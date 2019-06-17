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 Политика Украины, За рубежом
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 125 украинцев подали документы на получение гражданства России по упрощенной процедуре, - МВД РФ

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД РФ от бывших жителей Крыма и Севастополя.

Так, как пишет Цензор.НЕТ, ответили в пресс-службе МВД РФ на запрос российского информагентства ТАСС.

Сообщается, что рассмотрение документов и принятие решений по ним продлится три месяца, но пока ни одного такого решения еще не принято и ни одного паспорта гражданина РФ по этим заявлениям не выдано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед получением российского паспорта жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ, - глава МинВОТ Черныш

Напомним, указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

В Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Также читайте: Украина и мир не признают российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - МИД

Российские паспорта по упрощенной программе получила 14 июня в Ростовской области первая группа жителей временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3132716
 
 
 Топ комментарии
 
ну так давай лугандонянен вали на удмуртию , чего ты ждешь?
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от молодці ...пашпорт отримали і ...нах...й на гггодіну в нечерножопье ...гггодина мать ...мать вашу ждёт вас дебилы
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а я так надеялся, шо це кацапский фейк
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Утырки в раде, если они такие патриоты, могли бы принять закон о лишении гражданства тех, кто получает гражданство страны-агрессора.
Зеленский по очевидным электоральным причинам такой закон подать не может, а этим банкротам что мешает?
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так нельзя
это будет дискриминация
либо запретить любое второе - либо можно любое
но они там все не готовы отказаться от второго - бежать то куданить надо
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Ну если таки родят закон о колаборантах который Петя так и не удосужился то очень таки можно будет и лишать
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Монополия на патриотизм - ОПАСНО
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Это не монополия на патриотизм, это предохранитель от измены.
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от молодці ...пашпорт отримали і ...нах...й на гггодіну в нечерножопье ...гггодина мать ...мать вашу ждёт вас дебилы
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то же считаю это положительным моментом.дамбасское гавно отправится к мордовскому гавну. И даже тупая дамбасня понимает что им жизни не будет в Украине.
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Положительным то положительным, но чего так мало, такими темпами мы от ваты млн лет избавляться будем.
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тоже верно. Нужно максимально ускорять этот процесс. Нужно более активно обихтамнечивать дамбасню - бамбасню. чтобы мотимировать их получать собачий папирец.
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Я бы ввел законодательно субсидию для желающих уехать в мордор, с обязательным отказом от украинского гражданства, лучше так чем воевать с ними, пусть их дети благодарят потом из Сирий с Венесуэлами.
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и чтобы эти подъемные рыжая мразь ахметка выплачивала единовременно.
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Заманчиво...Пенсии тама раза в два-три повыше будут. А здеся уже кранты подходят - уже и овощи не по карману... ЕС в 2035. Не, не дотяну.
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ну так давай лугандонянен вали на удмуртию , чего ты ждешь?
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Не родит в Чите? Не расстраивайся ***** вам не то шо в 2, в 10 раз нарисует. Тока успевай лопаты зубами гнуть
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Виктор, может нужна помощь в сборах или нет денег на переезд?
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Сходил, посмотрел на грядки, конечно в карман не влезет.
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так хакассы и коми их за своих одноплеменников не принимали. даже чуваши считали дамбасню расово неполноценной.
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Дуже гарно, відразу віявили велику групу зрадників та майбутнії колаборанів. СБУ потрібно іх зразу на замітку взяти.
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с этим проблем нету. с мордовским аусвайсом дамбасне присваивают код платныка податкив. По нему любого такого дамбасоиуду вычислить можно онлайн.
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на балата - расейюшкуу!!!))) не может не радовать !!! отличная новость ! нах - За пАребрик!!!!!
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А слабо нашому харанту взяти,та і позбавити цих уродів українского громадянства?
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А що ж робити з тими що сидять в ВР із паспортами РФ???
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а чо?снег как сошел-так и начали разбирать 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 2769.чо раньше заморачиваться то?

125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 2619
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины125 украинцев подали документы на получение гражданства России по упрощенной процедуре, - МВД РФ
 
 
 
 
 
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