 Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"Сегодня, 17 июня, в полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарка в Ингульском, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы, а также спасатели и медики. Направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательное обследование объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице из-за сообщения о "минировании" закрыли станцию метро "Олимпийская" (обновлено)

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливается лицо, предоставившее сообщение о минировании.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.