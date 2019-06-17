 С начала суток на Донбассе зафиксировано 10 вражеских обстрелов. Наиболее мощный - в районе Крымского, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Огонь из минометов запрещенных калибров российско-оккупационные войска сегодня открывали дважды. Пять раз вражеские выстрелы из гранатометов и пулеметов больших калибров раздавались утром возле н.п. Пивденне и Новотошковское, что на Луганском направлении.

Также пять случаев нарушения режима перемирия зафиксировано на донецком направлении, где под вражеских огонь попадали оборонительные укрепления украинских войск в районах н.п. Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик и Водяное. Там российско-оккупационные войска применяли преимущественно гранатометы различных типов, в том числе СПГ, а также стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что наиболее мощный вражеский обстрел был возле с. Крымское, где враг применил 82-й калибр, с расходом двадцать восемь мин. Кроме того, минометы этого же калибра противник применил во время обстрела опорных пунктов украинских подразделений возле Попасной, где выпустил около десятка мин.

"В шести случаях на прицельные вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая, боевых потерь в рядах наших войск с начала суток нет", - сообщили в Минобороны.