 Сегодня пятую годовщину создания отмечает 42-й отдельный мотопехотный батальон из Кропивницкого. ФОТО

"Торжества начались в Ковалевском парке, откуда участники мероприятия прошлись пешком до Крепостных Валов, где у военно-мемориального комплекса вспоминали своих побратимов", - передает местное издание "Из первых уст", сообщает Цензор.НЕТ.

Возложением цветов и минутой молчания также почтили память защитников Украины на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища Кропивницкого.

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42-й отдельный мотопехотный батальон был сформирован из добровольцев Кировоградской области и сначала назывался 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления" и состоял из 644 человек.

В начале августа 2014 года 42-й БТрО был командирован в Краматорск охранять аэродром. Часть подразделения отправили на Саур-Могилу.

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27.08.14 года отряд 42-го батальона численностью в 90 человек перебросили вертолетами из Краматорска в район Докучаевска, где усилили двумя единицами БМП. Отряд должен был встретиться с ротной-тактической группой 92-й механизированной бригады в районе поселка Колоски, и должна была состояться попытка деблокировать окруженные под Иловайском украинские силы. Сводный отряд батальона так и не встретился с 92-й бригадой, - в ночь с 27 на 28 августа подвергся артиллерийским обстрелам. Погибли бойцы батальона Евгений Мельничук, Владимир Татомир и Максим Харченко, а большинство бойцов отряда попали в плен.

25-26 января 2015 года бойцы батальона вели тяжелые бои, защищая высоту 307,5 ​​"Валера" под Санжаровкой в битве за Дебальцево.

В июне 2015 года на ротацию из боев вернулось более 100 бойцов батальона.

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В ноябре 2014 г. 42-й БТрО был переформатирован в 42-й отдельный мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, которая сформирована на базе 17-го, 34-го и 42-го батальонов