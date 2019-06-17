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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1556) Гелетей (272)

 Более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет. Переезжать оттуда в условиях российской агрессии неправильно, - Гелетей

Для строительства нового здания под Администрацию Президента, которое соответствовало бы нормам безопасности, нужно минимум два-три года.

Об этом заявил 17 июня в эфире "112 Украина" бывший глава Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Администрации Президента Украины нецелесообразно переезжать из здания на улице Банковой в Киеве.

"Я глубоко убежден, что в условиях, в которых мы сегодня живем, в условиях российской агрессии, это делать неправильно. Этот процесс будет очень небыстрым, потому что, учитывая украинское законодательство и прохождение государственных средств, это определенное время и определенные правила. Думаю, чтобы построить здание по всем нормам, в том числе по нормам безопасности, нужно минимум два-три года. А здания, которое готово сейчас, чтобы переезжать (мы объезжали Киев), я, к большому сожалению, не нашел", – заявил Гелетей.

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Он добавил, что "на сегодня более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет".

"Это не только то, что мы видим снаружи, это и подземные коммуникации, и связь с Кабинетом Министров, Верховной Радой", – подчеркнул Гелетей.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3132701
 
 
 Топ комментарии
 
Пока Зе развлекается в фонтане, в парламент внесен законопроект призЕдента понижающий цену на электроэнергию для заводов Коломойского.
А для населения нет. Веселись народ. Так жестко зебилов еще не имели. Более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет. Переезжать оттуда в условиях российской агрессии неправильно, - Гелетей - Цензор.НЕТ 7527
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Ты тоже балабол если не говоришь по сути темы.
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Якось все одно. Від тої АП позитивом ніколи не віяло. Можна мабуть думати, що місце нещасне, закляте, й треба міняти. А скоріше там давно ніхто хороший не знаходився. А жучків можна й на новому місці натикати скільки як захочеш.
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"Истинно говорю вам - Земная ось наткнется на Небесную твердъ"
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Хоч реформи, хоч без реформ, - а іншу хату шукати не час! Буде жарко, по любому! Ідея гарна НА ПОТІМ!
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Так ведь войны нет ! И рашка не сторона конфликта. А днр не террористическая организация. И музыка кругом.Концерты.Шоу. Не ссы генеталий,прорвемся ))
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Главное в переезде - это разрушить старую систему. И упростить для простых людей. Раз не боится - молодец. А геля пусть за свою сраку трясется.
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та он в фонтане с 15-ю охранниками бегал ))))))
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У пороховшей новый раздражитель - шуарма ...
Ведь их благодетель питается исключительно омарами и фондю !
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зря Гелетей дає поради, його не чують і вважають ворогом. Розуміють лише мову тролингу, тому Гелетей сверкніть порцеляною і запропонуйте Будинок Профсоюзів))
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Да кому он нахер нужон - нехай хоть в помойном контейнере живет и охрану тоже нафиг снять - одна экономия ))))
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Старое здание строилось в годы атомного психоза: все готовились выживать
посл ядерного удара. Там одной арматуры столько, что она имет своё электромагнитное поле, не говоря о количестве бетона, гранита, прочей ненужной хрени.
Откройте всё это людям, покажите равенство трудового народа в СССР.
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А как же снижение тарифов и никаких кортежей?
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дай, ссыль?, бо ваши порохоботские испражнения читать тошно....
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Вот это ты пошутил - "читать тошно". Все знают что зебилы не умеют читать. Как в том анекдоте - зебил не читатель, зебил писатель.
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ПОЧЕМУ Гелетей так НЕ беспокоился ЗА безопасность, жизни И здоровье добровольцев И ВСУ УКРАИНЫ на востоке УКРАИНЫ!? когда был Мин. обороны, ЕМУ за это нужно будет ещё ответить.
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потому, что у него домик в Лондоне ...
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Незабутній Іван Плющ не раз кричав із президії ВР:"Україні не потрібні аж два уряди, один на Банковій, а другий на Хрещатику!" Доцільно АП Зеленського перебратися на Хрещатик. Може швидче позбавимося штучного роздвоєння виконавчої влади...
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Толя , в Украине в 2005 прошла политреформа . О чем вы ?
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Подивіться на ютубі в'ю Льоні Ройтмана (Длінного), хто такий цей гелетей.
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Що це завхоз так стурбований безпекою "ворожого"президента? ))
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Гелетей дарма турбується. Російська агресія для Зеленського не загроза.
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Гелетей іловайський, велика гнида і подонок. До речі сам пов'язаний з безнесмегами РФ. Хто ще гавкав?!
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Це той галіматей, той п..дор який зливав інфу про розташування наших військ на Донбасі кацапам?
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Про переезд должен думать не только Зеленский,но и Гелетей.в его случае-в места не столь отдаленные.пусть лучше бережет свои фарфоровые зубы,чтоб случаем не выбили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет. Переезжать оттуда в условиях российской агрессии неправильно, - Гелетей
 
 
 
 
 
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