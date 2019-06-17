 Похоже, начался кастинг на пост премьера. Некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Жаль, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Жаль, что некоторые из украинских политиков имеют диплом, но есть проблемы с образованием. Иначе они бы помнили уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость.
Больно наблюдать, как люди разных политических поколений и опыта, исповедуют общую старую политическую культуру - унижение оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирование достижений, что унижает Украину", - написала Геращенко.
По ее словам, перечисленные действия политиков точно не соответствует европейским практикам и правилам, "это точно не новая политика".
""Не играть в чужой команде" - не синоним играть в поддавки с вражеской Украине командой. Или синоним? Поэтому призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимного уничтожения и перехода на персоналии. Иначе выиграет третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная по отношению к Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - подытожила Геращенко.
похоже она шо то предвидит. мечется и ищет момент, шоб вовремя предать.
- Сема, послушайте старого человека! сначала я называю свою цену... та погодите.!....так вот... сначала я называю свою цену, а потом уже вы называете свою... затем мы с вами вместе долго смеемся и только потом... приступаем к серьезному разговору
Гройсмана ,не умеет называть вещи своими именами ,всё бы вуаль набросить на
сказанное.
Я смотрела в четверг на единицах " Право на власть". Досмотрела исключительно
из-за Гройсмана. Кто слушал ,меня поймёт ,кто не слушал ,рекомендую .
Так как вёл себя на передаче Гройсман не вписывается ни в какие рамки. Буквально
лебезил перед ведущей Мосийчук ,постоянно упрашивал Наталью дать ему слово ,
чтобы сообщить об очередных своих успехах ,как премьера ,для этого перебивал чуть ли не
каждого. Я никогда таким его не видела , как же изменился этот человек ,как унижался.
Не хотела верить своим ушам... а пришлось.
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це можливо в Україні ?
при наявності 5-відсоткового бар"єру,котрий з трудом перейшли Голос,Єс І Батьківщина ,але не проходять скоріше всього Смєшко,Ляшко ,Садовий і решта.. Коли боротьба за 20 місць у парламенті (200 мільйонів доларів орієнтовно) втрачених чи здобутих і за місце у Владі(під сонцем ) для Спонсорів...
Источник: https://censor.net.ua/n3132704
Чья бы корова мычала, только не гоп-команда "незаменимого".