 Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.

"С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - заявил Зайберт.

По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и Россией. Спекулировать на случай "другого сценария" в Германии пока не собираются.

Зайберт допустил, что тема газопровода, которую в Германии несмотря на все считают экономической, но с "политическим и геополитическим подтекстом", будет поднята на встрече канцлера Ангелы Меркель с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник в Берлине. Эта тема постоянно поднималась и во время встреч с его предшественником Петром Порошенко, отметил он.

Представитель Минэкономики и энергетики ФРГ Анника Айнхорн также отметила, что руководитель ведомства Петер Альтмаер и заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевкович обнародовали заявление по результатам их переговоров по этому вопросу. Она также отметила, что Альтамаер требует сохранения транзита и заявляет такую свою позицию на всех встречах с российскими коллегами.

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