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Все про:Зеленский (1783) Париж (335) IT-индустрия (152)

 Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил во время посещения кампуса стартапов Station F в Париже, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, но и с IT-индустрией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Видео 112

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

"У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.

Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132705
 
   
 Топ комментарии
 
" Вову понесло. Он почувствовал прилив новых сил и IT-идей " (с)
Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 2659
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все вірно сказав - час впроваджувати це в життя ...
Зеленський - перший народний президент України !
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тобто з простого народу - так само харчується - шаурма, так само пересувається - на лісапеті, так само вдягається - шортики і хвудболочка..
це вам не розбещений грошима владоможець Петя.
Зе простий хлопець з народу.
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уровень восьмикласника даже в брехливых обещаниях
большинство пенсионеров не имеет смартофонов
Зебил только им хуже сделает
жопа то какая читать о том что восьмикласник будет рулить остатками промышленности УССР
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Ты опять забыл про народную республику проорать...при народном поезЕденте...должна быть и народная республика...
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Помнится вы и вам подобные вам вот тут также недавно верещали по "все народного" президента януковича. Так вы мени не подскажите, иде отот ваш "усенародный" кондом из Енакиева и що таки ждёт вот это ваше " всенародное" недоразумение из Кривого таки Рога?
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народ в большинстве своем, всех этих ваших айтишных приколов не понимает. Зе.лепут, - президент хипстеров, пока хищная рука Бенциона не добралась до Айти сектора. Зарубят им единый налог (пенсионеров чем-то кормить придется) и хипстеры станут постить в своих уютненьких фейбучках мемасики про тупость нашего карапета.
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и новые галактики будут открывать космические корабли построенные в Украине - що не верите - а почему зеле верите - чем я хуже - по крайней мере честней это точно))))
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А кому сейчас помогать? Зеленскому и Коломойскому?
И как скоро это все окажется в рашке?

Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 130 Hellis‏ @13Hellis_13 35 мин.35 минут назад
Трамп подтвердил встречу с Путиным. Украина больше не является приоритетом. В новом военном бюджете США предлагается резко урезать военную помощь.

https://t.co/XRd7yeybOL

Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 1555
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Херня полная , бо даже если гипотетически предположить , что Трамп этого хочет , но он не сможет это протянуть через Сенат и Конгресс , где подавляющее большинство не только не любит ***** , а люто его ненавидит .
И потому , зная какой Пепа коррупционер , зная про все его офшоры и мародерство всё равно были вышужденны его частично поддерживать .
США не нужны позёрские декларативные словеса . Им нужны гарантии вложенных средств !
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Оно конечно таки где то и на минуточку может и да таки где то и нет когда с бумажки чей то текст без времени заучить шо до сценария да ваещ и в момент нохания шаурмы с коксом и консультаций со старухой - колясочницей та за Беню уже молчу таки так и за IT-индустрию, в тот момент когда бабло от номеру в списке идёт от 300 000 до за 2 ляма в офшор на Кипре таки да за народ пострадаю. А шо не таки не так то ЗеДебилы оправдаю. Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 2911
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А що поганого в сільському господарстві? Але воно і в нас не на високому рівні.
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на НЕДОСТАТОЧНО высоком. А в ЕС по сх продукции - большая конкуренция.
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Олег Беляков 1ee72182 Навіть на низькому рівні,причому.що в нас землі родючі.
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я бы так не сказал. Все кто из РФ к нам приезжают - скупаются на рынках килограммами, молочку нашу и мясо колбасы и сыр очень тепло вспоминают.

так что без переборов, плз.

