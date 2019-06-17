EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  739  26
Все про:Зеленский (1787) СВР (55) Бухарев Владислав (5)

 "Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР

Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев рассказал почему считает профессиональным решение Зеленского назначить его в СВР по дружбе, если он не был раньше разведчиком.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Во-первых, у меня большой и успешный опыт работы за рубежом и создания эффективного агентурного аппарата, у меня налаженные контакты с западными спецслужбами. Во-вторых, я прошел всю служебную лестницу вплоть до должности первого заместителя председателя СБУ, считаю себя профессионалом, который может предъявить результаты работы", - отметил Бухарев.

Во-третьих, по словам главы СВР, он получил опыт управления во время войны с Россией.

"Я в санкционном списке РФ, и сделаю все, чтобы добиться освобождения нашей страны от оккупации, готов брать ответственность за поступки на себя. В-четвертых, я знаю многих сотрудников Службы внешней разведки, когда-то она входила в состав СБУ, туда перешли многие сотрудники СБУ, и смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику", - отметил он.

Кроме того, считает Бухарев, на такую должность "Верховный Главнокомандующий как раз должен подбирать людей, которые пользуются доверием и имеют контакт.

"Это нормальная практика и для западных спецслужб. Мы видим, что не внимание к данным разведки во время войны с РФ не раз приводило руководство нашей страны к неверным выводам по обстановке и иногда - к трагическим последствиям как это было под Славянском, в Иловайске и Дебальцево", - рассказал Бухарев.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин

Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3132693
 
   
 Топ комментарии
 
100% - труба від паровоза пасує тільки паровозу. Не причепеш же її до електропотяга.
 показать весь комментарий
 
ТАЛАНТ! ТАЛАНТИЩЕЕЕЕ!!! ЧЕЛОВЕЧЕЩЕЕЕ!!! ГИГАНТ МЫСЛИ!!!! А всё почему? А потому что ФСБ поможет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
100% - труба від паровоза пасує тільки паровозу. Не причепеш же її до електропотяга.
 показать весь комментарий
 
 
Будемо сподіватися, що саме в цей раз УКраїні з таким проффєсіоналом повезло.
 показать весь комментарий
 
так з паровозом вже некомфортно. Професіонали по паровозах наразі застаріли.
 показать весь комментарий
 
 
ага.. как "повезло" з дейнеко:
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
Тогда это назначение пролоббировал Ефремов, который сегодня находится под арестом.
При президентстве Януковича Ефремова называли куратором контрабандных потоков с Россией.
К слову о Дейнеко, его товарищем был организатор и первый глава «лнр» а до этого водитель Ефремова Валерий Болотов (прекратите стрелять, новые лица).
В мае 2014 года Дейнеко помог освободиться и уйти Болотову, которого задержали украинские пограничники.
Ефремов в то время налаживал контрабанду нефтепродуктов из россии и доверил Болотову решать пограничные вопросы с Дейнеко.
Считается, что именно Дейнеко крышевал трансфертные пути в Украину через Луганщину, в том числе наркотрафик.
Интересно, что в это же время сотрудник СБУ Пасечник ( сейчас глава «лнр») занимался вопросами контрабанды на пограничных пунктах Луганщины.
После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского.
При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
На вторую медаль ФСб точно вникнет и заработает
 показать весь комментарий
 
 
ТАЛАНТ! ТАЛАНТИЩЕЕЕЕ!!! ЧЕЛОВЕЧЕЩЕЕЕ!!! ГИГАНТ МЫСЛИ!!!! А всё почему? А потому что ФСБ поможет.
 показать весь комментарий
 
 
Впевнений, не менш аргументовано Бухарєв доведе користь від російського громадянства своєї дружини для зовнішньої розвідки України, а також необхідність мільйонних статків для себе, як голови служби.
 показать весь комментарий
 
 
"Я в санкционном списке РФ.."

Вот это лупанул, чувак. Вот это аргумент. Та у вовы в его шапито реально одни клоуны. "Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР - Цензор.НЕТ 4185
 показать весь комментарий
 
 
вникати в корупційні схеми з огляду на досвід в податковій багато часу йому не потрібно. А Україна - певний час проживе і без розвідки.
 показать весь комментарий
 
 
"Депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Владислав Бухарев с начала русско-украинской войны лоббировал интересы убыточного предприятия российского олигарха. Направлял депутатские запросы премер-министру относительно возмещения в полном объеме долгов по налогу на добавленную стоимость Сумскому машиностроительному научно-производственному объединению (бывшее НПО им. Фрунзе).
Депутат констатировал, что завод утратил постоянных партнеров (ключевыми среди них долгие годы были подконтрольные Кремлю "Газпром" и "Роснефть"), в результате чего фактически остановился. Каким является долг по НДС государства перед предприятием, Бухарев не уточнил. Несмотря на то, что В. Бухарев является уроженцем Сумской области лоббизм интересов производителя оборудования для российской нефтегазовой, химической и атомной промышленности для него можно считать пробой пера. Начиная с 2014, Бухарев направил больше двух с половиной десятков запросов в Кабмин. В последнем запросе депутата от Тимошенко, который возглавил подкомитет Рады по борьбе с организованной преступностью, речь прямо идет об интересах частного предприятия. Притом, что последнее являлось частью группы "Энергетический стандарт" российского бизнесмена Константина Григоришина. https://oleg-leusenko.livejournal.com/10846215.html
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пора саджати Порошенко,люди цього вже давно чекають.
 показать весь комментарий
 
начнем з бени и его шестерок. Люди ДАВНО именно этого ждут.
 показать весь комментарий
 
 
Представляю если б такого фрукта назначил Порошенко.
И какой стоял бы вой в недорогеньких СМИ.
Но "епоха брехни" закончилась и уже всьо харошо...
 показать весь комментарий
 
 
в нас такого плану генпрокурор -як мокре горить. вникає по мальдівах
 показать весь комментарий
 



Я в санкционном списке РФ...
Там и шуфрич с жулькой в том списке)

 показать весь комментарий
 
 
на такую должность "Верховный Главнокомандующий как раз должен подбирать людей, которые пользуются доверием и имеют контакт. - А я всегда думал что на такие должности нужны люди с большим профессиональным опытом, знаниями... Видать ошибался.
 показать весь комментарий
 
 
Поки говорить аргументовано. Побачимо які будуть справи, бо судять по справам. Але розбалансована президентська вертикаль не дасть взагалі нормально працювати.
 показать весь комментарий
 
 
Талантливый малый.
Диплом купил на Петровке, должность получил по знакомству.
Теперь быстро во всем разберётся и всех шпийонов пабедит!
 показать весь комментарий
 
 
якщо батько Зеленський так вирішили - то і сумнівів немає. Повна довіра та підтримка.
 показать весь комментарий
 
ПРИ смене руководства совковых разведок обычно возникают проблемы у кадров за рубежом
 показать весь комментарий
 
внікнєт - московскійє друззя помогут
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР
 
 
 
 
 
 вверх