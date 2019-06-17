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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:минирование (790) Николаев (1177) Нацполиция (9560)

 Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей. ФОТО

Николаевские полицейские проверяют сообщение о минировании ряда объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"Сегодня, 17 июня, в полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарка в Ингульском, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы, а также спасатели и медики. Направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб.

Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей 01

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательное обследование объектов.

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Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливается лицо, предоставившее сообщение о минировании.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3132695
 
 
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Поки українські оператори зв'язку знаходяться в руках російських спецслужб, це неподобство буде продовжуватись! Ми ніколи не зупинимо телефонний тероризм, поки найбільші оператори зв'язку України належать російській мафії! МТС це російська компанія, Київстар-Білайн це російська компанія, Укртелеком фактично в руках Ахметова, агента фсб, Вега-телеком належить Ахметову - агенту фсб, RETN, головний постачальник магістрального Інтернет в Україну - це російська компанія в якої всі технічні офіси на території росії і всі канали йдуть через росію! Влада має нанести удар по путіну і забрати у російських власників права на найбільші телеком-компанії України! Санкція мають бути реальними, інакше телефонний тероризм це буде ще квіточки у порівняння зі справжнім тероризмом який може влаштувати путін через блокування роботи всіх мереж зв'язку України!
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Вот и вся "ценность" "веры" - Яхве настолько "могуч" что егО не только каждая собака обидеть может, но и даже не побьет громом минера(если бы реально минировал), или хотя бы не сдетонирует ВУ
Визжат о "вере" и "провидении", но если позвонят и поприкалываются, так дают делу из циркви шо только рясы мелькают)
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"Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей"

Вас же предупреждали?
Ведь вас же предупреждали, что с избранием Владимира Александровича мышебратья начнут вас прошупывать "на слабо"?
Ведь вас же - предупреждали?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей. ФОТО
 
 
 
 
 
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