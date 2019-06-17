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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Германия (3351) Россия (73044) Зайберт (18) Транзит газа (60)

 Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину

Германия настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.

"С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - заявил Зайберт.

По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и Россией. Спекулировать на случай "другого сценария" в Германии пока не собираются.

Зайберт допустил, что тема газопровода, которую в Германии несмотря на все считают экономической, но с "политическим и геополитическим подтекстом", будет поднята на встрече канцлера Ангелы Меркель с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник в Берлине. Эта тема постоянно поднималась и во время встреч с его предшественником Петром Порошенко, отметил он.

Представитель Минэкономики и энергетики ФРГ Анника Айнхорн также отметила, что руководитель ведомства Петер Альтмаер и заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевкович обнародовали заявление по результатам их переговоров по этому вопросу. Она также отметила, что Альтамаер требует сохранения транзита и заявляет такую свою позицию на всех встречах с российскими коллегами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132711
 
 
 Топ комментарии
 
тю...так все порохоботы по данным зрады еще 21 апреля в ростов эвакуировались...чего их разгонять то? Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину - Цензор.НЕТ 1476
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у сраши))))
а потом вместе тянут СП-2 и обижаются...вместе, когда кто-то им мешает...
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https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21/videos/2277427889252905/

лютый ппц.. без бАмажки - набор слов..
в Мариуполе - "актер разговорного" жанру...
военные ржут не особо стесняясь...
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Вот собственно и сама речь:
«Дуже дякую хлопці, я хочу вас всіх привітати, і всіх людей і всю нашу країну всю Україну, я вас хочу привітати з сьогоденням е-е-е з цим відкриттям е-е-е цього діючого, потужного абсолютно нового е-е-е центру. Ви знаєте, я побачив, найголовніше я побачив що ми з вами розуміємо що зараз в нас війна і ми всі бажаємо, щоби ця війна закінчилась. Але ми розуміємо, що на вас дуже е-е-е дуже серйозна функція тому що після закінчення війни коли ми обов'язково обов'язково повернемо наші теріторії обов'язково повернемо теріторії в состав нашої України, вони наші у нас Україна єдина я розумію що на вас буде дуже серйозна відповідальність тому що наша війна з приводу розмінування буде продовжуватись тисячі гектар, які чекають на вас це великий тягар і велика відповідальність вашої праці.
Я вам всім правда бажаю успіху, бережіть себе, ми будемо робіть все що можемо тому що ви для нас головні ви захищаєте нашу країну захищаєте кожного нас кожну людину наших дітей ми вам дякуємо, дякуємо за все і ви знаєте ... наша найголовніше що я ще побачив це відношення до людини тому людину у цьому центрі розмінування я побачив головні речі це не тіки такий високий технічний стан цього центру це і умови життєдієль-життєдіяльності на саперів ваші умови, і я дуже вдячний всім хто відкриває цю цей центр за те що такий відношення до наших хлопців.
Дякуємо вам, вам успіху, бережіть себе, ще раз я розумію, що у нас дуже гарна країна і бажаю завжди кажуть бажаємо чистого неба, але ви знаєте я вам бажаю не тіки чистого синього неба, я вам бажаю безпечної нашої землі. Так шо ще раз кажу бережіть себе, дякую слава Україні».
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Эх, Виктор Федорович и Микола Янович, простите, что считал вас косноязычными и недалекими... Мне просто не с чем было сравнивать.
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у сраши))))
а потом вместе тянут СП-2 и обижаются...вместе, когда кто-то им мешает...
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А было время ...Рашка своих лопухов стреляла.когда те говорили,шо Германия готовится напасть и уже переходит границу ))
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И это ЗЕ еще с Меркель не встречался даже
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Старая шлюха пытается заштопать целку! Как там "Северный поток-2", а товарищ Меркель?
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Не пытается. Это просто дежурные фразы которые должны быть сказаны. А что будет с Украиной, им глубоко пох.
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Не трогаем ни По, ни Зе'...
Что-то ведь произошло, что немцы так поменялись?
Неужели анонс санкций против СП2, которые проглаголили США?
Или ещё что-то?
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Меркель обещала, что транзит сохранится в полном объеме....
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Обещать, не значить жениться!
Решение Меркель было 50/50!!!
Но почему перевес пошёл в пользу Украины?
