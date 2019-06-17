 Неизвестные проводили на Житомирщине опрос, в котором указывали экс-"регионала" Журавского представителем "Слуги народа". Партия подала заявление в полицию, - "Опора"

В комментарии ОПОРЕ представитель партии "Слуга народа" в пгт Черняхив Владимир Николайчук рассказал, что Виталий Журавский не имеет отношения к партии, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже написал заявление в полицию по этому поводу. У нас выявилось, что проводят по Черняхиву соцопрос, где предоставляют для ознакомления две листовки: первую партийную, а вторую со списком кандидатов, где стоит напротив фамилии Журавский - партия "Слуга народа". В обнародованном официально списке партии, Журавский не является ни членом, ни выдвиженцем партии", - рассказал Владимир Николайчук.

На сайте партии "Слуга народа" указан пока только один кандидат по Житомирской области - ВО №62 (г.. Житомир) Игорь Герасименко.

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В комментарии Виталий Журавский назвал распространение таких листовок "фейком" и отметил, что будет баллотироваться, как самовыдвиженец. "Это неправда, мне об этом уже сказали, это какой-то фейк. Я планирую баллотироваться как самовыдвиженец. Я не знаю кто это делает. Во время этих выборов провокаций очень много. Вы уже не первые мне звоните", - отметил Виталий Журавский.

В Черняхивском отделении полиции информацию об инциденте подтвердили. "К нам поступила такая информация, зарегистрирована, сейчас проходит опрос и установка четырех человек, кто они, действительно ли они являются представителями со стороны Журавского. Потому что, когда к ним подошли представители партии "Слуга народа" и начали интересоваться их работой, то они убежали. Сейчас устанавливаются эти лица и проверяется информация по данному поводу", - рассказала Ольга Бондарчук, ответственная за взаимодействие со СМИ Черняхивского отделения полиции.