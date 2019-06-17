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 Сегодня пятую годовщину создания отмечает 42-й отдельный мотопехотный батальон из Кропивницкого. ФОТО

Сегодня, 17 июня, пятую годовщину со дня своего создания отмечает 42-й отдельный мотопехотный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в Кропивницком.

Сегодня пятую годовщину создания отмечает 42-й отдельный мотопехотный батальон из Кропивницкого 01

"Торжества начались в Ковалевском парке, откуда участники мероприятия прошлись пешком до Крепостных Валов, где у военно-мемориального комплекса вспоминали своих побратимов", - передает местное издание "Из первых уст", сообщает Цензор.НЕТ.

Возложением цветов и минутой молчания также почтили память защитников Украины на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища Кропивницкого.

Сегодня пятую годовщину создания отмечает 42-й отдельный мотопехотный батальон из Кропивницкого 02

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Сегодня пятую годовщину создания отмечает 42-й отдельный мотопехотный батальон из Кропивницкого 03
Сегодня пятую годовщину создания отмечает 42-й отдельный мотопехотный батальон из Кропивницкого 04

42-й отдельный мотопехотный батальон был сформирован из добровольцев Кировоградской области и сначала назывался 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления" и состоял из 644 человек.

В начале августа 2014 года 42-й БТрО был командирован в Краматорск охранять аэродром. Часть подразделения отправили на Саур-Могилу.

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27.08.14 года отряд 42-го батальона численностью в 90 человек перебросили вертолетами из Краматорска в район Докучаевска, где усилили двумя единицами БМП. Отряд должен был встретиться с ротной-тактической группой 92-й механизированной бригады в районе поселка Колоски, и должна была состояться попытка деблокировать окруженные под Иловайском украинские силы. Сводный отряд батальона так и не встретился с 92-й бригадой, - в ночь с 27 на 28 августа подвергся артиллерийским обстрелам. Погибли бойцы батальона Евгений Мельничук, Владимир Татомир и Максим Харченко, а большинство бойцов отряда попали в плен.

25-26 января 2015 года бойцы батальона вели тяжелые бои, защищая высоту 307,5 ​​"Валера" под Санжаровкой в битве за Дебальцево.

В июне 2015 года на ротацию из боев вернулось более 100 бойцов батальона.

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В ноябре 2014 г. 42-й БТрО был переформатирован в 42-й отдельный мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, которая сформирована на базе 17-го, 34-го и 42-го батальонов

Источник: https://censor.net.ua/n3132717
 
 
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нижнє фото , фото могили мого друга Володі Степанка. Загинув під Дебальцевом. Разом пройшли Майдан.
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Правда Жизни,
Светлая и вечная память Вашему другу.........
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С годовщиной.........
Героям Слава!!!..........🇺🇦
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Вашингтонский Обком‏ @_Fashington 15 июн.



Я рад за Зеленского! Ему повезло сейчас побывать в Мариуполе! А ведь всё могло получиться иначе, если бы "российские войска отодвинули границу перед собой" чуть дальше!
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Попользовался заслугами других и поприкалывался в фонтанчике ... А ЗЕбилам лучше опровергайть говно от кумира, а не вешать его уже сегодня его на порохоботов. Их враг не порохоботы - их враг говно от ЗЕ...
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