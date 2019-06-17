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 Политика Украины, Общество
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 Создается рабочая группа, которая будет разрабатывать проект новой судебной реформы, - Богдан

Итоги судебной реформы, реализуемой в Украине в течение последних лет, не обеспечили рост уровня доверия к этой ветви власти.

Об этом сообщил глава Администрации президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

По его словам, в Украине фактически закончилась судебная реформа, которую проводила предыдущая власть.

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"Что мы видим - уровень доверия к судебной власти не поднялся: украинцы как не верили, как не видели результатов, так и не видят. Недоверие к судебной системе и ее эффективное функционирование - это как раз вопрос инвесторов - в Украину никогда не придет инвестор, если не будет честной и некоррумпированной судебной системы", - сказал он.

Богдан сообщил, что команда президента не хочет идти по пути перестановки людей с одних мест на другие.

"Если не меняется суть - надо реформировать процессы, которые проходят в судебной системе, надо реформировать законодательство, которое отвечает за честность судебной системы, за привлечение к ответственности людей, которые принимают решения не на основании закона, а на основании каких-то своих внутренних факторов", - отметил глава Администрации.

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Богдан подчеркнул, что уже создается рабочая группа, которая будет разрабатывать проект судебной реформы.

"Но эта судебная реформа будет направлена ​​не на то, чтобы поднять каких-то людей и переставить их местами и контролировать судебную власть. Она будет создана для того, чтобы это были такие противовесы, которые бы функционировали должным образом, как в нормальной развитой стране, которая обеспечивала бы как раз честность принятия решений, и это бы открыло дорогу для больших инвестиций и развития государства", - подчеркнул Богдан.

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.

По мнению Совета Европы, результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".

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Источник: https://censor.net.ua/n3132712
 
 
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Спокон віку суд в Україні вигравав той хто більш заплатить))
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Это красивая украинская традиция.
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Портнов кваліфікований спеціаліст, чому і ні?
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А Петя казав, що в нас все реформовано!
Він, що, брехав?!
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Як завжди. А де і коли він не брехав? Питання риторичне.
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під керівництвом Портнова, а може Татькова, ні?
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