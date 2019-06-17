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 Жуткое ДТП в Киеве: на проспекте Победы мужчина прыгнул с моста под самосвал. ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Победы, мужчина прыгнул с моста под грузовик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Предварительно, мужчина спрыгнул с моста на проспект Победы. В это время ехал водитель самосвала MAN, который зацепил погибшего во время полета. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, практически разорвало: оторвало голову. По всей дороге брызги крови. Водитель самосвала находится в состоянии сильного шока. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть. На месте работает бригада скорой помощи, патрульная полиция", - говорится в сообщении.

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Жуткое ДТП в Киеве: на проспекте Победы мужчина прыгнул с моста под самосвал 01
Жуткое ДТП в Киеве: на проспекте Победы мужчина прыгнул с моста под самосвал 02
Жуткое ДТП в Киеве: на проспекте Победы мужчина прыгнул с моста под самосвал 03

Жуткое ДТП в Киеве: на проспекте Победы мужчина прыгнул с моста под самосвал 04

Источник: https://censor.net.ua/n3132689
 
 
 Топ комментарии
 
Никакого уважения к окружающим. Ну решил самовыпилиться, ну так сделай это так, чтобы не доставлять проблем посторонним людям.
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Суицидники и дипресанты на то и суицидники потому что они больные головой и ничего не соображают и ничего не думают. Они как больные бешенством захвачены болезнью и ей же руководствуются. Ниодин нормальный человек и нормальное здоровое животное не никогда собой не покончит. Да и о других они не думают не то что о чужих а и о своих семьях и даже детях. Казалось бы если уже подыхаешь, то сделай ето с пользой, например взорви себя у чиновника в кабинете или на вражеском блокпосту... или хотябы повесься в шкафу
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Неотхорошей жизни берут автомат а расстеливают того кто тебе сделал нехорошую жизнь или если трус так берут веревку камень и идут на болото топятся чтобы никого не пугать. А не бросаются с моста или в метро на рельсы в многолюдных местах чтобы еще других людей задеть
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Это сегодня особенный день какой-то по ... ... ...
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Никакого уважения к окружающим. Ну решил самовыпилиться, ну так сделай это так, чтобы не доставлять проблем посторонним людям.
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Суицидники и дипресанты на то и суицидники потому что они больные головой и ничего не соображают и ничего не думают. Они как больные бешенством захвачены болезнью и ей же руководствуются. Ниодин нормальный человек и нормальное здоровое животное не никогда собой не покончит. Да и о других они не думают не то что о чужих а и о своих семьях и даже детях. Казалось бы если уже подыхаешь, то сделай ето с пользой, например взорви себя у чиновника в кабинете или на вражеском блокпосту... или хотябы повесься в шкафу
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Ну ты врёшь. В природе известны животные и рыбы которые будучи совершено здоровыми совершают суицид..погугли что ли, прежде чем дезинфу писать.
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Пригадуєте торішній випадок, коли самогубця скочив з вікна і вбив дитину?
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Метро Берестейка там сверху трамваи ходят и дрожки пешеходные..от туда и свалился..МОжет пьяный, а может жить надоело..
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А может это француз был? На одного избирателя Микрона стало меньше. Или прочих, кто там у жабоедов рвется в президенты еще)
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черный юмор, но все же юмор имеет право быть
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Неотхорошей жизни берут автомат а расстеливают того кто тебе сделал нехорошую жизнь или если трус так берут веревку камень и идут на болото топятся чтобы никого не пугать. А не бросаются с моста или в метро на рельсы в многолюдных местах чтобы еще других людей задеть
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Суициды от безвыходности. Можно жить и как собака.
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Ну да, и подпортить другим. Суицидник был большим эгоистом.
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Сьогодні вночі у мене на очах малолітні гонщики збили людину (обгоняли авто, що пропускало пішохода) і втекли. У хлопця зчмт, знаходиться у комі.
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Ето говорит о качестве рехворм которые провел Петя, Гнойсман и Рюкзаков. У меня у соседа такие же гонщики врезались в припаркованную возле частного дома машину. Вызвали мусоров, дали им приблизительные приметы машины, марку и цвет, а они сказали идите сами ищите по соседях, может у кого камера зафиксировала номер, принесете нам в отделение а мы тогда будем их искать. Прошло несколько лет и так по сей день *ищут*. То же самое с квартирными ворами. А зачем мусорам напрягаться, если они лучше пару десятков планокуров поймают с коробком травы и закроют себе раскрываемость на весь год да еще премии и звания новые получат...
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Это говорит о твоей упоротости, зе-бил!
Или ты думал, что после реформы будет 146% раскрываемости преступлений?
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ти пігулки попий, бо в тебе щось пригоряє від простої констатації факту
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Ага! скакали з вікна на дітей (здається у Запоріжжі), підривали газ разом з сусідами (Київ?) Частота шизів від політичної ситуації не міняється (ну, хіба ужорсточення законів про примусову шпиталізацію), від безвиході нормальні люди суїцидують тихо і з мінімальним дискомфортом для близьких
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от жары у дебилов едет крыша конкретно!
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