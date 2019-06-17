 Жуткое ДТП в Киеве: на проспекте Победы мужчина прыгнул с моста под самосвал. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Предварительно, мужчина спрыгнул с моста на проспект Победы. В это время ехал водитель самосвала MAN, который зацепил погибшего во время полета. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, практически разорвало: оторвало голову. По всей дороге брызги крови. Водитель самосвала находится в состоянии сильного шока. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть. На месте работает бригада скорой помощи, патрульная полиция", - говорится в сообщении.
Хороший юмор))
Или ты думал, что после реформы будет 146% раскрываемости преступлений?