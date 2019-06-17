 Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.
"С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - заявил Зайберт.
По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и Россией. Спекулировать на случай "другого сценария" в Германии пока не собираются.
Зайберт допустил, что тема газопровода, которую в Германии несмотря на все считают экономической, но с "политическим и геополитическим подтекстом", будет поднята на встрече канцлера Ангелы Меркель с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник в Берлине. Эта тема постоянно поднималась и во время встреч с его предшественником Петром Порошенко, отметил он.
Представитель Минэкономики и энергетики ФРГ Анника Айнхорн также отметила, что руководитель ведомства Петер Альтмаер и заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевкович обнародовали заявление по результатам их переговоров по этому вопросу. Она также отметила, что Альтамаер требует сохранения транзита и заявляет такую свою позицию на всех встречах с российскими коллегами.
лютый ппц.. без бАмажки - набор слов..
в Мариуполе - "актер разговорного" жанру...
военные ржут не особо стесняясь...
«Дуже дякую хлопці, я хочу вас всіх привітати, і всіх людей і всю нашу країну всю Україну, я вас хочу привітати з сьогоденням е-е-е з цим відкриттям е-е-е цього діючого, потужного абсолютно нового е-е-е центру. Ви знаєте, я побачив, найголовніше я побачив що ми з вами розуміємо що зараз в нас війна і ми всі бажаємо, щоби ця війна закінчилась. Але ми розуміємо, що на вас дуже е-е-е дуже серйозна функція тому що після закінчення війни коли ми обов'язково обов'язково повернемо наші теріторії обов'язково повернемо теріторії в состав нашої України, вони наші у нас Україна єдина я розумію що на вас буде дуже серйозна відповідальність тому що наша війна з приводу розмінування буде продовжуватись тисячі гектар, які чекають на вас це великий тягар і велика відповідальність вашої праці.
Я вам всім правда бажаю успіху, бережіть себе, ми будемо робіть все що можемо тому що ви для нас головні ви захищаєте нашу країну захищаєте кожного нас кожну людину наших дітей ми вам дякуємо, дякуємо за все і ви знаєте ... наша найголовніше що я ще побачив це відношення до людини тому людину у цьому центрі розмінування я побачив головні речі це не тіки такий високий технічний стан цього центру це і умови життєдієль-життєдіяльності на саперів ваші умови, і я дуже вдячний всім хто відкриває цю цей центр за те що такий відношення до наших хлопців.
Дякуємо вам, вам успіху, бережіть себе, ще раз я розумію, що у нас дуже гарна країна і бажаю завжди кажуть бажаємо чистого неба, але ви знаєте я вам бажаю не тіки чистого синього неба, я вам бажаю безпечної нашої землі. Так шо ще раз кажу бережіть себе, дякую слава Україні».
а потом вместе тянут СП-2 и обижаются...вместе, когда кто-то им мешает...
Что-то ведь произошло, что немцы так поменялись?
Неужели анонс санкций против СП2, которые проглаголили США?
Или ещё что-то?
Решение Меркель было 50/50!!!
Но почему перевес пошёл в пользу Украины?
Не коснемся фашисткого газа
ЕС должен каждый год уменьшать покупки энергоносителей из России и так показать свою решимость в поддержке демократический ценностей и целостности Украины, но ЕС это гниль, которая финансирует Россию агрессора.
https://gordonua.com/news/money/tramp-o-severnom-potoke-2-my-zashchishchaem-germaniyu-ot-rossii-a-rf-poluchaet-milliardy-dollarov-iz-germanii-1035757.html
"наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным" - любой, умеющий читать, поймет, что это требование именно к Украине, чтобы держала трубу в образцовом порядке, на случай, если она понадобится Европе. Даже если труба пустует.