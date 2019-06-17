 Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".Видео 112
"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.
По его словам, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.
"У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.
Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.
Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.
Зеленський - перший народний президент України !
це вам не розбещений грошима владоможець Петя.
Зе простий хлопець з народу.
большинство пенсионеров не имеет смартофонов
Зебил только им хуже сделает
жопа то какая читать о том что восьмикласник будет рулить остатками промышленности УССР
И как скоро это все окажется в рашке?
Hellis @13Hellis_13 35 мин.35 минут назад
Трамп подтвердил встречу с Путиным. Украина больше не является приоритетом. В новом военном бюджете США предлагается резко урезать военную помощь.
https://t.co/XRd7yeybOL
И потому , зная какой Пепа коррупционер , зная про все его офшоры и мародерство всё равно были вышужденны его частично поддерживать .
США не нужны позёрские декларативные словеса . Им нужны гарантии вложенных средств !
так что без переборов, плз.
с чем с чем. а седой в Украине всегда было за..ись.
Україна до минулого року входила в трійку світових експортерів меду.В цьому році-лідирує в Європі.Також Україна з минулого року входить в десятку світових лідерів по експорту молочної продукції
На світовому ринку соняшникової олії Україна теж серед лідерів.
Це лише деякі приклади привела.
а ти вже про буряки на Марсі мариш.
Оперуй пріоритетами.
ну блин перед зеркалом тренируйся!! чмакает, ху..якает, кривится, рожи корчит, слова жует, буквы в слова складывать не получается...
блииин..
Реально, за Яныка и то не было так стыдно..
Кириллицей написали, а акценты забыли расставить.
мне однажды пришлось прочесть бумаги, с которыми Янык в ВРУ выступал. Текст был написан огромными буквами, чтобы без очков читать, и слова, на которых надо делать ударения, выделены жирным.
чувак работал над собой, не то что Зеля))
кстати, я убежден, что Путин уже имеет старческую дальнозоркость, и ему отже тексты пишут крупными буквами. А поскольку такие тексты имеют мало строк на странице, он их часто листает. Обратите внимание - когда показывают выступления Путина где он с листка читает, то часто камера перебивку далеет - чтобы было незаметно, что на странице 5-6 строк помещается, не больше.
Украинских программистов признали одними из лучших в мире
8 сентября 2016, Украина заняла 11-е место в рейтинге одного из международных специализированных кадровых порталов, который предлагает разработчикам задачи различной сложности, передает ТСН. По данным исследования, возглавляет рейтинг Китай, а в первую пятерку попали Россия, Польша, Швейцария и Венгрия. Всего в списке 50 стран.
Кроме общих результатов, авторы рейтинга обнародовали данные в разных категориях. Оказалось, что именно украинские программисты в ТОП-5 среди знатоков математики и лучше всех осведомлены в IT-безопасности.
но зеле сие неведомо.
Хотя кое-где и применяют, но у нас спрос на такие вещи невысок. Потому наши айтишники живут в Украине, работая на удаленке на иностранные компании. Жить на европейскую зп в Украине очень даже выгодно.
Когда находился в нирване?
Зебилы, а на вскидку, назовите хоть одну компанию!
переигравший ботокс
IT индустрия уже давно в Украине развита, еще задолго до зеленского
Назовите хоть один ит-продукт, который покупается в Украине или мире.
Никаких ит-продуктов в Украине давно не разрабатывают и никто их назвать не может.
Пример тому netis,ua, которая не в состоянии даже тестировать российские разработки.
обычное дело.
Переоденьте мальчугану шортики, он всцявся!
Шо воно меле?
Чучело косноязычное, оно переводчиков троллит?
Не понял... Так кто там приехал с визитом?
Пане Аваков, вам на вихід
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_9.html
Звідки взялися ці гроші в команді кандидата Зеленського? Де джерело цих грошей.? Може це гроші долю яких зараз уважно вивчає Канцлерський Суд штату Делавер?
а от що думала про це попередня влада - "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев
Самые большие IT-компании Индии начали потихоньку увольнять разработчиков или переводить их на те работы, которые пока нельзя автоматизировать. При этом они также сократили количество людей, которых берут в штат. Украинским кодерам тоже пора "готовиться к зиме". В Индии больше увольняют айтишников, чем нанимают
Индийский IТ-гигант Infosys заявил, что благодаря автоматизации "освободил" 11 000 своих сотрудников (из 200 000) от монотонных задач.
https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/indija-massovo-izbavljaetsja-ot-ajtishnikov-ukraina-na-ocheredi-1695/
А я то по незнанию думал, что борьба с коррупцией это честные суды и честные следаки.
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!Ударим **ем по клавиатуре! Да здравствует диджитализация!
приходиться інтуїтивно захищатись перед незрозумілим ))
теперішня Адміністрація Президетаскоро звільниться )))))
і стоянка для роверів ІТ-шників вже є... )))