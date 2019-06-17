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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17595) Семочко_Сергей (40) Бухарев Владислав (5)

 Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев

Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос почему Семочко иногда приезжает в СВР.

"Конечно, приезжает, ведь Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.

Источник: https://censor.net.ua/n3132692
 
 
 Топ комментарии
 
Вот те раз! А петя клялся божился сука, все как всегда. Но лохи рошеновские ведуться
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Афигеть. Сколько же раз Петя Мародер нас на*бывал? Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев - Цензор.НЕТ 2310
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Классика от пети.)))Не может его натура не врать)))
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Вот те раз! А петя клялся божился ****, все как всегда. Но лохи рошеновские ведуться
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Не хвилюйся, замісником до себе Бухарік візьме. Дюже цінна кадра. Робить бабло з повітря.
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как трактуются слова-полностью не уволил, а как наполовину? Нельзя быть чуть чуть беременной и не полностью уволенным.
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Вы беременность законами регулируете? А вот увольнение таки ими... А законы наши, они такие законы
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Он увольнял Семочко с должности заместителя разведки, а не вообще.
Если Баканов прошел все проверки, предусмотренные законом, и допущен бороться с российским терроризмом, не смотря а наличие у его жены паспорта, то на каком основании должен был быть уволен Семочко?

Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.

https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html
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Зебилы, вместе с вечерней прохладой, получили косточку)))
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кстати баканова тоже нужно увольнять, по той же причине))))
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Афигеть. Сколько же раз Петя Мародер нас на*бывал? Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев - Цензор.НЕТ 2310
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Як тільки став ЗАСНОВНИКОМ ПР. З того часу неодноразовово щоденно і на%бує.
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Ща тебе порохососы подраскажут про хероя Пороха Семочку .
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Классика от пети.)))Не может его натура не врать)))
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А таки Гадя Сравченко была права. Нужно было им всем включая Мародера на голову люстру опустить. Вот ето была бы реальная люстрация. Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев - Цензор.НЕТ 8918
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Це, як у клані Дункана МакЛауда з двох аґентів повинен залишитись лише один? Чи буде вирішувати проблему, як зробити так, щоб залишились двоє? Насправді цікаво послухати пояснення і аргументи зеленої пастви, чим Бухарєв кращий від Семочка. Варіант, що 10 років дружби з новообраним автоматично створює перевагу - не є серйозним.
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Наверное бухарев просто хочет стать самым высокооплачиваемым агентом кацапов в СВР, так что конкуренты-гастрабайтеры сбивающие цену ему не нужны.
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ВРХ не сдаеться!Велика Рогата Худоба брыкаеться
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Лживое нутро " сивочолого гетьмана обрезанного " и здесь проявилось ... Нет слов .
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Как на меня, оба хороши, что семки, чтр бухарик. И оба слишком небедные, как для госслужащих.Если тут кто и в дураках, так это точно не Зе, не Петро, ни эти 2 типа разведчика.
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В дураках мы все, нас откровенно имеют и плюют на наше мнение (причем тут речь идет не о зебилах и порохоботах, а обо всем народе),а вся эта коррумпированная и продажная верхушка точно в шоколаде.
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"Главное- в ходе расследования не выйти на самих себя"... (с)
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Зеленский виноват, я правильно понимаю?
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что за ПОЗЫВНЫЕ : наливайченко , бухарев , муженко , маломуж )))))
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Треба судити по справах, а не по позивних
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Порошенко слукавил !? Да , он всех пять лет имел в извращенной форме , а теперь по радио елейным голосом святого агитирует опять за него голосовать . Вот это и есть в его исполнении хуцпа .Редкой души ....
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Сємочко тепер, як рятувальне коло для обох, чапаївців))))
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Поки генпрокурором буде мародерський пітор Юга, ніяких проблем у Сємочко не буде.
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Ну вообще-то есть СБУ, контрразведка, НАБУ, ГБР и т.д. Что мешает этим службам заняться как семочко, так и бухаревым?
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Для Украины он проблема, потому что вор и коррупционер и с очень большой долей вероятности предатель.
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то что карамелька редкостное дерьмо уже ни у кого не вызывает сомнений.
его кредо - ни дня без брехни. конченое чмо. гнать карамельку от власти сцаной тряпкой и пинками в зад)))))
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Бухарев: «Семочку нельзя увольнять. Никак нельзя. А то с кем же мне тогда коллегии проводить, по всей форме проводить - одеть будёновки, красные рубахи-косоворотки, лапти лыковые, взять я - гармонь-тальянку, Семочка - балалайку, врезать и сплясать:
Турый, турый, турый,
Эх, камаринский мужик».
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Правильно, Семочко уволить, а своего Баканова наградить за жену-гражданку россии! ))
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Комментаторы, вы же тут живёте на Цензоре и должны всё знать!
Может ссылки не видите с напоминанием причины такой ситуации?
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Для них это слишком сложно, что-то читать, думать...
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Мозги включи!
Законные основания уволить из конторы вообще, каковы?
КЗОТ и ещё чуть-чуть.
И восстановление через суд на занимаемую должность.
Альтернатива - отстранение от должности.

Проведем параллель:
Мусоров пьяных за рулём увольняют, они восстанавливаются через суд. Почему? Суд зерояльный? Нет, просто Закон.
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Трыздец...Потрох, как всегда, в своем репертуаре))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев
 
 
 
 
 
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