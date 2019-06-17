 Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос почему Семочко иногда приезжает в СВР.
"Конечно, приезжает, ведь Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.
Если Баканов прошел все проверки, предусмотренные законом, и допущен бороться с российским терроризмом, не смотря а наличие у его жены паспорта, то на каком основании должен был быть уволен Семочко?
Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html
его кредо - ни дня без брехни. конченое чмо. гнать карамельку от власти сцаной тряпкой и пинками в зад)))))
Турый, турый, турый,
Эх, камаринский мужик».
Может ссылки не видите с напоминанием причины такой ситуации?
Законные основания уволить из конторы вообще, каковы?
КЗОТ и ещё чуть-чуть.
И восстановление через суд на занимаемую должность.
Альтернатива - отстранение от должности.
Проведем параллель:
Мусоров пьяных за рулём увольняют, они восстанавливаются через суд. Почему? Суд зерояльный? Нет, просто Закон.