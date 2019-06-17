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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21539) Черное море (545) Евросоюз (12478)

 Заявление Совета ЕС: Непризнание аннексии Крыма является фундаментальным подходом для сотрудничества в Черном море

В Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС заявляют, что непризнание аннексии Крыма Россией является фундаментальным подходом для развития сотрудничества в Черном море.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по задействованию ЕС в региональном сотрудничестве в регионе Черного моря, принятых сегодня в Люксембурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Совет ЕС обеспокоен вызовами в области безопасности в регионе Черного моря. В этом контексте он подтверждает, что соблюдение международного права, в том числе принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву и, в частности свободы судоходства, а также стратегических решений ЕС и его политики непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода относительно регионального сотрудничества в регионе Черного моря.

Кроме того, главы МИД стран-членов ЕС подтвердили твердую настроенность укреплять процветание, стабильность и устойчивость в регионе Черного моря.

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"Совет ЕС отмечает повышение стратегического значения региона Черного моря для ЕС и призывает к более активному участию в региональном взаимодействии в соответствии с принципами глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства. Прежде всего, Совет ЕС подчеркивает важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и сплоченности в регионе и за его пределами", - подчеркивается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3132691
 
   
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...Совет ЕС отмечает повышение стратегического значения региона Черного моря для ЕС...

)))
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А санкції з параші тим часом скорочують... Подивились на клоуна, подивлись на зебілів, які прогаласували - і подумали: "а воно нам нада?"
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Кремль навіть не загрожує Німеччині, він бере її у спільники - Райтшустер



Дивіться, за ключовими питаннями: хто був головним двигуном, що чинив опір тому щоб Грузія та Україна не долучилися до НАТО? Ангела Меркель. Хто вирішив, що Україна не повинна отримати зброю від Заходу, коли на неї напала Росія? Це знову була Ангела Меркель. Хто зупинив подальші санкції проти Росії після нападу російських кораблів на українські в Керченській протоці минулого року? Це - Ангела Меркель. Хто є головним прихильником «Північного потоку-2»? Не мушу вже казати, що це - Ангела Меркель. Список можна продовжувати. Я суджу з її справ.
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Отмечается, что Совет ЕС обеспокоен вызовами в области безопасности в регионе Черного моря.
Очередная обеспокоенность, но оружия и технологий Украине ни-ни, пусть голыми руками защищается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Совета ЕС: Непризнание аннексии Крыма является фундаментальным подходом для сотрудничества в Черном море
 
 
 
 
 
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