украины сейчас составляется через возмещение, через IT -отрасль, благодаря IT -компаниям. У нас в Украине больше 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будет развиваться в этом направлении", - подытожил Зеленский.https://antikor.com.ua/articles/309959-zelenskij_nazval_ukrainskih_henshchin_turisticheskim_brendom
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Учілка-псіхолог дуже швидко розкриє таємницю , хто в домі у прЗЕдента сценарист
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Вот думаю: а нельзя распустить часть Рады? Ну послать в сад оппопблок и БПП, а остальные пусть до осени поработают. И Зеленский будет сыт, и судьи Конституционного суда целы...
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Элегантный костюм, строгая прическа, сдержанный макияж. Хорошо наша Первая леди выглядит, достойно. Надеюсь, визит будет плодотворным.
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Аваков встретился с Макроном
Жена увидела жену Макрона
Один бедны Вова с интересом бродит по стартап-инкубатору...
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Зато Пете можно теперь бухать вволю, скоро и плокулол подтянется, вместе со спикелом.
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Если честно, то хоть в чем то мы Францию превосходим, я не зелебот если что. Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон - Цензор.НЕТ 3244
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон. ФОТО
 
 
 
 
 
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