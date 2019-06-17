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 Политика Украины
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Все про:выборы (22536) Житомирщина (693) Журавский (50) ОПОРА (143) Слуга народа (51)

 Неизвестные проводили на Житомирщине опрос, в котором указывали экс-"регионала" Журавского представителем "Слуги народа". Партия подала заявление в полицию, - "Опора"

В пгт Черняхив Житомирской области (ОВО №66) 14 июня неизвестные лица проводили опрос среди избирателей и распространяли листовки со списком кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа". Среди фамилий вероятных кандидатов - Виталий Журавский. В местной ячейке партии причастность Журавского к организации отрицают и написали заявление в полицию.

В комментарии ОПОРЕ представитель партии "Слуга народа" в пгт Черняхив Владимир Николайчук рассказал, что Виталий Журавский не имеет отношения к партии, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже написал заявление в полицию по этому поводу. У нас выявилось, что проводят по Черняхиву соцопрос, где предоставляют для ознакомления две листовки: первую партийную, а вторую со списком кандидатов, где стоит напротив фамилии Журавский - партия "Слуга народа". В обнародованном официально списке партии, Журавский не является ни членом, ни выдвиженцем партии", - рассказал Владимир Николайчук.

Неизвестные проводили на Житомирщине опрос, в котором указывали экс-регионала Журавского представителем Слуги народа. Партия подала заявление в полицию, - Опора 01

На сайте партии "Слуга народа" указан пока только один кандидат по Житомирской области - ВО №62 (г.. Житомир) Игорь Герасименко.

Неизвестные проводили на Житомирщине опрос, в котором указывали экс-регионала Журавского представителем Слуги народа. Партия подала заявление в полицию, - Опора 02

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В комментарии Виталий Журавский назвал распространение таких листовок "фейком" и отметил, что будет баллотироваться, как самовыдвиженец. "Это неправда, мне об этом уже сказали, это какой-то фейк. Я планирую баллотироваться как самовыдвиженец. Я не знаю кто это делает. Во время этих выборов провокаций очень много. Вы уже не первые мне звоните", - отметил Виталий Журавский.

Неизвестные проводили на Житомирщине опрос, в котором указывали экс-регионала Журавского представителем Слуги народа. Партия подала заявление в полицию, - Опора 03

В Черняхивском отделении полиции информацию об инциденте подтвердили. "К нам поступила такая информация, зарегистрирована, сейчас проходит опрос и установка четырех человек, кто они, действительно ли они являются представителями со стороны Журавского. Потому что, когда к ним подошли представители партии "Слуга народа" и начали интересоваться их работой, то они убежали. Сейчас устанавливаются эти лица и проверяется информация по данному поводу", - рассказала Ольга Бондарчук, ответственная за взаимодействие со СМИ Черняхивского отделения полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3132706
 
   
 Топ комментарии
 
NNN - но только не удивлюсь, если эти неизвестные окажутся из "Слуг Народа"...

Отвлечь внимание общественности одним сепаром, что бы завести в ВР 50 других...
Беня на такие фокусы мастер...
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То шо "слуга урода" сборище недобитых рыгов-украинофобов не удивляет.
Одним больше одним меньше...
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типова провокація в стилі соєвих ПЕСиків ...
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типова провокація в стилі соєвих ПЕСиків ...
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NNN - но только не удивлюсь, если эти неизвестные окажутся из "Слуг Народа"...

Отвлечь внимание общественности одним сепаром, что бы завести в ВР 50 других...
Беня на такие фокусы мастер...
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всі попередні 5 років соєва влада дбайливо оберігала сєпарів і ригоАналів - в цьому вони справжні майстри !
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Лікуйтесь, болезні. Це ваші партнери по 73% свій лекторат в стійло повертають. А ви думали, що вони пожертвують своїми місцями і впливом в Раді задля якихось "слуг народа"? Це початок. Далі буде
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А яка різниця? слуга урода или уродливая прислуга-один хрен.
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То шо "слуга урода" сборище недобитых рыгов-украинофобов не удивляет.
Одним больше одним меньше...
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прогавкав ПЄСик саздатєля партии недобитых рыгов-украинофобов
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Неизвестные это стопудово от Порошенка,и чем скорее его посадят,тем лучше для всей Украины !
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головне - позбавити їх накраденого майна і грошей - без них вони все одно жити не зможуть !
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Фантазуйте й далі. Не відхиляйтесь від закладеної програми. А риги (кацапи) , тим часом, ваших виборців до себе перетягнуть. Хоча беня з пуйлом можуть й домовитись
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Виталик, не волнуйся!
Станешь слугой - останешься хозяином!)))
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зекретины уже так обоссали зебобиков,что вонь по всей Украине...
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Журавский лезет в ВР из всех щелей, Есть эпическое фото, как его бросали в мусорный контейнер при ВР, но похоже это его нисколько не смущает.
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Смердюча спроба реклами Герасименка і слуги урода.
Пам"ятаєте адвоката Хілька,що подавав позов про зняття з реєстрації Зеленського ? Впізнаю почерк.Але лохи схавають.

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Да ладно , одно название уже говорит о многом : " слуга народа " . Там такое сборище , что таки да зебил лучший из них, ну по краеней мере просто дурак.
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клован прощуповает почву, готовит народ к тому что будут возвращаться регианалы и прочье отродье,что уже и происходит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеизвестные проводили на Житомирщине опрос, в котором указывали экс-"регионала" Журавского представителем "Слуги народа". Партия подала заявление в полицию, - "Опора"
 
 
 
 
 
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