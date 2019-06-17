 Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Первые леди Украины и Франции дружески пообщались. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартии, которая определяет задачи и инициативы, курируемые первой леди.
"Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками.
Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну", - говорится в сообщении.
Справка. С начала президентства Эмманюэля Макрона во Франции был официализован статус первой леди и в 2017 году представлена "Хартия прозрачности статуса жены главы государства", в которой определены роль, задачи и средства их выполнения со стороны жены Президента Франции.
Так, первая леди Франции занимается коммуникацией с гражданским обществом в сфере образования, в частности инклюзивного, здравоохранения, защиты прав людей с особыми потребностями, культуры и культурного наследия, охраны детства, борьбы со школьным буллингом, гендерного равенства, прав женщин, защиты окружающей среды .
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Зізнайтеся, ви у глибині душі сподіваєтеся, що сьогодні у Франції нашого Тузика ткнуть носом у калюжу?
Ні. І у Німеччині не ткнуть. І будь-де на континенті. Зеленський - зручний для Європи, бо уособлює не націю, а населення. Для одних він - просто свій, для інших - зручний дурник завдяки якому (і дурному вибору українців) можна позбутися головного болю і знов "дружити з Росією проти США". Це улюблена справа європейців, якою вони займаються на роботі, вдома, на кухні, у ванній, під ковдрою вночі. Аж доки не гряне чергова катастрофа і не прийде час їм бігти по захист до англосаксонського світу.
Наразі, це схоже на висер якийсь...
Побачимо.
Мені такий. 10 плиток.
"Кстати, я хочу сказать, что, немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - отметил президент.После президент добавил, что вскоре об Украине могут заговорить как о стране, в которой развита IT-индустрия."Но я вам хочу сказать, что есть другие цифры, которые свидетельствуют о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине, и больше 4 % ВВП Украины сейчас составляется через возмещение, через IT -отрасль, благодаря IT -компаниям. У нас в Украине больше 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будет развиваться в этом направлении", - подытожил Зеленский.https://antikor.com.ua/articles/309959-zelenskij_nazval_ukrainskih_henshchin_turisticheskim_brendom
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