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Меркель пока в кидалове политическом не была замечена - бережет репутацию и на открытый конфликт с США идти не хочет....и слава Богу...
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тобто - те , що за 5 років ці обидва не сидять - означає , що соєва влада працювала на кремль ? Нарешті і ви це визнали ...
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а чого вони й досі не сидять?зелена влада вже скоро місяць
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а чого вони й досі не сидять? соєва влада була аж 5 років ...
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Так раньше была плохая власть, а сейчас народная и справедливая...или они одинаковые?.. Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну - Цензор.НЕТ 609
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вот тут стоит напрячься и посмотреть,шо зелебеня меркельше наобещает
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нічого особливого - просто пообіцяє розігнати мінстець і його кацапських ботів ...))
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тю...так все порохоботы по данным зрады еще 21 апреля в ростов эвакуировались...чего их разгонять то? Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину - Цензор.НЕТ 1476
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Транзит и останется в Словакию, Венгрию. Но объёмы...
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Не, с 1 01 2020 ГТС закрывается, сам фуйло сказал, так что 31 ,12 сами начнем на металлолом сдавать.
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Там же несколько ниток. Одна останется, а то как из Словакии газ покупать?
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Все обрежут местные вуйки, почему кому то назло себе можно упустить клиента, который просто покупал по 50 млрд в год, а им нельзя?
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Сказал для замыливания обнимашек с Ордой.
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Сильно требует? Туфлей по трибуне стучит?))
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четвертый рейх с пятым никак не определятся - делить Украину, или пусть пока живет.
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так же, как и Будапештского меморандума????
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Дружно скажем тевтонам ОТКАЗОМ
Не коснемся фашисткого газа
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За Україну переймається, треба ж і українцям десь газ вору.......ой, брати))
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У немцев комплекс вины перед русскими, за 20 миллионов убитых. Поэтому русофобия там считается чем-то неприличным, как расизм.
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Да ладно, тогда русские должны все дружно повеситься, они больше немцев русских поубивали.
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Это да. Но когда-то же они должны поумнеть.
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Какие есть предпосылки для этого? Как 200 лет назад русские солдаты умирали за таможенные интересы британцев, как Суворов был обычным Басаевым конца 19 века, ну или вагнеровцем, так все и осталось.
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Тобто - Німеччина вимагає , аби Україна допомагала агресору заробляти бабло , забезпечуючи їй транзит своєю територією ?
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Трамп о "Северном потоке - 2": Мы защищаем Германию от России. А РФ получает миллиарды долларов из Германии...
ЕС должен каждый год уменьшать покупки энергоносителей из России и так показать свою решимость в поддержке демократический ценностей и целостности Украины, но ЕС это гниль, которая финансирует Россию агрессора.
https://gordonua.com/news/money/tramp-o-severnom-potoke-2-my-zashchishchaem-germaniyu-ot-rossii-a-rf-poluchaet-milliardy-dollarov-iz-germanii-1035757.html
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Одна маленькая Дания, дала соснуть большой раииси. Ведь Дания не дает дальше вести северный поток. Ахахаха
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Ну не то что не дает, просто москалям приходится вилять тем трубопроводом в зависимости от политической ситуации, не удивлюсь если они в итог через Шпицберген поведут.
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Где, окромя сочиненного заметкописателем заголовка, видно, что это требуют от России?
"наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным" - любой, умеющий читать, поймет, что это требование именно к Украине, чтобы держала трубу в образцовом порядке, на случай, если она понадобится Европе. Даже если труба пустует.
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Ну вообще то в первом предложении, "Германия настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины", или вы думаете что транзит через Украину проводит Бангладеш?
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Требовать надо было перед заключением контракта на строительство СП-2 как непременное условие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания требует от России продолжения газового транзита через Украину
 
 
 
 
 
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