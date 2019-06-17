 "Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Во-первых, у меня большой и успешный опыт работы за рубежом и создания эффективного агентурного аппарата, у меня налаженные контакты с западными спецслужбами. Во-вторых, я прошел всю служебную лестницу вплоть до должности первого заместителя председателя СБУ, считаю себя профессионалом, который может предъявить результаты работы", - отметил Бухарев.
Во-третьих, по словам главы СВР, он получил опыт управления во время войны с Россией.
"Я в санкционном списке РФ, и сделаю все, чтобы добиться освобождения нашей страны от оккупации, готов брать ответственность за поступки на себя. В-четвертых, я знаю многих сотрудников Службы внешней разведки, когда-то она входила в состав СБУ, туда перешли многие сотрудники СБУ, и смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику", - отметил он.
Кроме того, считает Бухарев, на такую должность "Верховный Главнокомандующий как раз должен подбирать людей, которые пользуются доверием и имеют контакт.
"Это нормальная практика и для западных спецслужб. Мы видим, что не внимание к данным разведки во время войны с РФ не раз приводило руководство нашей страны к неверным выводам по обстановке и иногда - к трагическим последствиям как это было под Славянском, в Иловайске и Дебальцево", - рассказал Бухарев.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".
Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
Тогда это назначение пролоббировал Ефремов, который сегодня находится под арестом.
При президентстве Януковича Ефремова называли куратором контрабандных потоков с Россией.
К слову о Дейнеко, его товарищем был организатор и первый глава «лнр» а до этого водитель Ефремова Валерий Болотов (прекратите стрелять, новые лица).
В мае 2014 года Дейнеко помог освободиться и уйти Болотову, которого задержали украинские пограничники.
Ефремов в то время налаживал контрабанду нефтепродуктов из россии и доверил Болотову решать пограничные вопросы с Дейнеко.
Считается, что именно Дейнеко крышевал трансфертные пути в Украину через Луганщину, в том числе наркотрафик.
Интересно, что в это же время сотрудник СБУ Пасечник ( сейчас глава «лнр») занимался вопросами контрабанды на пограничных пунктах Луганщины.
После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского.
При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
Вот это лупанул, чувак. Вот это аргумент. Та у вовы в его шапито реально одни клоуны.
Депутат констатировал, что завод утратил постоянных партнеров (ключевыми среди них долгие годы были подконтрольные Кремлю "Газпром" и "Роснефть"), в результате чего фактически остановился. Каким является долг по НДС государства перед предприятием, Бухарев не уточнил. Несмотря на то, что В. Бухарев является уроженцем Сумской области лоббизм интересов производителя оборудования для российской нефтегазовой, химической и атомной промышленности для него можно считать пробой пера. Начиная с 2014, Бухарев направил больше двух с половиной десятков запросов в Кабмин. В последнем запросе депутата от Тимошенко, который возглавил подкомитет Рады по борьбе с организованной преступностью, речь прямо идет об интересах частного предприятия. Притом, что последнее являлось частью группы "Энергетический стандарт" российского бизнесмена Константина Григоришина. https://oleg-leusenko.livejournal.com/10846215.html
И какой стоял бы вой в недорогеньких СМИ.
Но "епоха брехни" закончилась и уже всьо харошо...
Я в санкционном списке РФ...
Там и шуфрич с жулькой в том списке)
Диплом купил на Петровке, должность получил по знакомству.
Теперь быстро во всем разберётся и всех шпийонов пабедит!