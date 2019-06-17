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Все про:Зеленский (1787) Париж (335) IT-индустрия (153)

 В Украине очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом", - Зеленский в Париже. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил во время посещения кампуса стартапов Station F в Париже, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, но и с IT-индустрией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

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"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

"У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.

Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132705
 
 
 Топ комментарии
 
" Вову понесло. Он почувствовал прилив новых сил и IT-идей " (с)
Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 2659
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Чувак, Украина УЖЕ ассоциируется с IT, и это не благодаря государству, а вопреки ему.
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"Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство" - вот же тупая пархатая макака, с сельским хозяйством Украину начали ассоциировать при его пархатом попереднике вальцмане и нам начали втирать что мы аграрная страна, а промышленность это фигня. А еще 30лет назад мы были индустриально развитой страной со своим автомобилестроением, авиационной, космической промышленностью, агрегатостроением и т.д. Никогда аграрные страны не жили и не будут жить богато (ну разве что в условиях тотального голода, вот только тогда землю придется защищать, а это у аграрной страны наверняка не получится). Точно так же IT индустрия не сможет обеспечить работой широкие слои населения в силу своей специфики, для этого нужно иметь умственные способности выше среднего, а таких людей в любом обществе не так уж и много. Так что единственный путь к улучшению жизни украинцев это индустриализация и создание производств с высокой добавленной стоимостью, а для этого нужны научные разработки и инновации.
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Вуйки це не розуміють, для них ближче аграрна, бідна, не розвинена Україна.
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А до чого тут вуйки, вазеліна обирала вата та телепузіки, вальцмана також обирали телепузіки, в тому то і проблема що за всі роки незалежності у нас не було дійсно української влади.
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а как насчёт промышленности??? или как в том анекдоте: " я-фотомодель, видеоблогер,интернет-журналист, читер и т.д."говорила подруга парню, а он ей отвечал: " я тоже не хрена не умею делать" ответил ей друг)
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Да похоже пархатый каганат уже определил нам место - отсталая агроколония с нищим и вымирающим населением, а таким промышленность просто не нужна.
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"Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал" - господи, какое же оно тупое, для борьбы с коррупцией нужна ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ, нужно для начать сажать коррупционеров (причем всех без разбора, своих и чужих), а не назначать их главами СВР и не быть марионеткой олигарха-мародера бабломойского. Все это очень напоминает разводняк с реформой милиции имени шоколадки-авакяшки, когда создали для видимости патрульную полицию, а все остальные остались на своих местах.
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https://elektrovesti.net/66164_klyuchevye-momenty-vystupleniya-ilona-maska-na-sobranii-aktsionerov-tesla-spros-na-avtomobili-pikap-strakhovka-i-dezinformatsiya-v-smi
Строительство заводов Tesla Gigafactory по всему миру и более глубокое продвижение в цепочку поставок литий-ионных аккумуляторов.
К стати Васадзе с к а г а л ом отказали И.МАСКУ в стоительстве таких заводов по приизводству литий-ионных аккумуляторов в Украине .
В 2011 году И.МАСК давал Украине безоплатно (т.е. ДАРОМ) лицензию на производство своих бюджетных электрокаров " Тесла 3. Нувориши в отвращением оказались от такого предложения. У нас есть свое бюджетное Авто .
" Таврия " на века .

Так и двигается научный прогресс в Украине .
Изобретатель USA ЭДИСОН со своими 3 000 изобретениями умер бы с украинской налоговой системой бюрократов от г о л о д а !

Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 3384
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Да уж Зеклоун перещеголял всех предыдущих президентов по тупости.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом", - Зеленский в Париже. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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