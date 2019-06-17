 "Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества", - Зеленский журналистам в Париже

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом он сказал в понедельник в Париже, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, как он будет реагировать, если теоретически КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский сказал: "Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд".

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

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11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения.