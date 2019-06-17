 Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Первые леди Украины и Франции дружески пообщались. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартии, которая определяет задачи и инициативы, курируемые первой леди.

"Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками.

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Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну", - говорится в сообщении.

Справка. С начала президентства Эмманюэля Макрона во Франции был официализован статус первой леди и в 2017 году представлена "Хартия прозрачности статуса жены главы государства", в которой определены роль, задачи и средства их выполнения со стороны жены Президента Франции.

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Так, первая леди Франции занимается коммуникацией с гражданским обществом в сфере образования, в частности инклюзивного, здравоохранения, защиты прав людей с особыми потребностями, культуры и культурного наследия, охраны детства, борьбы со школьным буллингом, гендерного равенства, прав женщин, защиты окружающей среды .