с чем с чем. а седой в Украине всегда было за..ись.
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Олег Беляков 1ee72182 А наші купляють в Польщі і тут продають.Все відносно.
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Не погоджусь.Україна увійшла до п'ятірки лідерів серед країн, які експортують до ЄС сільгосппродукцію.
Україна до минулого року входила в трійку світових експортерів меду.В цьому році-лідирує в Європі.Також Україна з минулого року входить в десятку світових лідерів по експорту молочної продукції
На світовому ринку соняшникової олії Україна теж серед лідерів.
Це лише деякі приклади привела.
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В ЕС урожайность с гектара в 2-2.5 раза выше... либо у нас занижают дабы меньше налогов платить, либо есть куда развиваться.
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Vitaly Gorpinyuk Та не занижують.В Європі нормальні зарплати і інфраструктура.В нас же просто скоро не буде кому робити взагалі.Ітішніки ж не підуть туди.
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Будем кормить людей диждитал-продуктами, как Супрун - по телевизору.. Природные, как всегда, завезем из Европы. Вообще, завоз из-за рубежа очень выгодное дело, можно перепродать несколько раз, а для своих нужно хранилища строить.
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Расскажу секрет, там где очень развито с.х. все автоматизировано и ручной труд в основном это нажимать кнопки... а это и есть ИТ, все что можна автоматизировать нужно автоматизировать, это и есть технологии.
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Vitaly Gorpinyuk Та і людський труд задіяний,а не тільки кнопки.
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Проблема в том, шо фермеры и просто селяне в доме не имею роялью. Ну хотябы пеанину или клавесин с ксилофоном. Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 281
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народ ,я по началу не понял это он в Париже чешет? он шо зебил - а то у них нет разведки и они не знают какие у нас возможности и реальные шансы - просто смешно слушать - чувак - если не понимаешь не позорь страну - тут не все зебилы - вот идиот
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вот до него не кто не хотел зарабатывать деньги в Украине - а вот при нем все захотят - просто жди когда тебя Ахметов или любой другой олигарх вызовет ленточку перерезать - новый наполеон украинский
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Вова! А ракетні проекти? ЮМЗ фактично в комі
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это хорошо шо ты так думаешь - жаль шо цапы знают шо это не так - ну да ладно))) а еще стань на колени и попроси по нормальному ))))))
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деіндустріалізація України , за останні 5 років , набула катастрофічних масштабів - роки треба , аби це виправити
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Україна, лише п'ять років тому, як тільки вийшла з 23 річної коми,
а ти вже про буряки на Марсі мариш.
Оперуй пріоритетами.
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Дело ведь не выходе из "23 годичной комы"!!!!!!ОТКУДА возьмутся,у тупых советской рабочекрестьянской голоты и КПСС функционеров-умные внуки IТишники?!!!!!!!!!!!!!!
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мамадарагая...

ну блин перед зеркалом тренируйся!! чмакает, ху..якает, кривится, рожи корчит, слова жует, буквы в слова складывать не получается...

блииин..

Реально, за Яныка и то не было так стыдно..
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полностью с вами согласен - а как он по английски шпарил в Брюсселе - пытался показать шо он как яйцо крутое - позор
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как стало известно, его английский текст был написан КИРИЛЛИЦЕЙ...
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то ладно - интонация - он как гвозди забивал - только очень не уверенные люди так поступают
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ну так одно другому не мешает))

Кириллицей написали, а акценты забыли расставить.

мне однажды пришлось прочесть бумаги, с которыми Янык в ВРУ выступал. Текст был написан огромными буквами, чтобы без очков читать, и слова, на которых надо делать ударения, выделены жирным.

чувак работал над собой, не то что Зеля))

кстати, я убежден, что Путин уже имеет старческую дальнозоркость, и ему отже тексты пишут крупными буквами. А поскольку такие тексты имеют мало строк на странице, он их часто листает. Обратите внимание - когда показывают выступления Путина где он с листка читает, то часто камера перебивку далеет - чтобы было незаметно, что на странице 5-6 строк помещается, не больше.
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Ну,Янык не пытался на каждом углу доказывать,что он не как либо что,а что либо как.
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Действительно, янык хотя бы был высокий...
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Это правильно, только Украина уже давно на ведущих ролях в IT-индустрии...
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ну откуда это знать Зеле? ему в сценарии это забыли написать. А потом - хлобысь - через годик ему дадут статистику и наконец он узнает, что украинские программисты на 11 месте в мире. И решит что это его заслуга.

Украинских программистов признали одними из лучших в мире
8 сентября 2016, Украина заняла 11-е место в рейтинге одного из международных специализированных кадровых порталов, который предлагает разработчикам задачи различной сложности, передает ТСН. По данным исследования, возглавляет рейтинг Китай, а в первую пятерку попали Россия, Польша, Швейцария и Венгрия. Всего в списке 50 стран.

