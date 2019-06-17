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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (23063) Зеленский (1783) Париж (335) роспуск (203)

 "Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества", - Зеленский журналистам в Париже

Президент Владимир Зеленский убежден в законности изданного им указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом он сказал в понедельник в Париже, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, как он будет реагировать, если теоретически КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский сказал: "Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд".

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

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11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3132714
 
 
 Топ комментарии
 
не чекаючи на рішення суду партія ПЕСиків вже витратила на свою агітацію сотні мільйонів - натомість партія Слуга Народу не витратила а ні копійки ... але партія СН набирає вже більше 50% , а ПЕС - пролітає ! "Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 8479
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В Молдове КС принимает решение, потом отменяет под давлением. И наш КС не блещет принципиальностью и доверие к ниму ноль. Так что, как народ, так и должно быть. А выборы это демократический способ выхода из политического кризиса. Да и Штаты с МВФ уже указали на новый парламент.
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Возможно, но я думаю в таких юридически сильных странах как США и Британия, найдутся пару юристов которые смогут разобраться в конституционности указа, не хочется чтобы потом каждый раз конституцию насиловали.
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с Указом все ясно. Если с 2016 года распалась коалиция "Евароейский выбор" (вышли фаркции Ляшко, Тимошенко и Самапомощь) при этом Рада не проголосовала за роспуск Кабмина, значит сложилась другая коалиция неизвестная людям. Т.е. антиконституционная За это будут сдить Порошекно и Парубия.
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Игорь, с указом все ясно это аргумент для бабушек у подъезда, в юриспруденции все таки немного по другому, иначе бы конституционные вопросы решал бы не суд а лайки в соцсетях.
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я тебе написал все юридические доводы. Коалициян нужна только для создания Кабмина. С уходом Яценюка Кабмин стал не легитимным. Поэтому КС ничего вообще не ответит, что бы не отменять указы Гройсмана.
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Молодец президент ! Народ поддерживает Вас
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і смокче кловун у бєні тоже по запросу общєства.
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Порохоботи дуже боляче переживають крах мародера.
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Разве он не в Ростове с 1 мая? Он же никто, ни депутат ни президент, почему он не закрыт еще?
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Прокурор югик ступор и ВР в том числе.
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Хм, при чем здесь ВР, он не депутат, берет Баканов его за задницу и ведет в суд.
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Все признаки ломки. Агрессия и бессвязность мысли.
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Какая боль , какая боль. Зеленский-порошенко 5-0......"Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 9442
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Знову не ліпиться, кацапе. Коломойський - єдиний з українських олігархів, хто без роздумів зайняв проукраїнську позицію. І, доречі, добряче залив вам, кацапам, сала за шкіру
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Зебилы, начинайте приходить в чувство, уже не так жарко на улице. А выборы будут, только осенью.
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У вас, цапів, виборів не буде НІКОЛИ. Бо ви, цапи, кадирівські підніжки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества", - Зеленский журналистам в Париже
 
 
 
 
 
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