Кроме общих результатов, авторы рейтинга обнародовали данные в разных категориях. Оказалось, что именно украинские программисты в ТОП-5 среди знатоков математики и лучше всех осведомлены в IT-безопасности.

Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 5709
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Скорее всего,Вова даже не знает,как расшифровывается аббревиатура ИТ.
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Украина начала ассоциироваться не с дигитализацией. А с действующим президентом - олигофреном. Над которым в открытую смеяться не прилично, но уж после "саммитов" европейцы не стесняются! Позор для страны. Стыдно признаться кому, что из Украины..
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IT индустрия уже давно в Украине развита, еще задолго до зеленского, почему он хочет прибрать эти заслуги к себе?, ведь он абсолютно ничего не сделает, а потом будет рассказывать мол смотрите, IT сфера работает и всё благодаря мне 🤭 кстати, именно для этого, еще во время предвыборной программы о6 пытался всех ИТшников обложить дополнительными налогами?
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украинские программисты - 11 место в мире занимают. учитывая бешеную конкуренцию на этом рынке - это очень круто.

но зеле сие неведомо.
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Олег Беляков 1ee72182 Але кацапи вище нас.А ще ці технології потрібно запроваджувати в Україні і випускати різну продукцію.
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кому це "потрібно"? тому кто деньги вкладывает? пока у нас самое выгодное - заплатить судье и отобрать чудое имущество, а потом распродать его по частям. Так что нашим бизнесюкам это не интересно.
Хотя кое-где и применяют, но у нас спрос на такие вещи невысок. Потому наши айтишники живут в Украине, работая на удаленке на иностранные компании. Жить на европейскую зп в Украине очень даже выгодно.
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Где он в Украине видел эту ит-отрасль?
Когда находился в нирване?
Зебилы, а на вскидку, назовите хоть одну компанию!
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ви вже якось визначиться -
переигравший ботокс

IT индустрия уже давно в Украине развита, еще задолго до зеленского

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Да валом компаний, Вы этого не видите, потому что это небольшие офисы, конечно же собственники иностранные (очень крупная Люксофт). Наши только мозги, олигархи не хотят вкладывать в это дело, да и непросто без стартового капитала выходить на мировой рынок... я говорю о крупном ИТ бизнесе, а не о каких-то разработчиках сайтов, это прошивки для авто, телевизоров и прочей техники.
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Так, спрошу по другому.
Назовите хоть один ит-продукт, который покупается в Украине или мире.
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Самсунг, знаю что были люди которые писали прошивки для телевизоров для этой компании в Украине. Не знаю правда как сейчас.
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Продукты не выпускает одна страна, над одним проектом одновременно работают сотни программистов со всего мира
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Короче, люксофт - компания кацапская, а аутсорсинг - это, вообще, метод отмывания бабла, не более того.
Никаких ит-продуктов в Украине давно не разрабатывают и никто их назвать не может.
Пример тому netis,ua, которая не в состоянии даже тестировать российские разработки.
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наши айтишники работают на иностранные компании и живут в Украине, в основном. ничего странного тут нет.
обычное дело.
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"дякую, дякую, я почуваю себе дуже свободним через це" - Ох і ахтунг...............
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Все можна. Головне, щоб потім якись біндюк-чинуша-суддя-мент-прокурор-ога-ага-міськрада-облрада-дфс-кпрс не віджав все що створено важким трудом.
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Или в фонтане простыл или шаурмой траванулся!
Переоденьте мальчугану шортики, он всцявся!
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да он всегда гундосит. Или аденоиды надо удалить, или кокс перестать нюхать.
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Новий президент , на відміну від соєвих "папередніков" , буде сприяти розвитку ІТ-індустрію , аби перетворити Україну в потужну державу ! Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 1524
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какой ты тупой - Украина и так в лидерах айти-индустрии. идиоты..
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Я читал что компания которая делает Метро, Сталкер перебралась из Украины, если не ошибаюсь, на Кипр, потому что руководство Кипра предложило им выгодные условия. Вот и вcя поддержка IT в Украине. Может ребята просто любят деньги больше Украины. Просто взяли и переехали вместе с семьями.
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Боротьба з корупцією це іновації...))) Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 4246
Шо воно меле? Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 2692
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Іноваційне експоненційне зростання числа антикорупціонерів!
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Чуваки скажут: "Зачётный пацан, по нашему трёт"
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Цюцюрон во всей красе...😀
Чучело косноязычное, оно переводчиков троллит?
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Макрон обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфере перед встречей с Зеленским



Не понял... Так кто там приехал с визитом?

Пане Аваков, вам на вихід
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_9.html
Звідки взялися ці гроші в команді кандидата Зеленського? Де джерело цих грошей.? Може це гроші долю яких зараз уважно вивчає Канцлерський Суд штату Делавер?



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Сорян, но с таким списком партии "Слуга Народа" нам только сельское хозяйство и светит. Ну и то только чтобы с голоду не умереть. Как Азиров когда-то рекомендовал, не скиглить а брать лопаты и садить огород.
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Руслан Ткаченко 97ef726f Якщо би в нас було розвинене сільське господарство,то це було дуже і дуже добре.
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президент Зеленський все вірно говорить і робить !
а от що думала про це попередня влада - "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 3874
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не все він робить вірно ,але щодо відстані ЗЕ і Пороха від ІТ галузі -це дійсно Бориспіль і Сарагоса..
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В IT-индастри сильнее всего индейцы, они все грамашные и умеют писаль Виндовсы на Ассемблере (это как ассасины, но покруче будут)
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не перебільшуйте..

Самые большие IT-компании Индии начали потихоньку увольнять разработчиков или переводить их на те работы, которые пока нельзя автоматизировать. При этом они также сократили количество людей, которых берут в штат. Украинским кодерам тоже пора "готовиться к зиме". В Индии больше увольняют айтишников, чем нанимают
Индийский IТ-гигант Infosys заявил, что благодаря автоматизации "освободил" 11 000 своих сотрудников (из 200 000) от монотонных задач.
https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/indija-massovo-izbavljaetsja-ot-ajtishnikov-ukraina-na-ocheredi-1695/
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20 секунда. "Борьба с коррупцией, это в первую очередь инновации и идиджетел...Ээ наша идея создать страну в смартфоне" О как!
А я то по незнанию думал, что борьба с коррупцией это честные суды и честные следаки.
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всі так думали 28 років - і який результат... ?
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Дедушка Мороз, сделай так, чтобьі Украина ассоциировалась с ІТ сектором, патаму что у миня получается только на сцене перикревлять без миня перикревреленное.
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Зеботы, срочно меняйте Зеле клавиши рояля на клавиатуру компа. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! Ударим **ем по клавиатуре! Да здравствует диджитализация!
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Из нового: "Мы найдем обязательно такое большое здание", "мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом". Уверен, продолжения ряда не заставит себя долго ждать. Ну а пока новые ассоциации от Зеленского: табуретка, рояль, шаурма.
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подивилася фото візиту до Франції і скажу: по-перше костюм личить і сидить гарно, молодець, по-друге на зустрічі в кампусі стартапов Station F преЗедент сидів із схрещеними руками. Інтуїтивно він закривався від всіх присутніх. Люди, які з ним розмовляли бачили це і розуміли, що викладене ними його не цікавить! Не варто схрещувати руки, коли є відкрите спілкування, краще їх викласти на стіл або взяти до рук оливець.
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комік і ІТ-шник це куди далі як Президент України і Голобородько ))))
приходиться інтуїтивно захищатись перед незрозумілим ))
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в Україні наразі немає такого кампуса для стартапів, але над цим працюватимуть. "У нас є багато заводів, які, на жаль, не працюють. Ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю", - сказав він.

теперішня Адміністрація Президетаскоро звільниться )))))
і стоянка для роверів ІТ-шників вже є... )))
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Мародерська шобла тролів загадила всю гілку дебільними хейтерськими коментами. Але трапляються і толкові коменти
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Вся порхоботская рать кроме брехливой лайки из трех без смысла слов делает одно доброе дело. Это прививка от соевой нечести начиная с рады и кончая последними беспрырывно жужащим как рой мух порхоботами. Одно утешает, когда петя кинет порохоботов а кинет обязательно, они начнут отматывать в другую сторону но уже с душой и за бесплатно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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